Estas fueron las canciones más populares de la semana

Belinda, que suena mucho en México con su nuevo sencillo
Belinda, que suena mucho en México con su nuevo sencillo, en una imagen promocional de “Mentiras, la serie”, de donde viene justamente el tema.
(Marco Ugarte/AP)
Por ASSOCIATED PRESS

Te ofrecemos un listado de los temas musicales que más pegaron en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “6 de febrero” – Aitana

2.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira

3.- “Universidad” - Tini, Beéle

4.- “Fue culpa tuya” - Luck Ra, Tiago PZK

5.- “Hace rato” - Nicki Nicole, Miranda!

6.- “Que haces” - Becky G, Manuel Turizo

7.- “Azizam” - Ed Sheeran

8.- “Vuelvo a ti” - Morat

9.- “Samaná” - Danny Ocean, Yorghaki, Mau y Ricky

10.- “Carteras chinas” - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly

2.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

3.- “Azizam” - Ed Sheeran

4.- “Mi refe” – Beéle, Ovy On The Drums

5.- “Like Jennie” – Jennie

6.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

7.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

8.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

9.- “APT.” – Rosé, Bruno Mars

10.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

2.- “Ba ba bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba

3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid

4.- “Top diesel” – Beéle

5.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

6.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

7.- “X ti” – Kapo, Feid

8.- “Voy a llevarte pa PR” - Bad Bunny

9.- “No tiene sentido” – Beéle

10.- “Vitamina” – Jombriel, DFZM

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

2.- “Ordinary” - Alex Warren

3.- “No tiene sentido” – Beéle

4.- “6 de febrero” – Aitana

5.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh

6.- “Die with a Smile” - Lady Gaga, Bruno Mars

7.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole

8.- “APT.” - Rosé, Bruno Mars

9.- “Nice to meet you” - Myles Smith

10.- “Carita linda” - Rauw Alejandro

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Cuando baja la marea” - Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño, Diana Bovio

2.- “Daisies” - Justin Bieber

3.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira

4.- “Ordinary” - Alex Warren

5.- “Me retiro” - Grupo Frontera, Santana

6.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

7.- “Empinar el codo” - Jesse & Joy, Carlos Vives

8.- “Azizam” - Ed Sheeran

9.- “Volvería” - Karla Breu, Juan Solo

10.- “Birds of a feather” - Billie Eilish

(Fuente: Los 40 Principales)

