Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis desatan la locura de ‘Freakier Friday’ en México

(Marco Ugarte / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis compartieron con sus fans de Latinoamérica la emoción de estar nuevamente juntas interpretando a madre e hija, tras una espera de 22 años, en “Freakier Friday” (“Otro viernes de locos”).

“¡Estamos en Mexico!”, dijo Lohan en una alfombra roja, la primera de la gira internacional de promoción de la película, realizada en la capital el jueves por la noche. “Para mí es muy importante estar en Ciudad de México por primera vez en la vida… Mis fans aquí han sido tan leales, que estoy muy agradecida de venir primero aquí, realmente significa mucho. ¡Los amo!”.

En “Freaky Friday” (“Un viernes de locos”), de 2003, Lohan interpretaba a Anna Coleman, una estudiante de preparatoria que ama la música y Curtis a Tess Coleman su madre psicóloga. En “Freakier Friday”, que se estrena el 7 de agosto, Anna ha dejado atrás sus sueños de ser una rockstar, pero no se ha alejado de la música, trabaja como mánager de jóvenes artistas y es madre de Harper, una chica que adora surfear.

Anuncio

Harper se lleva muy mal con una nueva compañera de clase que viene de Inglaterra, Lily (Sophia Hammons). Su rivalidad hace que provoquen un accidente en la clase de química y que sus papás sean llamados a la dirección.

Las actrices Lindsay Lohan, a la izquierda, y Jamie Lee Curtis posan para fotos durante la alfombra roja de la película Freakier Friday en la Ciudad de México, el jueves 24 de julio de 2025. (Marco Ugarte/AP)

Así es como Anna conoce a Eric (Manny Jacinto), un guapo chef que, como ella, es padre soltero. Ellos se enamoran profundamente, pero sus hijas siguen sin llevarse nada bien, hasta que en la despedida de soltera de Anna encuentran a una psíquica misteriosa y esto desata nuevamente el fenómeno que había pasado la familia Coleman dos décadas atrás, un cambio de cuerpo, esta vez cuádruple, que involucra a la abuela, madre e hija de la familia Coleman, así como a Lily.

“Esta película tiene mucho corazón, mucha más música y mucha más diversión; son tres generaciones ahora, así que tenemos mucho más que mostrar”, dijo Lohan.

Curtis, de 66 años, dijo que no se le dificultó volver a interpretar a una adolescente.

“Todos somos adolescentes, ser adolescente se trata de vida, ser joven, hambriento, con una vida emocionante”, señaló.

La actriz galardonada con el Oscar por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), reveló que estaban emocionadas desde antes de llegar por los comentarios que habían escuchado de colegas sobre su experiencia en alfombras rojas en México.

“Todos nuestros amigos actores, cuando supieron que íbamos a venir a México, dijeron ‘¡van a hacer lo que Brad Pitt!’”, señaló Curtis. “Por la pasión de la gente aquí”.

Curtis compartió que un día antes de la alfombra fue a comer al famoso restaurante de pescados y mariscos Contramar. Lohan, por su parte, señaló que su platillo favorito de la comida mexicana es el pollo con mole.

Tras firmar muchos autógrafos y tomarse selfies con los fans, las actrices llegaron a una sala de cine donde se presentó la película.

“Hicimos esta película para este público, hicimos la película por amor para los fans a quienes les encantó la primera”, dijo Curtis. “Es muy raro que puedas volver a presentar algo a la gente que lo amó y así era como nos sentíamos”.

Curtis también agradeció que el público la haya acompañado desde hace más de 40 años desde el estreno de “Halloween”, con cuya saga también tuvo la oportunidad de visitar México en 2022.

Lohan destacó que volver al set con Curtis hizo que se borrara la distancia del tiempo.

“No fue realmente reunirnos para nosotros, porque nos hemos mantenido cerca a lo largo de los años y seguimos en contacto, estar de vuelta en el set juntas se sintió como andar en bicicleta, como si hubiera sido ayer”, apuntó.

Durante la noche, les preguntaron si podría haber una tercera película de “Freaky Friday”.

“Necesitaríamos que las dos jóvenes en la película (“Freakier Friday”) fueran suficientemente grandes como para tener una hija adolescente”, dijo Curtis. “Creo que tenemos que esperar mucho”.