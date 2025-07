Eslabón Armado alista concierto en L.A. sin dejar de preocuparse por sus fans

Eslabón Armado, la exitosa agrupación de música regional mexicana que lanzó en marzo su nuevo álbum “Vibras de Noche II”, regresará a Los Ángeles el próximo 19 de julio para ofrecer un esperado concierto en el Peacock Theatre, ubicado en el centro de la ciudad.

Como los hijos de inmigrantes que son, los integrantes del conjunto, conformado por Pedro Tovar (voz principal), Brian Tovar (bajo), Damián Pacheco (guitarra de doce cuerdas) y Amador Núñez (guitarra acústica) se encuentran preocupados por la situación que atraviesa actualmente la comunidad a la que pertenecen.

Esto ha hecho que Pedro publique un breve video, casi completamente en inglés, en el que lamenta lo que viene sucediendo (“están tratando a nuestra gente como una m…”, dice en cierto momento) y asegura que tanto él como sus compañeros participarán en un concierto especial cuyos fondos estarán completamente destinados a las familias afectadas (pero del que no se han dado hasta el momento detalles).

Lo que sí se sabe ahora mismo es que Eslabón Armado, que ha lanzado cinco álbumes de estudio y ha recibido varios premios y nominaciones -incluyendo dos Billboard Music Awards, dos Billboard Latin Music y dos Premios Latin American Music- se subirá pronto a la tarima angelina arriba citada, lo que le permitirá presentar en regla su nueva producción.

Durante la entrevista con Los Angeles Times en Español ofrecida por el grupo entero días antes del estallido de las detenciones masivas, y que puedes encontrar aquí tanto en una versión de texto debidamente editada como en su versión original en video, los músicos hablaron de su flamante trabajo, de lo que viene sucediendo en sus presentaciones y de la conexión que tienen con el país de sus antepasados.

¿Cómo ha sido esta experiencia con este nuevo álbum, que es el primero que lanzan de manera independiente?

Pedro Tovar: A comparación de otros álbumes que hemos hecho, fue uno de los más especiales, porque lo hicimos en la casa de nuestros papás. Por primera vez, hicimos un estudio ahí, y fue donde grabamos todo.

Brian Tovar: Como dijo Pedro, como construimos el estudio en la casa, todo estaba ahí, o sea, caminando afuera del cuarto y yendo al garage, donde se encontraba. Así que cuando uno estaba cansado, se iba a la camita o a la cocina. Todo se sintió más natural. Cuando lo hacíamos en otro lado, había que manejar una hora y media a la casa, a las tres de la mañana, y hacer lo mismo horas después.

¿Ya habían hecho esto de estar tanto tiempo solos grabando?

Damián Pacheco: En los últimos proyectos, durábamos más o menos dos semanas en el estudio, pero como dice Brian, eran de manejar mucho. De esta manera, no nos esforzamos tanto en hacer la música, porque no teníamos la presión de que se nos fuera a acabar el tiempo.

Amador, ya habías estado con Eslabón, pero acabas de regresar de manera oficial tras la salida de Ulises González.

Amador Núñez: Sí, yo ya les había ayudado con los primeros dos álbumes, “Navegando y flotando” y “Tu veneno mortal”; pero la experiencia de ahorita es muy distinta, porque esos los grabamos en vivo y muy deprisa. No me tocó grabar este último álbum, pero ya todo es mucho más profesional, más perfeccionista. Estoy muy emocionado de estar aquí otra vez.

Pedro, para hacer la intro de este álbum, tuviste que echarte un clavado al interior, hacer ciertas meditaciones. ¿Cómo te preparas para que fluya esa energía?

Pedro: Escuché una entrevista de unos artistas que me gustan mucho y dijeron algo que me cachó la atención, y es que cada vez que ellos componen un disco, este tiene que ver con lo que están escuchando en el momento. Agarran pedazos de cada artista y lo hacen a su estilo. Es lo que yo hice, básicamente.

Tuve todo un año para desarrollarlo, escuchando mucha música diferente para ver qué me gustaba y qué no. Este disco tiene muchos géneros en uno.

Me llamó mucho la atención una foto que subieron a sus redes, de una niña de 8 o 10 años que se subió al escenario con un cartelón. Ustedes tienen una fanbase muy marcada, de todas las edades. ¿Qué significa ver algo así?

Pedro: Yo prefiero mil veces a un niño de ocho años que nos escuche que a alguien de 60 que diga: “¿Esto qué es? ¿Estos quiénes son?”. Creo que los niños de corta edad, como mi hermana, se identifican más con la música de nosotros que alguien de unos 50 o 40 años.

Hemos participado en eventos, como jaripeos u otros, a los que nuestros fans no pueden ir, donde hay un VIP lleno de señorones, así como... Mi respeto para todos, pero sí, la neta, los niños son los que nos han apoyado más y los que nos van a seguir apoyando.

Ustedes hicieron un parteaguas en esta nueva generación de música mexicana gracias a “Ella baila sola”, el hit que le dio la vuelta al mundo y que todos cantaban. Y lo que más me llama la atención es que siguen manteniendo la sencillez y no se han perdido en otro tipo de placeres, como el alcohol u otras sustancias.

Brian: Yo creo que lo que nos mantiene calmados es mi mamá. “Ella baila sola” fue algo mundial, que llegó a partes que nunca hubiéramos pensado, pero mi mamá siempre decía: ‘Calmaditos, hay que seguir trabajando y esperar por más’, porque hay muchos artistas que, cuando pega una canción, se conforman, y es ahí cuando empieza la loquera.

Pero uno tiene que seguir trabajando y esperar que la próxima pegue. Mi mamá es una gran parte de lo que nos ha pasado a los cuatro, y creo que le quedan muchos años para guiarnos y ayudarnos.

Tengo entendido que viven en diferentes ciudades, ¿no? ¿Cómo hacen con las giras?

Pedro: Cada fin de semana, nos encontramos en la ciudad donde vayamos a tocar, y muchas de las veces, las mismas tocadas vienen siendo el ensayo. Pero cuando tenemos shows un poquito más grandes, preparamos diferentes canciones y diferentes arreglos.

Tu voz siempre suena bien en vivo, hasta mejor que cuando grabas. ¿Cómo le haces?

Pedro: No sé. Durante un tiempo, sí me estaba cuidando mucho, pero no tengo un ritual específico. Lo que sí evito es tomar cosas muy frías. Me joden mucho la voz; y creo también en cuidarme [de otros modos], en no andar comiendo cosas malas. Tengo un spray que mi papá carga mucho y que te ayuda cuando se te irrita la garganta. Uso eso más que nada en los escenarios, además de agua.

El vocalista Pedro Tovar durante un encuentro con la prensa. (Armando García Parra)

Acaban de estar en Ciudad de México. ¿Cómo se sintió el público de allá?

Brian: Fue algo muy bonito. El primer concierto fue en Monterrey, y ahora tenemos Ciudad de México y Guadalajara para septiembre. La gente de allá nos había estado esperando por cinco años, y nunca se nos daba. En el ‘soundcheck’ del primer concierto todavía teníamos como la duda, pero apenas empezamos, se sintió ya la vibra bien diferente, con la gente gritando a todo pulmón. Le dije a mi mamá que, de todos los conciertos que hemos dado, ese fue mi favorito.

Pedro: La verdad es que yo tenía un dedo bien madreado; no pude caminar [risas]. No, pero todo fue bonito. A la gente de allá como que les cuesta un poco más comprar un boleto, porque en México, está muy difícil trabajar y tener una buena feria. Y es por eso que aprecian más lo que les ofreces. Me quedé muy sorprendido.