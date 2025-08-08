En ‘Shaman’, Antonio Negret recupera sus raíces en nombre del terror ancestral

La oferta cinematográfica de terror, que este año ha sido tan abundante como sobresaliente, se ve inesperadamente sumada por una propuesta internacional con claros aportes latinoamericanos que lleva el nombre de “Shaman” y que se encuentra disponible desde esta semana tanto en el Laemmle Glendale como en plataformas virtuales de visionado casero.

En “Shaman”, Candice (Sara Canning) y Joel (Daniel Gillies) son dos misioneros anglosajones radicados en una remota región montañosa de Ecuador cuyas vidas se ven seriamente afectadas por la extraña posesión demoníaca que parece estar sufriendo su hijo adolescente Elliot (Jett Klyne), lo que los lleva a confrontar a las autoridades espirituales de la zona, con las que han tenido ya varios desacuerdos.

Pese a que radica en Los Ángeles desde hace varios años, el director de este trabajo, Antonio Negret, ha vivido en diferentes partes del mundo. Nació en Colombia -más precisamente, en Bogotá-, pero ha pasado parte de su existencia en Brasil, Ecuador, México y Panamá, lo que lo convierte en la práctica en una persona multicultural.

Como hijo de una madre inglesa y un padre colombiano que trabajaron en el área de la protección del medio ambiente, se vio permanentemente expuesto a mudanzas intempestivas que, como él mismo dice, le ofrecieron “una infancia llena de aventuras”.