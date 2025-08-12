Madonna insta al papa a visitar Gaza ‘antes de que sea demasiado tarde’

LONDRES (AP) — Madonna instó al papa a viajar a Gaza y “llevar su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”.

La superestrella publicó su llamado al pontífice en las redes sociales el lunes, diciendo que el cumpleaños de su hijo Rocco la impulsó a hacer la publicación. Rocco cumplió 25 años el lunes.

Dirigiéndose al papa León XIV, escribió: “Santísimo Padre. Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”.

“Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”, añadió. “Necesitamos que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá. Con amor, Madonna.”

La cantante añadió que no estaba tomando partido en la guerra. “No estoy señalando con el dedo, culpando o tomando partido. Todos están sufriendo. Incluidas las madres de los rehenes”, escribió. “Rezo para que también sean liberados. Solo estoy tratando de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”.

El papa renovó recientemente su llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza, pidiendo a la comunidad internacional que respete las leyes humanitarias y la obligación de proteger a los civiles.

“Una vez más hago un llamado para que se ponga fin de inmediato a la barbarie de esta guerra y se busque una resolución pacífica al conflicto”, declaró el pontífice el mes pasado.

Trabajadores humanitarios y médicos han dicho que, tras meses de bloqueo israelí y problemas en la distribución de suministros, los niños en Gaza sin condiciones previas están comenzando a morir de desnutrición.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel, provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, ha desplazado a la mayoría de los aproximadamente dos millones de palestinos en Gaza y ha empujado al territorio hacia la hambruna.

Las Naciones Unidas señalan que en todo Gaza, más de 5.000 niños fueron diagnosticados con desnutrición en mayo, aunque es probable que el número verdadero sea mucho mayor. La desnutrición era prácticamente inexistente antes de la guerra. Los médicos luchan por tratar a los niños porque muchos suministros se han agotado, dice la ONU.

Israel niega que esté ocurriendo una hambruna o que los niños estén muriendo de hambre. Afirma que ha suministrado suficiente comida durante toda la guerra y acusa a Hamás de causar escasez al robar ayuda y tratar de controlar la distribución de alimentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.