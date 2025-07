Las mejores películas de la primera mitad de 2025

A menudo, las mejores películas parecen predestinadas a la segunda mitad del año a medida que el Complejo Industrial de los Oscar se pone en marcha. Sin embargo, la primera mitad puede ofrecer más emoción de descubrimiento.

Los primeros seis meses de 2025 han ofrecido mucho de eso, incluyendo joyas independientes, comedias reveladoras y sensacionales debuts cinematográficos. A continuación, nuestras 10 favoritas de la primera mitad del año.

The Ballad of Wallis Island

“The Ballad of Wallis Island” (“La balada de la isla”) es el tipo de joya encantadora que es fácil de recomendar a cualquier amante del cine. Es divertida y amigable, tiene un puñado de encantadoras canciones folk, un personaje divagante inolvidable en el excéntrico y completamente adorable Charles de Tim Key, el gruñón y demasiado cool hombre serio de Tom Basden, y la siempre encantadora Carey Mulligan. “Wallis Island” es una película sobre dejar ir y seguir adelante, contada con humor, ingenio y un gran corazón. También procedente de las Islas Británicas está la igualmente encantadora “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” (“Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas”). —Bahr

Anuncio

One of Them Days

La comedia en la gran pantalla ha sido una criatura casi extinta en los últimos años, pero “One of Them Days” (“Un día de esos”) de Lawrence Lamont me da esperanza. No solo fue esta comedia de amigos un éxito sorpresa en taquilla, probablemente es la prueba principal en el caso de que Keke Palmer debería estar en todo. Ella y SZA, en su debut cinematográfico, interpretan a compañeras de casa en Los Ángeles en una carrera loca para pagar el alquiler. —Coyle

Esta imagen, publicada por A24, muestra a Eva Victor en una escena de “Sorry, Baby”. (Mia Cioffy Henry/AP)

Sorry, Baby

Hay una secuencia en el delicado, considerado e intrigante como directora de Eva Victor, “Sorry, Baby”, que me dejó sin aliento. Sabes que algo malo le va a pasar a Agnes, es literalmente la premisa de la película. Sientes que su carismático asesor de tesis está un poco demasiado obsesionado con ella. El incidente en sí no se ve, Victor coloca su cámara fuera de su casa. Agnes entra, el día se convierte en tarde y la tarde en noche, y Agnes sale, cambiada. Pero nos quedamos con ella mientras encuentra su camino hacia su coche, hacia su casa y, lo más importante, hacia su amiga, Lydie (Naomi Ackie). Esta es una película sobre lo que sucede después de lo malo. Y es impresionante. —Bahr

Black Bag

Esta imagen publicada por Focus Features muestra a Cate Blanchett, a la izquierda, y Michael Fassbender en una escena de “Black Bag”, una película escrita por David Koepp. (Claudette Barius/AP)

Probablemente, el mejor dúo de director-guionista de esta década ha sido Steven Soderbergh y David Koepp. Estuvieron detrás del thriller pandémico “Kimi” y otro destacado de 2025, “Presence” (“Presencia”), desde la perspectiva de un fantasma. Pero su thriller de espías-drama marital “Black Bag” (“Código negro”), protagonizado por Michael Fassbender y Cate Blanchett como agentes de inteligencia británicos casados, puede ser su mejor colaboración hasta ahora. Definitivamente, es la que tiene los diálogos más deliciosos. ¿Por qué había tardado tanto el cine en hacer una escena de cena con espías que tomaron suero de la verdad? — Coyle

Materialists

“Materialists” (“Amores materialistas”) de Celine Song podría no ser la película que la gente quería que fuera, pero es la película que necesitan en medio de aplicaciones de citas de alta gama, imitaciones de diseñadores y todos fingiendo vivir como pequeños socialités en Instagram. Una meditación reflexiva sobre el dinero, el valor, el amor y la compañía, esta es una película que trastoca todo lo que hemos llegado a pensar que queremos de la llamada comedia romántica (la idea del príncipe azul, la inexplicable riqueza que se supone que coexiste con las costumbres de clase media). El porno de estilo de vida siempre tendrá un lugar en la máquina de la comedia romántica, pero esta es una película populista, tanto moderna como atemporal, que nos recuerda que el amor debería ser fácil. Debería sentirse como volver a casa. “Materialists” es simplemente la película más puramente romántica del año. —Bahr

Esta imagen, publicada por A24, muestra a Susan Chardy en una escena de “Sobre convertirse en gallina de Guinea”. (Chibesa Mulumba/AP)

Sinners

Ryan Coogler sigue sin decepcionar y muestra sus considerables talentos. Quedan seis meses en 2025, pero dudo que tengamos otra película a gran escala como una expresión personal para su cineasta como “Sinners” (“Pecadores”). Esta emocionante saga de vampiros está ambiciosamente llena de profundas preguntas sobre la comunidad, el entretenimiento negro, el cristianismo y, por supuesto, el baile irlandés. —Coyle

Pavements

En un mundo de documentales y biopics sobre músicos lamentablemente directos, Alex Ross Perry decidió creativamente, y un poco caóticamente, trastocar la forma con su película imposible de categorizar sobre la banda indie de los 90 Pavement. Mezclando hechos, ficción, archivo, actuación, esta pieza rebelde es completamente original y cautivadora, y, al igual que “I’m Not There” de Todd Haynes, el tipo de película que convierte a alguien que tal vez haya disfrutado de algunas canciones de Pavement y Stephen Malkmus en un fanático. —Bahr

April

Una rara y exquisita precisión guía el riguroso y desesperante segundo largometraje de Dea Kulumbegashvili. Bajo cielos tormentosos de primavera en el país europeo de Georgia, una destacada obstetra local (Ia Sukhitashvili) trabaja implacablemente para ayudar a mujeres que de otro modo serían ignoradas, vilipendiadas o peor. Esta es una película que fluye con temor, pero su expresión de un dolor profundo es penetrante e inolvidable. —Coyle

On Becoming a Guinea Fowl

Una maravilla visual y temáticamente impactante, la película oscura, cómica, estilizada y extrañamente inquietante de Rungano Nyoni sobre el trauma generacional no hablado lleva a los espectadores a un lugar, supongo, al que muchos nunca han ido: un funeral familiar en Zambia. Y, sin embargo, sus verdades resuenan universales, mientras la generación mayor gira la cabeza ante la horrible verdad de que el hombre muerto, Fred, era un depredador y pedófilo, mientras que la generación más joven se pregunta si las cosas deben seguir como están. —Bahr

Friendship

En televisión, Tim Robinson y Nathan Fielder han estado haciendo comedia de nivel genial. Fielder aún no ha saltado a sus propias películas, pero, de nuevo, es difícil llevar una épica de comedia de vergüenza y seguridad en la aviación como la segunda temporada de “The Rehearsal” a una película de larga duración. Pero en “Friendship”, el escritor y director Andrew DeYoung lleva a Robinson, estrella de “I Think You Should Leave”, a un escenario cinematográfico bien adaptado, muy divertido y dementemente perceptivo. Interpreta a un hombre que se hace amigo de manera incómoda de un vecino genial (Paul Rudd). Mientras que sus diferencias son la mayor parte de la comedia en la película, “Friendship” —que culmina en un guiño revelador— realmente trata sobre sus similitudes. —Coyle