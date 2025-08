Este sábado, Ozomatli será parte de la rabia masiva contra el régimen

Share via

Ya lo hicieron, pero no les molesta repetirlo. El pasado 14 de junio, cuando se llevó a cabo la manifestación multitudinaria No Kings, los integrantes de Ozomatli se sumaron a las protestas callejeras en nuestra ciudad por convicción propia; pero no lo hicieron solamente como participantes habituales, sino también como músicos comprometidos.

A bordo de la plataforma trasera de una camioneta, los angelinos ofrecieron un concierto en movimiento que acompañó a los miles de participantes en el evento y que fue súbitamente interrumpido por Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, quien ocupó brevemente el vehículo para ofrecer unas palabras y lanzar arengas.

Ese día, Ozomatli estaba destinado a presentarse en la California Plaza con la finalidad de abrir la solicitada temporada gratuita de Grand Performances, pero el show fue cancelado debido al toque de queda impuesto desde la alcaldía tras los desórdenes generados por las redadas inclementes de los agentes de migración. En lugar de quedarse en casa, los miembros del conjunto decidieron sumarse al descontento de quienes se sentían -y se sienten- profundamente preocupados por lo que viene sucediendo con la administración actual.

Claro que no se trató de una excepción a la norma, ni mucho menos, porque Ozomatli se inició justamente tocando en protestas de tinte social, lo que significa, obviamente, que estos son temas que han estado íntimamente vinculados a su propuesta desde el comienzo de su carrera, hace ya tres décadas.

De hecho, hace una semana, la agrupación ganadora del Latin y del Latin Grammy lanzó una funkerísima canción titulada “Red Line” que presentó como un “tributo a la clase trabajadora” y que habla directamente de las personas de escasos recursos que emplean el servicio de transporte público de Los Ángeles para trasladarse a sus centros de trabajo.

Ahora, el mismo conjunto ha anunciado que participará en la gran serie de manifestaciones que se realizarán este sábado, más precisamente, en el segmento correspondiente al Grand Park, mediante un concierto que ha sido programado para las 11 de la mañana en el emblemático espacio, y que lo hará “para oponerse al autoritarismo y solidarizarse con los inmigrantes, los trabajadores y las comunidades de color durante un momento crítico para la democracia y los derechos humanos”.

“Siempre hemos creído que la música tiene el poder de movilizar a la gente y decir la verdad”, ha declarado la banda a través de un comunicado. “Ahora es el momento de alzar la voz, con fuerza y visibilidad, por los inmigrantes, por los trabajadores, por las comunidades de color, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por el bien de todos”.

California Angelinos se movilizan en LA el 2 de agosto en marcha contra el régimen Trump Miles de manifestantes saldrán a las calles de Los Ángeles este sábado para protestar contra las políticas de la administración Trump, en lo que organizadores han denominado la jornada nacional “Furia contra el Régimen”.

“Nos enorgullece apoyar al movimiento No Kings y hacer un llamado a nuestra ciudad para que se levante en solidaridad”, agrega el informe. “Traigan sus pancartas, traigan sus voces, traigan su amor, y hagamos que este momento sea importante”.

Los músicos han dado a conocer que esto tiene que ver con el respaldo público que le han dado a instituciones como Core Movement, SEIU Local 721, Black and Brown Clergy and Community Coalition, BLM Grassroots LA, CLUE, Translation Coalition, Caracen, 805 UndocuFund, Def Justice y Local Uprising.

Las demostraciones de este sábado, que planean extenderse a más de 300 locaciones, llevan el nombre genérico de “Rage Against the Regime”, en clara alusión al grupo de Morello, que aparecerá probablemente en alguna de sus expresiones y que acaba de lanzar “Pretend You Remember Me”, una canción que él mismo describe como “un himno anti ICE”.