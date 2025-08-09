Estas fueron las canciones más populares de la semana

- Share via
Te ofrecemos un listado de los temas musicales que más pegaron en algunos países de las Américas y España
ARGENTINA
1.- “6 de febrero” – Aitana
2.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira
3.- “Universidad” - Tini, Beéle
4.- “Fue culpa tuya” - Luck Ra, Tiago PZK
5.- “Hace rato” - Nicki Nicole, Miranda!
6.- “Que haces” - Becky G, Manuel Turizo
7.- “Azizam” - Ed Sheeran
8.- “Vuelvo a ti” - Morat
9.- “Samaná” - Danny Ocean, Yorghaki, Mau y Ricky
10.- “Carteras chinas” - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo
(Fuente: Los 40 Principales)
CHILE
1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly
2.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
3.- “Azizam” - Ed Sheeran
4.- “Mi refe” – Beéle, Ovy On The Drums
5.- “Like Jennie” – Jennie
6.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums
7.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
8.- “Priti” - Danny Ocean, Sech
9.- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
10.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
(Fuente: Los 40 Principales)
COLOMBIA
1.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums
2.- “Ba ba bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba
3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid
4.- “Top diesel” – Beéle
5.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
6.- “Priti” - Danny Ocean, Sech
7.- “X ti” – Kapo, Feid
8.- “Voy a llevarte pa PR” - Bad Bunny
9.- “No tiene sentido” – Beéle
10.- “Vitamina” – Jombriel, DFZM
(Fuente: Los 40 Principales)
ESPAÑA
1.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
2.- “Ordinary” - Alex Warren
3.- “No tiene sentido” – Beéle
4.- “6 de febrero” – Aitana
5.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh
6.- “Die with a Smile” - Lady Gaga, Bruno Mars
7.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole
8.- “APT.” - Rosé, Bruno Mars
9.- “Nice to meet you” - Myles Smith
10.- “Carita linda” - Rauw Alejandro
(Fuente: Los 40 Principales)
MÉXICO
1.- “Cuando baja la marea” - Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño, Diana Bovio
2.- “Daisies” - Justin Bieber
3.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira
4.- “Ordinary” - Alex Warren
5.- “Me retiro” - Grupo Frontera, Santana
6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
7.- “Empinar el codo” - Jesse & Joy, Carlos Vives
8.- “Azizam” - Ed Sheeran
9.- “Volvería” - Karla Breu, Juan Solo
10.- “Birds of a feather” - Billie Eilish
(Fuente: Los 40 Principales)
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.