‘Superman’ muestra su fuerza en su segundo fin de semana en taquillas

NUEVA YORK (AP) — La película “Superman” de James Gunn mostró su poder de permanencia en su segundo fin de semana en las taquillas de América del Norte, recaudando 57,3 millones de dólares en ventas de entradas y manteniéndose como la película número uno en los cines, según las estimaciones del estudio el domingo.

Ninguno de los nuevos estrenos de la semana —“I Know What You Did Last Summer”, “Smurfs” y “Eddington”— se acercó al éxito del superhéroe de Warner Bros. y DC Studios. “Superman” cayó 54% desde su estreno nacional, un descenso promedio para una gran película de verano.

En dos semanas, “Superman” ha recaudado 406,8 millones de dólares a nivel mundial, un buen comienzo para la película en la que DC Studios confía para reiniciar sus operaciones cinematográficas. Una gran prueba se avecina el próximo fin de semana, cuando The Walt Disney Co. estrene “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”, de Marvel.

Las fuertes puntuaciones del público y las buenas críticas deberían ayudar a impulsar la rentabilidad de “Superman” en las próximas semanas. Para Warner Bros. y DC Studios, “Superman”, que tuvo un presupuesto de 225 millones de dólares, es clave para iniciar un plan de diez años para el estudio de adaptación de cómics. Los codirectores Gunn y Peter Safra fueron encargados de rehabilitar la operación en declive. Los próximos en la lista son las películas “Supergirl” y “Clayface” en 2026.

Colectivamente, Hollywood está disfrutando de un muy buen verano. Según la firma de datos Comscore, la taquilla de verano de 2025 ha aumentado 15,9% en comparación con el mismo período del año pasado, con las ventas acumuladas del año 15% por delante de 2025. Las ventas de entradas de verano han acumulado alrededor de 2.600 millones de dólares a nivel nacional, según Comscore.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Superman”, 57,3 millones de dólares

2. “Jurassic World Rebirth”, 23,4 millones de dólares

3. “I Know What You Did Last Summer”, 13 millones de dólares

4. “Smurfs”, 11 millones de dólares

5, “F1: The Movie”, 9,6 millones de dólares

6. “How to Train Your Dragon”, 5,4 millones de dólares

7. “Eddington”, 4,3 millones de dólares

8. “Elio”, 2 millones de dólares

9. “Lilo & Stitch”, 1,5 millones de dólares

10. “28 Years Later”, 1,3 millones de dólares=

