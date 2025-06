Mar de Copas trae por primera vez desde Perú su pop rock alternativo de aristas insospechadas

“Para mí, la música es una sola, y las circunstancias que se dan en determinados momentos de tu vida te llevan a hacer una u otra cosa”, afirmó García, quien sigue trabajando con González como técnico de sonido. “Cuando hice Narcosis, para mí, el punk ya era una cosa del pasado; pero la situación sociopolítica del Perú se prestaba a ese rollo del ‘no future’ de la Inglaterra del 77, por lo que era el momento adecuado para hacer una banda que cuestionara todo lo que estaba pasando”.

“Sin embargo, la realidad era que yo venía de una infancia y una adolescencia marcada por los Beatles, la música clásica y, más adelante, la música progresiva”, precisó. “Lo que me interesaba siempre era lo melódico”.

En esas condiciones, no era tan irracional pensar que Barrios considerara sumarlo al proyecto que había establecido con su amigo Toto Leverone, el baterista que lo había acompañado ya en el grupo Los Inocentes, formado cuando ambos eran estudiantes universitarios.

“Es que no fue el cantante de Narcosis el que entró a Mar de Copas; si hubiera sido así, no hubiéramos aceptado su propuesta”, enfatizó el guitarrista. “Tal y como estaban las cosas, no solo aceptamos, sino que dijimos: ‘Uffff, nos ganamos’, porque él era ya no solo un gran cantante, sino también un gran productor, gracias a su trabajo con Miki”.

Desde que estuvo en Narcosis, García hizo gala de una voz de enorme registro y de eterna afinación que no dejó nunca de llamar la atención, pese a que, inicialmente, no fue cultivada.

“La empecé a trabajar realmente hace 12 años o 13 años, cuando me puse a seguir algunos ‘tips’ para no cansarme tanto”, retomó el aludido. “Pero he cantado desde chico, cuando mis tías me lo pedían en las fiestas. Mi papá era un cantante frustrado con una voz muy bonita, mi hermano mayor toca la guitarra clásica y mi otro hermano ha tocado teclados en varios grupos”.