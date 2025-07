Las redadas de inmigración apagan los fuegos de varias celebraciones del 4 de julio, pero quedan muchas

Share via

Para muchos integrantes de nuestra comunidad, estos no son tiempos de celebración, ni mucho menos. Las recientes e imprevistas redadas de inmigración vienen causando toda clase de estragos, hasta el punto de que las personas indocumentadas -y no solo ellas- tienen temor de salir a las calles.

Lo impredecible de las acciones de los agentes gubernamentales que cometen los arrestos, sumadas a las manifestaciones a veces desbordadas que se han suscitado, han generado un ambiente de inseguridad y de pesadumbre que se ha hecho extensivo al mundo del entretenimiento.

Hace solo unos días, poco antes de un concierto, el Santa Fe Springs Swapmeet fue intervenido por estas mismas fuerzas, lo que provocó evidentemente desconcierto y desconfianza en lo que tiene que ver con la asistencia a lugares públicos que eran supuestamente seguros al encontrarse en una ciudad que se precia de ser un santuario para los inmigrantes.

En esa misma línea, los eventos que se planean tradicionalmente para conmemorar la Independencia de Estados Unidos tendrán en esta ocasión una connotación muy particular en el Sur de California, y no solo por razones ideológicas vinculadas al sentido actual de esta celebración, sino porque, simple y llanamente, varios de ellos se han visto cancelados ante la eventualidad de que sean aprovechados para detener de manera masiva a sus asistentes y, por supuesto, ante la posibilidad de que se vean desbordados por las protestas contra las medidas gubernamentales que probablemente se produzcan.

El caso más visible es el de la Fiesta de Verano del Grand Park Gloria Molina, en pleno centro de la ciudad, que estaba planeada para el 4 de Julio y que iba a contar con la participación del rapero afroamericano D Smoke -quien incluye el español en sus canciones-, además de tener dos escenarios con música en vivo y de ofrecer un espectáculo de luces hecho con drones.

Los organizadores del evento, que se precia de ser el más grande su clase en la Costa Oeste, dieron a conocer la postergación del mismo “a la luz de los recientes hechos que afectan una parte del Centro de Los Ángeles y las circunstancias actuales que impactan a la región”, sin dar más detalles al respecto. En este caso, lo de la postergación -y no cancelación- no suena descabellado, porque el nombre del evento indica que se trata de una celebración de temporada y no de una fecha específica.

Los que sí han sido cancelados definitivamente este año son “East LA Rockin’ 4th of July”, como lo señaló el Departamento de Parques y Recreación de Los Ángeles; “Palm Park in Whittier”, consistente en una “marcha de la libertad” que no podría sonar más extraña en estos días; y todas las actividades relacionadas a la Independencia en las ciudades de Cudahy, Bell Gardens y Huntington Park, que cuentan con una población mayoritariamente hispana.

Los que quedan estarán también marcados por alteraciones ocasionadas por diferentes causas, como es el caso del evento del Rose Bowl en Pasadena, que, por primera vez, dejará de lado el empleo de fuegos artificiales para ofrecer en cambio un show de drones, es decir, una modalidad que parece destinada a convertirse en norma debido a preocupaciones ambientales que tienen todo el sentido del mundo cuando se toman en cuenta los devastadores incendios que nos afectaron.

Claro que habrá todavía mucho de dónde escoger en lo que respecta a actividades gratuitas y masivas con despliegue de luces en el cielo. En Culver City, la celebración principal será el sábado, desde las 6 hasta las 9 p.m. en Town Plaza, con música en vivo y (nuevamente) drones; en El Segundo, se producirá el viernes, en el Recreation Park y en dos turnos.

En Gardena, la conmemoración se dará el viernes, desde las 5 hasta las 10 p.m., en el Rowley Park; en Hawaiian Gardens, los trámites serán el jueves, de 7 a 10 p.m. y en el Fedde Sports Complex.

En La Mirada, el evento será este jueves en La Mirada Regional Park, de 4 a 9:30 p.m.; en Marina del Rey, sucederá el viernes, con la presencia estelar de los fuegos artificiales mas vistos de la región a las 9 p.m.; y en Long Beach, habrá diversas opciones (algunas gratuitas, otras pagadas) para apreciar los fuegos artificiales del Queen Mary, que brillarán a las 9 p.m.

Si quieres obtener detalles pormenorizados de todos estos eventos y de los que se desarrollarán en muchas otras ciudades dentro de nuestra área de cobertura, puedes ingresar a este exhaustivo artículo publicado por nuestros colegas en inglés.

Finalmente, en vista de las circunstancias actuales, resulta conveniente recomendar a aquellos lectores sin razones realmente válidas para quedarse en casa que asistan en lo posible a actividades cercanas a sus propios domicilios y que, suceda lo que suceda en cualquiera de ellas, traten de mantener siempre la calma y el buen espíritu, por más difícil que les resulte hacerlo en estos momentos.