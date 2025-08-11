Tres naciones africanas aceptan recibir deportados de EEUU. Lo que se sabe de los acuerdos secretos

El presidente ruandés Paul Kagame llega a Seúl, Corea del Sur, para una cumbre el 2 de junio del 2024.

Ruanda se ha convertido en la tercera nación africana en llegar a un acuerdo con la administración Trump para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos.

El gobierno de Ruanda anunció que acordó aceptar hasta 250 deportados de Estados Unidos para su reasentamiento, pero no dio más detalles, incluyendo cuándo llegarían o qué obtuvo Ruanda a cambio.

Estados Unidos ya ha deportado a ocho hombres que, según dijo, eran criminales peligrosos que estaban ilegalmente en el país a Sudán del Sur y a otros cinco a Esuatini.

Esto es lo que sabemos, y lo que aún no sabemos, sobre el programa de deportación a terceros países en África que está expandiendo el presidente Donald Trump, y los acuerdos en gran medida secretos que Estados Unidos está estableciendo.

Ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional han respondido a las solicitudes de más detalles sobre los acuerdos en África.

Sudán del Sur

Estados Unidos envió a ocho hombres de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam a Sudán del Sur a principios de julio después de que sus deportaciones fueran retrasadas por un desafío legal. Eso llevó a que fueran retenidos durante semanas en un contenedor convertido en una base militar estadounidense en la cercana Yibutí.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los hombres habían sido condenados por crímenes violentos en Estados Unidos.

Cuando tomó custodia de ellos hace un mes, el gobierno de Sudán del Sur prometió garantizar su “seguridad y bienestar”, pero ha declinado dar otros detalles, incluyendo dónde están siendo retenidos y cuál podría ser su destino.

Sudán del Sur ha estado asolado por conflictos desde que obtuvo la independencia de Sudán en 2011 y está al borde de una nueva guerra civil.

Esuatini

Dos semanas después de las deportaciones a Sudán del Sur, Estados Unidos anunció que había enviado a otros cinco hombres —ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos— al pequeño reino de Esuatini en el sur de África.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que también eran criminales violentos cuyos países de origen se habían negado a recibirlos de vuelta.

El gobierno de Esuatini señaló que los hombres serían mantenidos en confinamiento solitario hasta su repatriación, y más tarde dijo que eso podría tardar hasta un año. Un abogado de derechos humanos en Esuatini ha demandado a las autoridades alegando que a los hombres se les está negando representación legal mientras están detenidos en una prisión de máxima seguridad, y cuestionando la legalidad de detenerlos indefinidamente cuando ya han cumplido sus sentencias penales en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no nombraron a los hombres ni dijeron si habían sido deportados directamente desde la prisión o detenidos de otra manera.

Esuatini, que limita con Sudáfrica, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo. El rey Mswati III ha gobernado desde que cumplió 18 años en 1986. Las autoridades bajo su mando son acusadas de reprimir violentamente los movimientos pro-democracia en un país donde los partidos políticos están efectivamente prohibidos.

Ruanda

El acuerdo de Ruanda con Estados Unidos llega después de que un controvertido acuerdo migratorio que alcanzó con el Reino Unido en 2022 colapsara y fuera declarado ilegal por la Corte Suprema de Gran Bretaña. Según ese acuerdo, personas que buscaban asilo en el Reino Unido iban a ser enviadas a Ruanda, donde permanecerían si sus solicitudes de asilo eran aprobadas.

El acuerdo fallido finalmente le costó al Reino Unido casi 1.000 millones de dólares en dinero público, incluyendo alrededor de 300 millones que dio a Ruanda y que no recuperó.

Ruanda sostuvo que los deportados que recibirá de Estados Unidos serán reasentados allí y recibirán capacitación laboral, atención médica y ayuda con alojamiento.

Los analistas dicen que las naciones africanas podrían estar buscando una variedad de beneficios de la administración Trump a cambio de aceptar deportados, incluyendo aranceles más favorables, ayuda y otra asistencia financiera, e incluso el alivio de sanciones contra algunos de sus funcionarios.