Luis Gerardo Méndez y Belinda revisan el valor de la nostalgia en la versión televisiva de ‘Mentiras’

Se acababan prácticamente de ver las caras debido a su participación conjunta en “¿Quién lo mató?, una serie de Prime Video basada en las circunstancias que rodearon al asesinato todavía no resuelto de la personalidad televisiva Paco Stanley. Pero lo que hicieron poco después, esta vez en calidad de protagonistas, es realmente grande.

Y es que se trata de “Mentiras- la serie”, una producción que se encuentra disponible desde el pasado 13 de junio en la misma plataforma y que se mantiene hasta ahora en el puesto número uno de sintonía en México, además de haber estado en el top 10 de muchos países en Latinoamérica y de contar con numerosos seguidores en Estados Unidos.

Para quienes no lo sepan, el programa televisivo de ocho episodios está basado en un musical extremadamente popular que se estrenó originalmente en el 2009 y que sigue presentándose en diferentes escenarios. Trata sobre cuatro mujeres que descubren haber sido engañadas por el mismo hombre, un ejecutivo que responde al nombre de Emmanuel.

En esta adaptación, Emmanuel es interpretado por Luis Gerardo Méndez, quien se dio a conocer por su participación en la comedia cinematográfica “Nosotros los Nobles” (2013) y que destacó después en las series de Netflix “Club de Cuervos” (2015-2019), mientras que su esposa ‘principal’, Daniela, es encarnada por la popular cantante y actriz mexicana de ascendencia española Belinda. El reparto principal se completa con Diana Bovio, Regina Blandón y Mariana Treviño.

El momento adecuado

La serie no habría existido sin la intervención directa de Méndez, quien se desempeñó también en ella como productor ejecutivo y que inició los trámites para que esto fuera posible durante un afortunado encuentro con José Manuel López Velarde, el creador del musical.

“Tuvimos esa conversación, destinada a llevar esta obra de teatro a la pantalla, hace seis años”, nos dijo el actor durante una reciente entrevista. “Tanto Belinda como yo nos iniciamos en el teatro musical, y hacerle un homenaje a través de ‘Mentiras’ me parecía la opción más lógica, porque se traya de un trabajo muy poderoso, muy feminista y muy importante para la cultura mexicana actual”.

Pese a que Méndez tenía las cosas claras desde el inicio, convencer a otros de la validez de su propuesta no fue fácil. “Cuando salí a vender el proyecto, todas las plataformas me decían que los musicales ya no funcionaban”, señaló. “Entonces, ha sido una lección muy linda aprender a confiar en tu intuición, confiar en lo que amas y salir a buscarlo”.

El actor no niega haberse visto favorecido en sus intentos por el éxito abrumador que tuvo la película de “Barbie” (2023), un musical arriesgado que arrasó en el mundo entero, ni rechaza que esta producción -la primera que ha producido a través de su propio estudio, Cine Vaquero- comparta temáticas y estéticas con el título protagonizado por Margot Robbie que tuvo ocho nominaciones al Oscar.

“‘Barbie’ fue una referencia clave para nosotros, específicamente para el tema del diseño de producción, desde el momento en que nuestro director Gabriel Ripstein se puso a conceptualizar cómo se iba a ver esto con Antonio Muño-Hierro, nuestro diseñador en esa misma área”, reconoció.

“La obra de teatro es muy sencilla a nivel visual, porque solo tiene luces de neón de diferentes colores; pero en una serie de televisión hay que mostrarlo todo”, prosiguió. “La decisión fue que todo fuera super estilizado y que, para lograrlo, había que construir todas estas casas, todos estos sets monocromáticos, lo cual era muy ambicioso, porque es algo que nunca se había hecho en la televisión mexicana”.

Otra escena de la serie. (Maria Grinda)

Recuerdos y cuestionamientos

Para Belinda, que participó en la misma entrevista con Los Angeles Times en Español, el éxito de la producción, enteramente grabada en los Estudios Churubusco, también ha sido sorprendente, sobre todo en lo que respecta al rango de edades que ha impactado.

“Pensábamos que la obra era solo para una generación específica, pero luego del estreno de la serie, vemos a personas de 17, 18 y 20 años que están haciendo creaciones super diferentes y chistosas con las canciones en TikTok, usando toda clase de vestuarios y de maquillajes”, dijo.

Para dejarlo en claro, las canciones que menciona, y que aparecen de manera abundante en el show televisivo a través de versiones que funcionan a veces como ‘mash-ups’, se dieron a conocer en las voces de artistas tan aclamados como Amanda Miguel, Daniela Roma, Yuri, Lupita D’Alessio y Manuel Mijares, entre otros.

“Siempre ha habido algo muy interesante con la nostalgia, relacionado al modo en que nos provoca una sensación de confort y de algo conocido en medio de situaciones difíciles; pero es algo que está pasando particularmente en este momento, cuando hay tanta incertidumbre en el mundo entero por todo lo que está sucediendo”, retomó Méndez.

“Claro que no se trataba solo de embellecer los recuerdos de los ‘80, sino de desmenuzar cómo fue en esa época, cómo eran las masculinidades, cómo eran las relaciones de pareja, como era el entorno”, agregó. “De hecho, la serie se llama como se llama porque habla de todas estas mentiras que se dan en las relaciones [de pareja], pero también las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y las mentiras que nos contamos como sociedad”.

Los protagonistas con la cantante Amanda Miguel en el Sur de California. (Prime Video)

Alteraciones sensibles

En ese sentido, según nuestro entrevistado, lo más complicado fue decidir qué cambios se iban a hacer en la historia de López Velarde y qué elementos se iban a mantener, con la finalidad de lograr un producto que le hiciera justicia a la obra de teatro, pero que contara a la vez con personalidad propia.

Siguiendo en esa línea, el musical original era un poco problemático, porque, al menos en su primera versión, Emmanuel terminaba siendo un transexual, lo que justificaba supuestamente la fascinacion que sentía por las mujeres y la necesidad que tenía de estar con muchas de ellas. En la serie, este cambio ya no sucede.

“Cuando se estrenó la obra, el personaje de Manuel se convertía al final en Manuela, efectivamente”, afirmó el actor. “En ese momento, fue algo increíble, porque se trató de una representación muy importante para la comunidad trans en el teatro y en México. José Manuel López Velarde es un activista comprometidísimo con esta causa”.

“Pero ahora, cuando empezamos a desarrollar los guiones, nos asesoramos con GLAAD, la asociación que se encarga de asesorar contenidos para que la representación LGBTQ+ sea positiva”, precisó. “Y ellos nos dijeron que, hoy en día, no es la mejor representación para una mujer trans decir que engañaste a cuatro mujeres porque eras lo que eras”.

Aunque algunos podrían considerar que lo que sigue es un ‘spoiler’ (atención para quienes no hayan visto la serie ni la obra original), se trata de un hecho que estaba ya presente en el musical de teatro: Yuri, la mejor amiga de Daniela, no la quiere solamente como amiga, pese a que está también enamorada de Emmanuel.

“Sigue siendo bisexual; imagínate lo que fue presentar a alguien así en los 80s”, apuntó Mendez. “En esa época, eso era bastante complicado, particularmente en México”.

Su propia experiencia

En todo caso, no deja de llamar la atención el modo en que él mismo se enfrentó a un personaje tan mujeriego como el que representa aquí, sobre todo cuando se toma en cuenta que, en la vida real, el protagonista de “Club de Cuervos” ha reconocido que no se maneja por la heteronormatividad.

“El día en que estábamos filmando la escena donde las cuatro chicas me confrontan, que es muy desgastante en el plano emocional, yo me decía: ¿Cómo se actúa esto?”, nos explicó.

“Mi papá murió hace cuatro años, y de alguna manera, él era Emmanuel”, prosiguió. “Estaba casado con mi mamá, pero tenía también una relación con su secretaria y con una mujer que vivía en otro estado. Son cosas de las que me enteré justo antes de que muriera, porque tuvimos conversaciones muy intensas, muy lindas, muy sinceras”.

Méndez recuerda que, el día en que estaba filmando esa secuencia, ya había llorado mucho y no podía conectar con nada, pese a que le faltaban todavía muchas tomas por realizar. De pronto, se puso a mirar el piso y vio los zapatos que traía Belinda, los mismos que, en sus palabras, eran exactamente iguales a los que su mamá usaba cuando se iba de fiesta.

“Esa imagen me hizo reconectar con todas las pistas que yo vi de niño y que me hicieron empezar a sospechar que algo estaba pasando”, comentó. “Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba interpretando a mi padre y de que estaba exorcizando de alguna manera esa masculinidad con la que crecí, y que fue muy trágica, porque en los ‘80, era la única manera de amar permitida por la sociedad”.