En ‘Shaman’, Antonio Negret recupera sus raíces en nombre del terror ancestral

El primer paso para él fue manejar a lo largo de cuatro días en la zona adyacente al volcán, hasta que dio con Pulingui, la aldea ideal para sus fines expresivos. “Tuvimos que pedirle permiso a más de 80 familias para que nos dejaran rodar allí, y ellas mismas participaron el proyecto detrás de las cámaras y frente a ellas, además de asesorarnos con el kichwa y con la recreación de sus rituales tradicionales”, explicó el cineasta.
Y es que “Shaman” presenta diálogos en tres idiomas: los que son pronunciados en inglés por los misioneros, los que se dicen en español por tratarse de un país latinoamericano y los que son enunciados en kichwa (un dialecto del quechua) por algunos de los pobladores.
“El kichwa ya estaba en el guión, pero lo incrementamos y lo mejoramos con nuestros asesores locales”, precisó Negret. “Sienna también tuvo que aprender español, porque su personaje se comunica mayormente con la comunidad en este idioma, aunque, al igual que el personaje, no tenía que hablarlo perfectamente”.
El colombiano sabía que este iba a ser un proceso complicado, porque él era, en realidad, una persona ajena al lugar que pretendía filmar una historia relacionada a unos extranjeros que trataban de imponer sus creencias sobre la población indigena.
“Para mí, primero, fue importantísimo reconocer que no soy parte de esa comunidad, aunque viví en Ecuador”, retomó Negret. “Era un proceso de aceptación y de confiar además en el equipo ecuatoriano, empezando por nuestro director de fotografía Daniel Andrade, que ha trabajado mucho en esa región y que me ayudó a capturar la belleza y el terror que cohabitan en ese paisaje maravilloso, porque se ve muy bonito, pero es también muy extremo”.