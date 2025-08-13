Beyoncé gana su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo ‘Beyoncé Bowl’

ARCHIVO - Beyoncé, en el centro, se une a su hija Blue Ivy, a la derecha, durante una actuación de medio tiempo en un partido de fútbol americano de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, el 25 de diciembre de 2024, en Houston.

Beyoncé tiene ahora un Emmy para acompañar sus 35 Grammy.

Beyoncé Knowles-Carter, su nombre verdadero, fue incluida como una de las seis personas en un equipo que ganó el premio a los mejores vestuarios para un programa de variedades, no ficción o reality por “Beyoncé Bowl”, su espectáculo de medio tiempo con temática del Oeste en el juego de la NFL de Navidad de Netflix entre los Ravens de Baltimore y los Texans de Houston.

El espectáculo en su ciudad natal de Houston marcó el debut en vivo de canciones de su álbum “Cowboy Carter”.

El Emmy especial es el primero de Beyoncé. Ha sido nominada a otros diez sin una victoria. Y la lleva a la mitad del camino para convertirse en EGOT con sus 35 Grammy. Pero aún necesita un Tony y un Oscar para completar el cuarteto.

El premio es uno de los llamados Emmy jurados anunciados el martes que se determinan fuera del proceso de votación regular y se otorgan por comités, sin nominados oficiales. Por lo general, son altamente técnicos —varios involucran elementos individuales del proceso de animación— y rara vez van a nombres famosos. Se anuncian con anticipación y se entregan en la ceremonia de los Emmy de Artes Creativas el próximo mes.

Beyoncé también está nominada a mejor especial de variedades como productora de “Beyoncé Bowl” y a mejor dirección de un especial de variedades. Su esposo, Jay-Z, compite contra ella como productor ejecutivo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar.