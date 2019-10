El dibujante Lalo Alcaraz salió de Lemon Grove a Hollywood con la misión de mejorar la representación latina

Un niño tímido, pero con inclinaciones artísticas que salió de Lemon Grove se ha convertido en un artista audaz cuya influencia ha llegado más allá del sur de California, no sólo a través de los EUA, sino en todo el mundo.

Lalo Alcaraz comenzó como caricaturista editorial en el periódico estudiantil de San Diego State University, The Daily Aztec, antes de crear la primera tira cómica latina, La Cucaracha, sindicada a nivel nacional y con temas políticos. Más recientemente, ha trabajado como consultor cultural en la película de Pixar Coco y en el próximo show de animación de Nickelodeon, The Casagrandes.

“Es un trabajo que desearía que no existiera, porque si tuviéramos una representación adecuada, si tuviéramos gente culturalmente competente que realmente supiera lo que hacen, no tendríamos que llamarme desde el exterior para un proyecto”, dijo Alcaraz en un panel en la conferencia L’ATTITUDE en San Diego el mes pasado. “Como punto para Pixar, dijeron: ‘Queremos que esto se haga bien’”.

Recientemente se reunió con el podcast The Conversation en el San Diego Union-Tribune para hablar sobre su crecimiento en la región de San Diego, lo que inspira su arte, los desafíos de publicar una caricatura editorial en el clima político de 2019 y cómo ha manejado todo lo que ha aprendido a Hollywood.

A continuación, algunos extractos de la entrevista traducidos al español. Para escuchar el podcast (en inglés) haz clic aquí.

¿Cómo fue crecer en la región de San Diego?

“Crecí como un típico niño mexicano de la frontera. Mi mamá pasó por Tijuana. Ella vivió allí durante 10 años en los años 50 de 1948 a 1958 y luego fue indocumentada por un tiempo y luego consiguió sus papeles como niñera en La Mesa. Mi padre vino, creo, a través de Texas desde Zacatecas, México. Mi mamá vino de Mazatlán, Sinaloa y se conocieron en la Helix High School, a la que yo asistí, en una clase de inglés como segundo idioma (ESL), a principios de 1961 o 1962. Su deseo de asimilar, encajar y aprender inglés —a mi mamá sólo le tomó 50 años aprender inglés— los unió y me tuvieron a mí. Y luego me gradué de esa preparatoria. Me gustaría encontrar esa clase en la que se conocieron y ponerle una placa.... la quitarían al día siguiente. Crecí en Lemon Grove después de vivir en varias ciudades y de un lado a otro —Logan Heights y Tijuana por un tiempo— pero crecí básicamente en Lemon Grove. Era como Mayberry, pero al estilo SoCal. Fue una época de mucho racismo y acoso policial. Los sheriffs nos paraban en nuestras bicicletas. Mis padres fueron tratados muy mal y eso me convirtió en el viejo cholo amargado que soy hoy en día”.

¿Dirías que crecer aquí influye en tu arte?

“Es todo. Eso es lo que agudizó mi sentido de injusticia”.

¿Cuánto de ti mismo le pones a los personajes de La Cucaracha?

“Definitivamente son yo. La mitad de mí está enfadada todo el tiempo, quiere decirle a todo el mundo que se equivoca constantemente, nunca tiene una opinión incorrecta, y la otra mitad de mí sólo quiere relajarse y sentarse en el sofá y beber una cerveza y ver interminables horas de televisión barata. Preferiblemente basura de ciencia ficción... Suelo ser más la cucaracha enfadada”.

¿Cómo dirías que la vida de los latinos en Estados Unidos ha cambiado o no ha cambiado desde que has empezado a ilustrarla?

“A veces veo un dibujo animado de 1994 y todo lo que tienes que hacer es cambiar la fecha porque obviamente estamos viviendo en una época súper anti-inmigrante —no todo el mundo, quiero decir, donde algunas personas piensan que está bien ser de esa manera— así que, ya sabes, creo que la sociedad va en ciclos en lugar de progresar a veces, creo. Así que las cosas han cambiado y no han cambiado. Lo que ha cambiado es que la sociedad se está poniendo al día con las cosas que yo decía hace 25 años, especialmente con el mundo del espectáculo y la representación, y se está convirtiendo en un tema. Por eso tengo mucho trabajo. Estoy sobreempleado estos días en Hollywood, así que, ya sabes, tenemos más representación, pero aún no es suficiente”.

¿Qué puedes decirnos del programa en el que está trabajando ahora?

“Soy una productor consultor, consultor cultural y escritor colaborador y freelance en este programa llamado The Casagrandes y está en Nickelodeon. Es para niños de 6 a 11 años, y es el primer programa animado sobre una gran familia mexicano-americana. Es una derivación de un programa llamado The Loud House, que es uno de los mejores programas de Nickelodeon. El personaje, Ronnie Anne, es una niña méxico-americana que era un personaje súper popular en The Loud House, así que decidieron trasladarla a ella, a su hermano y a su madre de Royal Woods, el suburbio de Michigan donde se encuentra The Loud House, a Great Lakes City, que es como una falsa amalgama de un montón de ciudades de Chicago, para que viviera ahí con la familia de la madre. Viven en un gran edificio de departamentos. La abuela es la manager del edificio y tienen un mercado en la planta baja... Lo estamos haciendo lo más auténtico posible”.

¿Es divertido? ¿Es serio?

“Es muy divertido y es un buen programa con muchas colaboraciones. Vi 10 años de programas de Nickelodeon cuando mis hijos eran pequeños, así que, si tú eres ese papá, puedes ver este programa porque le escondimos un montón de cosas divertidas para que los adultos la puedan ver también”.

La familia Casagrandes fuera de su edificio de departamentos en The Casagrandes de Nickelodeon, una nueva serie de animación que se estrena el lunes 14 de octubre. (Cortesía de NICKELODEON)

The Casagrandes se estrena en Nickelodeon el lunes 14 de octubre.