En ‘Shaman’, Antonio Negret recupera sus raíces en nombre del terror ancestral

Jett Klyne como Elliot en una escena de "Shaman".
(Well Go USA Entertainment)
Los Angeles Times en Español staff writer Sergio Burstein
Por Sergio Burstein
Staff Writer and Assistant Editor Seguir
La oferta cinematográfica de terror, que este año ha sido tan abundante como sobresaliente, se ve inesperadamente sumada por una propuesta internacional con claros aportes latinoamericanos que lleva el nombre de “Shaman” y que se encuentra disponible desde esta semana tanto en el Laemmle Glendale como en plataformas virtuales de visionado casero.

En “Shaman”, Candice (Sara Canning) y Joel (Daniel Gillies) son dos misioneros anglosajones radicados en una remota región montañosa de Ecuador cuyas vidas se ven seriamente afectadas por la extraña posesión demoníaca que parece estar sufriendo su hijo adolescente Elliot (Jett Klyne), lo que los lleva a confrontar a las autoridades espirituales de la zona, con las que han tenido ya varios desacuerdos.

Pese a que radica en Los Ángeles desde hace varios años, el director de este trabajo, Antonio Negret, ha vivido en diferentes partes del mundo. Nació en Colombia -más precisamente, en Bogotá-, pero ha pasado parte de su existencia en Brasil, Ecuador, México y Panamá, lo que lo convierte en la práctica en una persona multicultural.

Como hijo de una madre inglesa y un padre colombiano que trabajaron en el área de la protección del medio ambiente, se vio permanentemente expuesto a mudanzas intempestivas que, como él mismo dice, le ofrecieron “una infancia llena de aventuras”.

Reencuentro con el pasado

En todo caso, todo lo dicho se vuelve especialmente relevante cuando se habla de “Shaman”, su quinta película como director, así como una coproducción entre Estados Unidos y Ecuador que también contó con capital panameño, pero que Negret considera un trabajo “con alma definitivamente ecuatoriana”.

Siendo adolescente, mientras se encontraba radicado en Quito, el realizador aceptó un pequeño papel en la emblemática cinta “Ratas, ratones, rateros” (1999), pero no sin antes ponerle una condición específica a su director Sebastián Cordero: que le permitiera quedarse a lo largo del rodaje para poder observar la labor del realizador en el set.

“Yo ya sabía que quería hacer cine, pero no sabía todavía que quería ser un director”, nos dijo Negret durante una reciente entrevista. “No lo entendí hasta que vi a Sebastián en acción; y fue entonces cuando descubrí al cien por ciento que ese era mi camino. Además, sentía que podía ser mucho mejor en eso que como intérprete”.

Cordero, quien dirigió más adelante la impresionante cinta de ciencia ficción “Europa Report” (2013), siguió siendo decisivo en el futuro de su pupilo al escribir para él una carta de recomendación que le permitió acceder a estudios de cine en la USC.

En busca del retorno

Pese a que esta no es estrictamente su primera película de terror (esa sería “Seconds Apart”, del 2011), Negret ha hecho trabajos de lo más diversos: “Hacia la oscuridad” (2007), su ópera prima, era un ‘thriller’, mientras que ““Transit” (2012) y “Overdrive” (2017) correspondían al área de la acción.

“Siempre me han gustado las propuestas de género; me gustan la acción, el terror, el misterio”, enumeró nuestro entrevistado, quien ha dirigido ya a estrellas de Hollywood como Ana de Armas y America Ferrera. “Pero lo que siempre he tratado de hacer es imprimirle a lo que hago un poco del sabor de los países en los que he vivido, y eso me ha dado también oportunidades para trabajar con actores latinos”.

“En todo caso, tenía muchas ganas de volver a América Latina y, específicamente, a Ecuador, para hacer algo que se sintiera un poco más crudo y, a la vez, un poco más personal”, apuntó.

Para lograrlo, recurrió a un guión escrito por su hermano Daniel Negret, quien también vivió en Ecuador, y se alió con su esposa Luiza Ricupero, quien pasó igualmente mucho tiempo en esa nación sudamericana -pese a haber nacido en Brasil- y que trabaja como productora.

“Cuando los tres nos reunimos, dijimos: ‘¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos llegar a [la zona de] El Chimborazo y conseguir el permiso y el apoyo de la comunidad indígena para contar esta historia?’”, dijo nuestro interlocutor.

El colombiano Humberto Morales interpreta al chamán de la cinta.
(Well Go USA Entertainment)
Andando el terreno

El primer paso para él fue manejar a lo largo de cuatro días en la zona adyacente al volcán, hasta que dio con Pulingui, la aldea ideal para sus fines expresivos. “Tuvimos que pedirle permiso a más de 80 familias para que nos dejaran rodar allí, y ellas mismas participaron el proyecto detrás de las cámaras y frente a ellas, además de asesorarnos con el kichwa y con la recreación de sus rituales tradicionales”, explicó el cineasta.

Y es que “Shaman” presenta diálogos en tres idiomas: los que son pronunciados en inglés por los misioneros, los que se dicen en español por tratarse de un país latinoamericano y los que son enunciados en kichwa (un dialecto del quechua) por algunos de los pobladores.

“El kichwa ya estaba en el guión, pero lo incrementamos y lo mejoramos con nuestros asesores locales”, precisó Negret. “Sienna también tuvo que aprender español, porque su personaje se comunica mayormente con la comunidad en este idioma, aunque, al igual que el personaje, no tenía que hablarlo perfectamente”.

El colombiano sabía que este iba a ser un proceso complicado, porque él era, en realidad, una persona ajena al lugar que pretendía filmar una historia relacionada a unos extranjeros que trataban de imponer sus creencias sobre la población indigena.

“Para mí, primero, fue importantísimo reconocer que no soy parte de esa comunidad, aunque viví en Ecuador”, retomó Negret. “Era un proceso de aceptación y de confiar además en el equipo ecuatoriano, empezando por nuestro director de fotografía Daniel Andrade, que ha trabajado mucho en esa región y que me ayudó a capturar la belleza y el terror que cohabitan en ese paisaje maravilloso, porque se ve muy bonito, pero es también muy extremo”.
En la locación

En ese sentido, el director precisa que tuvieron que trabajar a 12 mil pies de altura (3600 metros). “Cada vez que caminábamos mucho, perdíamos el aire; y el viento y el sol eran brutales”, recordó. “No fue una experiencia de estudio, sino de estar metidos en los elementos y de capturar el dolor y la magia que existen por ahí”.

Las circunstancias alteraron también la forma de filmar de Negret en lo que respecta a la puesta en escena. “No tener los juguetes con los cuales estoy acostumbrado a trabajar -porque no podíamos llevar grúa, ‘dollies’ ni camiones a El Chimborazo- me llevó a emplear mucha cámara en mano, a trabajar con los actores de forma más íntima, a estar en los ríos, en las montañas y en el volcán en sí”, precisó. “Fue una experiencia única”.

Por ese lado, los efectos especiales fueron casi totalmente prácticos. “Lo poco de digital que usamos fue para resaltar esos elementos hechos ante cámara, porque la mayoría se hizo con maquillaje, que es algo que yo prefiero de cualquier forma”, comentó.

Otra escena del filme.
(Loraine Valverde/ Latino Film Institute)
Una novedad

“Shaman” destaca también por presentar ante la audiencia internacional al Supay, una suerte de demonio de los andes que le ofrece una perspectiva novedosa al tema de la posesión y del exorcismo.

“Para mí, ese era el gran reto, y lo que más me gustaba de esta posibilidad era hacer una película sobre una posesión a través del lente andino, de un chamán andino y de una comunidad andina”, retomó Negret. “Creo que eso es algo que nunca se había visto antes”.

Humberto Morales, que interpreta al chamán, es el sobrino de un auténtico curandero, además de ser un artista muy talentoso que canta e interpreta diversos instrumentos.

“Participó en muchas limpias y observó muchos casos con su tío, por lo que trajo todo eso al personaje”, explicó el director. “Entonces, lo que hace en la película fue inspirado en circunstancias que él experimentó siendo niño”.

