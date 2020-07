Fox News condena al ex escritor de Tucker Carlson por ‘horribles’ comentarios racistas y sexistas

Blake Neff, escritor de “Tucker Carlson Tonight”, renunció al show de Fox News mejor calificado en medio de informes de que publicó comentarios racistas, sexistas y homofóbicos en un foro en línea bajo un seudónimo.

Según un informe de CNN, Neff ha estado publicando en AutoAdmit, un foro en línea también conocido como Xoxohth, un tablero de mensajes en gran parte no regulado para estudiantes de derecho. Utilizando el seudónimo Charles XII, una aparente referencia al difunto rey sueco conocido por su liderazgo militar y su abstemia vida personal, Neff compartió una serie de opiniones intolerantes sobre los negros y asiáticos, la iglesia mormona y los inmigrantes.

Ex reportero del Daily Caller, el sitio de noticias conservador co fundado por Carlson, Neff también creó múltiples hilos de discusión donde se burló de las mujeres con las que era amigable en las redes sociales para compartir detalles sobre sus vidas personales y se comprometió con publicaciones que incluían incluso vitriolo más marcadamente racista.

En una declaración al personal el sábado, la presidenta ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, y el presidente y editor ejecutivo de Fox News Media, Jay Wallace, condenaron los comentarios de Neff, calificándolos de “horrendos y profundamente ofensivos”.

Anuncio

“Queremos dejar en claro que Fox News Media condena enérgicamente este horrible comportamiento racista, misógino y homofóbico. La conducta aborrecible de Neff nunca se divulgó en el programa hasta el viernes, momento en el que aceptamos rápidamente su renuncia. No se equivoquen, acciones como el suyo no puede y no será tolerado en ningún momento en ninguna parte de nuestra fuerza laboral ".

El memorándum también decía que Carlson abordaría el asunto en su programa el lunes.

Es probable que la renuncia de Neff aumente la creciente controversia en torno a “Tucker Carlson Tonight” y la retórica incendiaria del anfitrión sobre cuestiones de raza e inmigración.

Anuncio

En junio, varios patrocinadores de alto perfil, incluidos T-Mobile, Papa John’s y Walt Disney Co., se alejaron del programa después de que Carlson hizo comentarios sobre el movimiento Black Lives Matter y protestas por el asesinato de George Floyd. Dijo que el movimiento “puede ser muchas cosas, en este momento lo estamos viviendo, pero definitivamente no se trata de vidas negras. Recuerda que cuando vengan por ti, y a este ritmo, lo harán ". (Fox News luego emitió una aclaración de los comentarios de Carlson, afirmando que se refería a los políticos demócratas, no a los negros).

Esta semana, fue nuevamente criticado después de cuestionar el patriotismo del senador Tammy Duckworth, quien perdió sus dos piernas en la guerra de Irak en 2004. Llamó al demócrata de Illinois, quien recomendó tener un “diálogo nacional” en torno a las representaciones de George Washington. y otros líderes históricos, “una persona profundamente tonta y poco impresionante” y sugirieron que ella y otros demócratas “realmente odian a Estados Unidos”. También llamó a Duckworth, una asiática estadounidense que también es la primera mujer en dar a luz mientras servía en el Senado, un “imbécil”, un “fraude” y un “hack insensible”.

Según Nielsen, “Tucker Carlson Tonight” fue el programa más visto en las noticias por cable durante el segundo trimestre con una audiencia promedio de 4.33 millones de espectadores por noche, pero el programa ha tenido problemas para retener a los anunciantes a lo largo de los años, ya que se ha convertido en un objetivo de grupos liberales de vigilancia como Media Matters y Sleeping Giants. Los patrocinadores huyeron en 2018 cuando Carlson dijo que los inmigrantes hacen que el “país sea más pobre y sucio”, y nuevamente en 2019, cuando sugirió que la supremacía blanca en los Estados Unidos era un engaño.

Anuncio

El redactor Stephen Battaglio contribuyó a este informe.

To read this note in English click here