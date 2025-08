Ozzy Osbourne murió de un ataque al corazón, según certificado de defunción

Share via

LONDRES (AP) — El certificado de defunción de Ozzy Osbourne indica que murió de un ataque al corazón y que padecía enfermedad de las arterias coronarias, además de haber sufrido de la enfermedad de Parkinson durante años.

El cantante tenía enfermedad de las arterias coronarias, así como Parkinson, según el certificado presentado en una oficina de registro en Londres y obtenido por The New York Times el martes. Osbourne falleció el 22 de julio a los 76 años.

Se envió un correo electrónico de The Associated Press solicitando confirmación a la oficina de registro en el Consejo de Hillingdon, en el noroeste de Londres, que cubre el distrito donde se informó que el cantante de Black Sabbath fue oficialmente declarado muerto, sin recibir respuesta. Los representantes de Osbourne no respondieron a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por la AP.

El documento fue presentado por la hija de Osbourne, Aimée Osbourne, informó The New York Times. Osbourne murió de “(a) Paro cardíaco fuera del hospital (b) Infarto agudo de miocardio (c) Enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica (Causas conjuntas)”, indica el certificado.

Osbourne, quien también fue un astro inesperado de telerrealidad, anunció en 2020 padecía la enfermedad de Parkinson después de sufrir una caída. Al anunciar su muerte, su familia pidió respeto a su privacidad y dijo que el músico se encontraba con familiares cuando falleció.

La semana pasada, fans de todo el país acudieron en masa a su ciudad natal de Birmingham para llorar su muerte. Osbourne tuvo su último concierto allí solo semanas antes de su fallecimiento, mientras admiradores veían al ícono del heavy metal actuar sentado en un trono negro.

Osbourne expresó durante su actuación: “No sé qué decir, he estado postrado durante como seis años. No tienen idea de cómo me siento — gracias desde el fondo de mi corazón. Todos ustedes son... especiales. Vamos a volvernos locos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.