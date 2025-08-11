Los estados con las tasas más altas de conductores sin seguro en accidentes mortales

Una vista aérea de donde la Interestatal 69 cruza Bufalo Bayou en el noreste del centro de Houston. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Misisipi encabeza la lista de estados con 24 conductores sin seguro involucrados en accidentes mortales por millón de habitantes, mientras que Florida ocupa el undécimo peor lugar con 15 residentes sin seguro.

Texas presenta el mayor porcentaje de residentes sin seguro, con un 16,4%, y ocupa el tercer lugar en accidentes mortales con conductores sin seguro.

Massachusetts presenta la tasa más baja, con solo un conductor sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes.

Un nuevo estudio de Shane Smith Law ha identificado a Misisipi como el estado con la tasa más alta de conductores sin seguro involucrados en accidentes mortales.

Misisipi registró un estimado de 69 conductores sin seguro involucrados en accidentes mortales en 2023. Esto equivale a 24 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. El estado ocupa el octavo lugar en porcentaje de residentes sin seguro, con un 10,3%.

Wyoming ocupa el segundo lugar con 22 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. El estado registró un estimado de 13 conductores sin seguro en accidentes mortales a pesar de su pequeña población de 573,746 habitantes. Wyoming ocupa el sexto lugar en cuanto a porcentaje de residentes sin seguro, con un 10.7%.

Texas ocupa el tercer lugar con 21 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. El estado tiene el mayor porcentaje de residentes sin seguro en Estados Unidos, con un 16.4%. Texas registró un estimado de 635 conductores sin seguro en accidentes mortales, la cifra bruta más alta a nivel nacional.

Oklahoma y Nuevo México empatan en cuarto lugar con 18 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes.

Oklahoma ocupa el tercer lugar en cuanto a porcentaje de residentes sin seguro, con un 11.4%, y registró un estimado de 73 conductores sin seguro en accidentes mortales. Nuevo México, con una tasa de personas sin seguro del 9.1%, registró 37 accidentes mortales que involucraron a conductores sin seguro.

Los estados con las tasas más altas de conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes:



Posición

Estado

Residentes sin seguro (%)

Conductores sin seguro en accidentes mortales por millón

Total de conductores con accidentes mortales

1

Mississippi

10.3%

24

665

2

Wyoming

10.7%

22

121

3

Texas

16.4%

21

3,874

4

Oklahoma

11.4%

18

643

5

New Mexico

9.1%

18

402



Massachusetts presenta la tasa más baja, con solo un conductor sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes.

El estado también tiene el porcentaje más bajo de residentes sin seguro, con un 2.6%. Massachusetts registró 325 conductores en accidentes mortales en 2023, y se estima que solo uno no tenía seguro por cada millón de accidentes.

Hawái ocupa el segundo lugar con la tasa más baja, con 2 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. El estado tiene el segundo porcentaje más bajo de residentes sin seguro, con un 3.2%. Hawái registró solo 2 conductores sin seguro involucrados en accidentes mortales por cada millón de accidentes.

Nueva York ocupa el tercer lugar con la tasa más baja, con 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. Con una tasa del 4.8% de residentes sin seguro, el estado registró 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por cada millón de accidentes. Esta baja tasa existe a pesar de la gran población de Nueva York, de 19.3 millones de habitantes.

Minnesota también registra 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. El estado tiene una tasa de personas sin seguro del 4.2% y registró un estimado de 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por cada millón de accidentes. Minnesota ocupa el puesto 47 en cuanto a porcentaje de residentes sin seguro.

Rhode Island completa los cinco estados con la tasa más baja, con 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes. Con una tasa del 4.5%, el estado registró solo 3 conductores sin seguro en accidentes mortales por cada millón de accidentes.

Los estados con las tasas más bajas de conductores sin seguro en accidentes mortales por millón de habitantes:



Posición

Estado

Residentes sin seguro (%)

Conductores sin seguro en accidentes mortales por cada millón de residentes

Número de conductores involucrados en accidentes mortales en 2023

1

Massachusetts

2.6%

1

325

2

Hawaii

3.2%

2

88

3

New York

4.8%

3

1,033

4

Minnesota

4.2%

3

370

5

Rhode Island

4.5%

3

67



Metodología:

Este estudio analiza datos del censo sobre el número de residentes con seguro médico en cada estado, junto con datos de accidentes mortales de la NHTSA.

El objetivo es identificar qué estados tienen las tasas más altas de residentes asegurados y obtener información sobre qué estados tienen mayor probabilidad de sufrir accidentes mortales con conductores sin seguro.

Un experto de Shane Smith Law comentó sobre los hallazgos:

“Estas estadísticas muestran que existe una correlación entre los estados con una alta población de personas sin seguro y los accidentes mortales que involucran a conductores sin seguro.

Esto crea serios problemas para las víctimas de accidentes que buscan compensación por lesiones”.

“Los estados con requisitos de seguro más estrictos y su aplicación muestran tasas más bajas tanto de residentes sin seguro como de accidentes mortales que involucran a conductores sin seguro.

Una mejor regulación y aplicación de las normas de seguro podría reducir estos incidentes y proteger a todos los conductores”.

Fuente: https://shanesmithlaw.com