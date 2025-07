María Conchita Alonso regresa en plan salsero con La Sonora Santanera

Su sugestiva voz sonaba insistentemente en las radioemisoras latinoamericanas durante la década de los ‘80, mientras que sus videos, sensuales y provocativos, no dejaban a nadie indiferente.

Y es que, en esos tiempos, María Conchita Alonso era una de las intérpretes más solicitadas en el universo de la música hecha en español, como lo reveló el éxito descomunal de ‘hits’ de la talla de “Noche de copas”, “La loca” y “Acaríciame”.

Ahora, la última pieza citada vuelve a colocarse en vitrina debido al lanzamiento de una versión muy especial que se convierte en punta de lanza de un ambicioso proyecto cuya disponibilidad se anunciará en las próximas semanas.

Esta interpretación de “Acariciame” es muy particular, ya que encuentra a la cubano-venezolana lidiando no solamente con un estilo musical que no había figurado anteriormente en su repertorio, sino también colaborando con La Única e Internacional Sonora Santanera, es decir, el nombre que asume actualmente la agrupación más cercana al legado original del legendario combo mexicano fundado a mediados de los años ‘50.

Para poder ofrecerte más detalles del lanzamiento y de lo que se puede esperar en el futuro inmediato de María Conchita, Los Angeles Times en Español se reunió con la artista durante su más reciente visita a Los Ángeles, lo que nos da ahora la oportunidad de presentar la entrevista en texto y en video que figura entre estas líneas.

María Conchita, ¿qué significa para ti volver al mundo de la música con esta nueva versión de uno de tus temas clásicos?

Hasta para mí fue una sorpresa, porque yo, en realidad, nunca he sido salsera. Quizás me hayan gustado una o dos canciones [del género] en mi vida. Pero, de repente, estaba ensayando con la Sonora para una participación conjunta en un show, y me gustó tanto. Me puse a tocar los timbales, a bailar. Y ahí fue cuando se le ocurrió a mi representante que hiciéramos un disco con ellos. Ya llevo grabadas cinco canciones del álbum, que se va a llamar “Caliéntame”.

¿Vendrán entonces más colaboraciones? ¿Cómo te sientes al estar trabajando nuevamente en el estudio?

Yo dejaré de hacer esto cuando ya no lo disfrute más. Cantar, actuar, estar en un escenario con ese público maravilloso que te llena de energía es algo divino. Queremos dos colaboraciones. Ya tenemos a un grande de la salsa, Gilberto Santa Rosa. No sabemos exactamente qué tema va a cantar. Él está ahorita por Europa.

Pero sí, la idea es que sea un disco de las canciones que yo hice famosas, aunque creo que habrá como dos escritas por mí y una de La Santanera. Quedé muy satisfecha de estar colaborando con este grupo tan fabuloso, porque no solamente son grandes como artistas, sino también como seres humanos.

Las letras de las canciones que hiciste famosas por todo siguen vigentes debido a su sutileza tan especial. ¿Cómo te sientes ante la evolución que ha tenido la industria musical?

¿Evolución? Creo más bien que se ha ido para atrás. No me gusta, la verdad. Obviamente, hay excepciones. A mí me gusta invitar al amor, invitar al sexo, pero de una forma bonita, porque todo en la vida se puede decir sin llegar a la vulgaridad. Me pongo a pensar que hay niños escuchando nuestras canciones, y ahora dicen tantas cosas feas, cochinas, explícitas.

Eso es bueno en la intimidad con tu pareja. Puedes hacer y decir lo que te dé la gana, lo que te haga feliz, lo que disfrutes. Pero no de la forma en que lo están haciéndolo hoy en día. Me parece tan sucio. Pero bueno, hay gustos para todo.

Te has presentado recientemente en México. ¿Cómo has sentido el cariño de la gente? Sé que es un país que te ha dado mucho, porque desde que llegaste a él, te recibió con los brazos abiertos.

Sí; es más, cuando llegué a México por primera vez con “Acaríciame”, pensaban que yo era mexicana, porque me la pasaban mucho en [el programa] “Siempre en Domingo”. Para mí, es como una relación de pareja, porque tiene que venir algo de ambos lados. El público está ahí para uno, pero uno también está dándole al público algo que lo hace feliz. Es algo parecido a lo que pasa con los canales de televisión. Si no tenemos canales de televisión, no podemos presentar quiénes somos, pero si ellos no nos tienen a nosotros, tampoco pueden hacer nada.

Es una combinación linda que hay que respetar, que tenemos que abrazar. Tengo la suerte de que la mayoría de los países han sido así conmigo. México es un país que me ha recibido como una más de ellos, y yo eso lo quiero muchísimo. Tengo grandísimos amigos en México. Me siento en casa cada vez que voy.

Estamos haciendo una gira de grupo, que se llama “Despechadas: De Mujer a Mujer” [al lado de Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres]; pero también voy a ir sola. El 25 de julio, voy a estar en el Lunario del D.F, y también va conmigo La Santanera.

¿Piensas extender estas presentaciones a los Estados Unidos?

La idea es que se dé en todas partes; en Puerto Rico, por toda Latinoamérica. Me encantaría también, de repente, España. Por allá soy más conocida debido a mis películas. Pero sí, la gente que me quiere y a quien yo quiero está en todas partes. Entonces, me gustaría ir a cada punto de nuestro continente. Pero vamos a empezar aquí, que hay mucho que recorrer.

¿Te gustaría enviarle un mensaje a la comunidad latina de Estados Unidos que no la está pasando muy bien en estos tiempos?

Yo nací en Cuba, pero soy venezolana, porque me crié ahí desde chiquita. Soy ciudadana americana. He vivido muchas cosas. Una vez cometí el error de abandonar mi carrera para dedicarme al activismo político con la finalidad de salvar a Venezuela, pero no pude hacer nada. Y entonces me dije que en la vida cada persona tiene que ponerse de protagonista primero. Primero estoy yo, después los demás. Primero estás tú, después los demás. Si no estás feliz, no puedes hacer nada por los demás.

Lo que pienso es que necesitamos música, necesitamos bailar y necesitamos olvidar muchas cosas que puedan estar pasando en el mundo, muchas cosas que puedan estar pasando en tu vida privada. Saber lo que está pasando es importante, pero no vivir en base a lo que estamos viviendo. No sé si me explico bien.

Yo estoy acá. Tengo una fundación sin fines de lucro para ayudar a animalitos. Eso me llena enormemente. Me da una felicidad gigantesca ayudar a salvar una vida. En Venezuela, casi todo el dinero viene de mi bolsillo, y por eso es importante que la gente sepa que, con 5 dólares que donen, con 10 dólares que donen, con un dólar que donen, van sumando y van ayudando.

Eso me hace feliz. Cantar en un escenario me hace feliz. Viajar no me hace tan feliz ya. Ir a un aeropuerto, el gentío. Ay, no, eso ya no me gusta para nada. Hacer maletas tampoco, porque las tengo que hacer yo. Me las pueden desempacar, pero las tengo que hacer yo.

La Única e Internacional Sonora Santanera en pleno. (The 3 Collective)

Pero una vez que estoy montada en el escenario, todo lo desagradable que haya podido haber o no -porque no siempre vivo cosas desagradables- se va, se esfuma con esa energía de la música, con esa energía del público presente, que está mayormente ahí porque te quiere. Hay un porcentaje chiquitico que está ahí para criticar, porque así es la gente.

Mientras yo siga disfrutando en esta nueva etapa de mi vida, seguiré. Ahí estaré yo dándoles alegría, dándoles razón para soñar, razón para olvidar, razón para recordar, razón para vivir.

Has estado muy activa en las redes sociales. Compartes memorias, fotografías, viajes y videos. ¿Cómo te han tratado las plataformas?

Eso a mis fans les ha gustado mucho. Les ha gustado que yo comparta fotografías y momentos míos de niña, de jovencita, de los concursos. Ahorita hay un poco menos de eso, porque estamos enfocándonos en promocionar este lanzamiento. Pero no soy muy de redes; estoy porque tengo que estar. Es algo en lo que ves mucha envidia. Hay que ser muy fuerte para poder estar dentro de las redes y continuar siendo feliz, porque la gente, por nada, te ataca, y si no eres fuerte, te destruyen.

Hay gente que se ha suicidado, hay gente que no resiste eso. Es triste. La mejor compañera que uno puede tener es la música. Debemos de llevarla siempre a nuestro lado y escuchar algo que nos saque una sonrisa, que nos haga cantar, bailar y soñar.