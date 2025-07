Justin Bieber lanza ‘Swag’, su esperado séptimo álbum: Escucha las mejores canciones

¡Nunca digas nunca! Justin Bieber sorprendió a sus fans el viernes al lanzar “Swag”, su séptimo álbum de estudio, horas después de haberlo insinuado en vallas publicitarias y publicaciones en redes sociales.

Es su primer álbum desde “Justice” de 2021 y el primero desde que se convirtió en padre el año pasado.

Def Jam Recordings comentó sobre el álbum de 21 pistas: “Inspirado por su devoción como esposo y padre, esta nueva era de música ha alimentado una perspectiva más profunda y un sonido más reflexivo, resultando en algunas de sus canciones más personales hasta ahora”.

Anuncio

Los fanáticos encontraron vallas publicitarias que mostraban a Bieber el jueves en Reikiavik, Islandia, y Los Ángeles. El cantante también compartió imágenes de las vallas publicitarias en su cuenta oficial de Instagram junto con una lista de canciones que incluía nombres como “All I Can Take”, “Walking Away”, “Dadz Love” y “Forgiveness”.

Recomendaciones para un nuevo álbum íntimo

Hay mucho que amar en las 21 pistas del íntimo “Swag”. Aquí hay algunos cortes destacados.

“Daises”

La segunda pista del álbum bien podría ser la más fuerte; un ejemplo del estilo de R&B-pop alternativo de Bieber, ahora anclado con guitarra lo-fi. Aquí, su dulce voz se destaca, exactamente lo que sus fans más dedicados quieren escuchar.

“Devotion” con Dijon

Dijon es una voz emergente del R&B; algunos fans podrían estar familiarizados con su álbum debut de 2021 “Absolutely” o su contribución a “SABLE, fABLE” de Bon Iver a principios de este año. Hace una colaboración destacada en “Swag”, una dulce canción sobre el afecto que se profundiza.

“Go Baby”

Bieber se casó con la modelo Hailey Bieber (de soltera Baldwin) en 2018; ella ha sido durante mucho tiempo material de inspiración para sus canciones más amorosas. “Go Baby” se destaca por esa razón. “That’s my baby, she’s iconic” (Esa es mi bebé, ella es icónica), comienza la canción, “funda de iPhone, brillo labial en ella” (iPhone case, lip gloss on it), haciendo referencia a su marca de cuidado de la piel y belleza Rhode, que se vendió a Elf Beauty en un acuerdo de 1.000 millones de dólares.

“Walking Away”

El matrimonio no es fácil; eso queda claro en “Walking Away”, una pista un poco más movida donde Bieber hace evidente su dedicación. Es la canción perfecta para bailar en la cocina con tu pareja.

“All I Can Take”

La apertura retro “All I Can Take” tiene un ritmo vintage, ecos del trabajo temprano de Bieber, ahora madurado para reflejar su realidad adulta actual. Suena tan dulce como siempre en el pre-coro, su declaración de “Ooh, baby, don’t it feel good? Baby, don’t it feel nice? / Ooh, baby, don’t it feel good? You don’t have to think twice” (Ooh, baby, ¿no se siente bien? Baby, ¿no se siente bien? / Ooh, baby, ¿no se siente bien? No tienes que pensarlo dos veces).

Bieber antes de “Swag”

Bieber, el cantante canadiense ganador de dos premios Grammy e ídolo que revolucionó el pop adolescente y la fama en redes sociales, es conocido por su suave tenor lírico de R&B pop, demostrado en los éxitos con certificación diamante “Baby”, “Sorry” y “Stay” con The Kid Laroi. Al comienzo de su carrera, y siendo un preadolescente, Bieber comenzó a trabajar con Usher y el influyente manager musical Scooter Braun.

En 2023, Bieber vendió los derechos de su música, todos sus seis álbumes, incluidos éxitos como “Sorry” y “Baby”, a Hipgnosis, una compañía de inversión musical con sede en el Reino Unido. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados, pero la revista Billboard informa que la venta tuvo un valor estimado de 200 millones de dólares.

En agosto de 2024, Justin y Hailey Bieber anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues Bieber.