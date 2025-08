‘The Fantastic Four: First Steps’ se mantiene en la cima de la taquilla

La primera familia de Marvel tropezó en los cines en su segundo fin de semana, pero aún así mantuvo el primer lugar en la taquilla.

“The Fantastic Four: First Steps” recaudó 40 millones de dólares en 4.125 cines de América del Norte, una caída del 66% desde un saludable debut de 117,6 millones de dólares. La película estuvo acompañada por las comedias “The Bad Guys 2” y “The Naked Gun” en las tres primeras posiciones de la taquilla.

La película de superhéroes cayó significativamente más que la cinta anterior de Marvel, “Thunderbolts”, que tuvo un desplome del 55% en su segundo fin de semana.

“First Steps” es el último gran éxito de taquilla del verano. Añadió casi 40 millones de dólares internacionalmente en su segundo fin de semana, llevando el total global de la película a 369 millones de dólares. La caída en la taquilla de la película fue sorprendente dado sus críticas positivas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

Aunque el fin de semana de estreno de la película pudo haber dado un fuerte impulso a los resultados de taquilla hacia el objetivo de 4.000 millones de dólares para el verano, agosto ha comenzado lentamente, indicó.

“Es un desafío difícil, pero podremos lograrlo. Realmente significa que todas las películas tendrán que sostenerse por sí mismas”, expresó Dergarabedian. “Se tratará de obtener buenas críticas, tener esa capacidad de permanencia, esa longevidad en el mercado”.

La comedia debutante “The Bad Guys 2” obtuvo el segundo lugar en la taquilla este fin de semana, con 22 millones de dólares en 3.852 salas de América del Norte. Eso estuvo en línea con las proyecciones y también en línea con la primera película de la serie, que recaudó 23 millones de dólares en 2022. La comedia de Paramount “The Naked Gun,”, también en su fin de semana de estreno, se ubicó en el tercer lugar de la taquilla, ganando 17 millones de dólares en 3.344 salas de cine.

Jim Orr, presidente de distribución de Universal Pictures en Estados Unidos, dijo que el sólido debut de “The Bad Guys 2”, junto con las fuertes puntuaciones de reacción del público, “debería apuntar a una permanencia muy larga y muy exitosa no sólo durante el resto del verano, sino realmente, creo, hasta el otoño”.

“Superman” de James Gunn, que se estrenó hace cuatro fines de semana y ya superó los 550 millones de dólares a nivel mundial, recaudó 13,8 millones de dólares a nivel nacional este fin de semana, ocupando el cuarto lugar. “Jurassic World Rebirth” le siguió con 8,7 millones de dólares.

La película de terror “Together” tuvo un fuerte fin de semana de estreno, ubicándose en el sexto lugar y recaudando 6,8 millones de dólares a nivel nacional, prueba de que agosto es un mes para películas más atrevidas y poco convencionales, afirmó Dergarabedian.

“De eso se trata este mes. No se trata sólo de la taquilla”, comentó Dergarabedian. “También se trata de proporcionar experiencias cinematográficas realmente interesantes y gratificantes para el público”.

Dergarabedian dijo que espera que las películas muy esperadas que llegarán a los cines en las próximas semanas, incluidas “Freakier Friday” y la película de terror de Zach Cregger “Weapons”, den a agosto el impulso necesario. La taquilla actualmente está un 9,5% por encima del año pasado.

Con las cifras finales domésticas siendo publicadas el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “The Fantastic Four: First Steps”, 40 millones de dólares.

2. “The Bad Guys 2”, 22,2 millones de dólares.

3. “The Naked Gun”, 17 millones de dólares.

4. “Superman”, 13,8 millones de dólares.

5. “Jurassic World Rebirth”, 8,7 millones de dólares.

6. “Together”, 6,8 millones de dólares.

7. “F1: The Movie”, 4,1 millones de dólares.

8. “I Know What You Did Last Summer”, 2,7 millones de dólares.

9. “Smurfs”, 1,8 millones de dólares.

10. “How to Train Your Dragon”, 1,4 millones de dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.