Katy Perry y Orlando Bloom se separan tras seis años comprometidos

NUEVA YORK (AP) — La estrella del pop Katy Perry y el actor Orlando Bloom se separan, informaron varios medios de comunicación el jueves.

Medios como People y USA Today citaron un comunicado que decía que la pareja “ha estado ajustando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que continuarían siendo vistos en público con su hija. El comunicado, atribuido a representantes de ambas estrellas, decía que su prioridad sería criar a su hija con “amor, estabilidad y respeto mutuo”.

El comunicado se produjo una semana después de que circularan informes sobre la ruptura de la pareja antes de la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, a la que Bloom asistió solo. Perry ha estado de gira mundial. Los representantes de Perry y Bloom no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Perry, de 40 años, y Bloom, de 48, han estado vinculados románticamente desde 2016. La pareja se separó en 2017, pero se reconciliaron poco después, comprometiéndose el Día de San Valentín de 2019, como reveló Perry durante una entrevista en “Jimmy Kimmel Live”.

En 2020, la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Daisy Dove Bloom. Perry y Bloom hicieron que UNICEF anunciara la noticia en su cuenta de Instagram. Ambos son embajadores de buena voluntad de la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los niños.

Bloom y su exesposa, la modelo australiana Miranda Kerr, tienen un hijo, Flynn, que nació en 2011. Daisy es la única hija de Perry. Perry, cuyo nombre verdadero es Katheryn Elizabeth Hudson, estuvo previamente casada con el comediante Russell Brand.

Nacida y criada en California, Perry ha sido nominada 13 veces al Grammy y ayudó a dar forma al sonido del pop de los años 2000, convirtiéndose rápidamente en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos por sus himnos extravagantes y potentes. Ha lanzado siete álbumes de estudio, siendo el más notable “Teenage Dream” de 2010. El álbum produjo cinco números uno que igualaron un récord establecido por el álbum “Bad” de Michael Jackson de 1987.

Bloom, originario de Canterbury, Inglaterra, es mejor conocido por sus papeles como el elfo Legolas en las películas de “The Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) y “The Hobbit” (“El Hobbit”), así como Will Turner en la serie “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).