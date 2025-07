Los negocios de Diddy tras su condena por prostitución

(Matt Sayles / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Sean “Diddy” Combs fue condenado por un delito relacionado con la prostitución, pero fue absuelto el miércoles de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber llevado a una de las figuras más celebradas del hip hop tras las rejas de por vida.

El resultado mixto llegó en el tercer día de deliberaciones. Aún podría enviar a Combs, de 55 años, a prisión por hasta una década y probablemente pondrá fin a su carrera como ejecutivo musical exitoso, empresario de moda, embajador de marca y estrella de televisión.

Los fiscales presentaron un oscuro retrato del magnate, cuyo presunto patrón de violencia incluía fiestas sexuales alimentadas por drogas que, según se informa, él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

Anuncio

A continuación, un vistazo de cómo el portafolio empresarial y la imagen pública de Combs se han desmoronado bajo el peso de las acusaciones.

¿Qué ha pasado con el imperio empresarial de Combs?

Antes de que Combs fuera arrestado y acusado, sus principales emprendimientos empresariales se habían derrumbado: renunció y luego se deshizo completamente de Revolt TV, que fue fundada en 2013. La cadena ofrecía una mezcla de programación centrada en la cultura hip hop, música R&B, justicia social y documentales.

También se informó que perdió un acuerdo para una serie de telerrealidad con Hulu y vio cómo su icónica marca de moda Sean John desapareció de los estantes de Macy’s.

Después de que surgieran imágenes de vigilancia el año pasado mostrando a Combs agrediendo físicamente a la cantante Cassie, su entonces novia, en 2016, las consecuencias se acumularon: la ciudad de Nueva York revocó su llave ceremonial, Peloton retiró su música, la Universidad de Howard le retiró su título honorífico y su escuela charter en Harlem cortó lazos.

El año pasado, Combs resolvió una disputa legal con Diageo, renunciando al control de sus lucrativas marcas de licores, Ciroc y DeLeón. Aunque muchos de sus emprendimientos se han desmoronado, su catálogo musical, por ahora, permanece intacto.

¿Dónde se encuentra la música de Combs?

Bad Boy Records puede ser sinónimo de íconos de los años 90 como The Notorious B.I.G., Faith Evans, Ma$e y 112, pero Combs mantuvo la relevancia del sello antes de su arresto con lanzamientos de alto perfil.

En 2023, Combs lanzó “The Love Album: Off the Grid”, que fue su primer álbum de estudio en solitario en casi dos décadas, y Janelle Monáe lanzó su proyecto aclamado por la crítica “The Age of Pleasure” a través de Bad Boy. Ambos álbumes obtuvieron nominaciones al Grammy, y el esfuerzo de Monáe fue reconocido en la prestigiosa categoría de grabación del año.

Antes del lanzamiento de “The Love Album”, Combs fue noticia al devolver los derechos de publicación de Bad Boy a varios ex artistas y compositores, años después de haber sido criticado por cómo manejó sus contratos.

Bad Boy Records sigue operando, pero el sello ha sido significativamente sacudido por la tormenta legal de Combs y no ha anunciado ningún lanzamiento importante próximo.

La semana pasada, un EP sorpresa, llamado “Never Stop”, lanzado por su hijo King Combs, y Ye (anteriormente Kanye West), mostró apoyo al atribulado magnate. El proyecto fue lanzado a través de Goodfellas Entertainment.

Bad Boy Records permaneció activa hasta 2022, respaldando “Mainstream Sellout” de Machine Gun Kelly bajo el paraguas de Bad Boy. Fue productor de las series de telerrealidad de MTV “Making the Band” y “Making His Band”, lanzando las carreras de artistas como el grupo femenino Danity Kane y el grupo masculino de R&B Day 26.

¿Podría estar en riesgo la fortuna de Diddy?

Combs ha sido demandado por múltiples personas que afirman haber sido víctimas de abuso físico o sexual. Ya ha pagado 20 millones de dólares para llegar a un acuerdo con una acusadora, su exnovia Cassie. Sin embargo, la mayoría de esas demandas aún están pendientes. No está claro cuántas, si es que alguna, tendrán éxito, o cuánto le costará a Combs defenderse en la corte. Combs y sus abogados han negado todas las acusaciones de mala conducta y han desestimado a sus acusadores como personas que buscan un gran pago.

Los fiscales federales también han informado al tribunal que si Combs es condenado, buscarían que renuncie a cualquier activo, incluida la propiedad, “utilizada para cometer o facilitar” sus crímenes. No detallarán exactamente qué propiedad podría involucrar hasta que el juicio haya terminado.

¿Cómo le va a la música de Diddy en streaming?

A pesar de la agitación legal que rodea a Combs, su catálogo musical sigue estando ampliamente disponible en las principales plataformas de streaming, incluidas Spotify, Apple Music y Amazon Music. Ninguno de los servicios de streaming ha abordado públicamente si planean ajustar cómo se presenta su música si Combs es condenado.

Curiosamente, la música de Combs experimentó un aumento de aproximadamente el 20% en streaming en Estados Unidos entre abril y mayo de 2025, su mayor aumento mensual este año, según Luminate. El aumento en los números coincidió con momentos clave en el juicio, incluidas las declaraciones de Cassie y Kid Cudi.

Sin embargo, hubo una ligera caída, con una disminución del 5 al 10% en junio en comparación con las transmisiones del mes anterior.

El streaming representa una fracción de los ingresos de un artista y se calcula a través de un proceso complicado llamado “streamshare”. La mayoría de los artistas ven muy poco pago de los servicios digitales.

¿Qué pasó con otros negocios como Sean John?

Sean John, fundada en 1998, ha quedado en gran medida inactiva, su presencia ha desaparecido de los principales minoristas como Macy’s. No hay señales claras de un relanzamiento en el horizonte.

En 2023, Combs lanzó Empower Global, un mercado en línea diseñado para elevar a las empresas de propiedad negra y fortalecer el dólar negro. Posicionó la plataforma como un “Black Wall Street” moderno, respaldándola con una inversión propia de 20 millones de dólares.

La plataforma debutó con 70 marcas y planeaba expandirse incorporando nuevas empresas de propiedad negra cada mes, con el objetivo de presentar más de 200 para fin de año.

Sin embargo, al cierre de 2023, varias marcas cortaron lazos con Empower Global. Se informó que algunas citaron un rendimiento decepcionante y crecientes preocupaciones sobre las acusaciones de mala conducta que rodean a Combs.