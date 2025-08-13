King Gizzard se unió a la LA Phil para darle nueva vida a sus experimentaciones sonoras

No era la primera vez que ocupaban las instalaciones del Hollywood Bowl. Lo hicieron hace dos años para presentar un concierto épico de tres horas en el que intentaron condensar de alguna manera la inmensa discografía que han registrado en sus 15 años de existencia, que en ese momento alcanzaba los 24 lanzamientos y que, ahora mismo, llega a los 27.

Es justamente el álbum número 27, publicado el pasado 13 de junio y titulado “Phantom Island”, el que se convirtió en la excusa perfecta para regresar al plácido anfiteatro al aire libre bajo un formato novedoso, porque se trata de un disco que fue concebido para ser grabado con orquesta, lo que se prestaba naturalmente para una colaboración en vivo que los miembros de King Gizzard & The Lizard Wizard -la banda a la que nos referimos- empezaron a fraguar durante su anterior visita al mismo recinto.

Históricamente, el Bowl ha sido la sede principal de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), una institución que maneja la programación del recinto y que, el domingo pasado, se unió a la solicitada agrupación australiana con la finalidad de participar en un evento específicamente dedicado no solo a la totalidad de la obra más reciente de los visitantes, sino también a ofrecer una cuidadosa selección de otros temas creados por el mismo combo.

Una faena de esta clase tenía en la mira a los ya iniciados, es decir, a quienes se encuentran plenamente seducidos por una propuesta tan atípica como la de los mencionados y completamente dispuestos a apreciar en vivo un concepto tan particular. Claro que, por otro lado, cualquiera que esté mínimamente familiarizado con King Gizzard sabrá que este es un conjunto que no maneja estrategias tradicionales y que, además de su descomunal discografía -manejada de manera completamente independiente-, ha combinado sin reparos géneros que van desde la psicodelia hasta el thrash metal, pasando por el synth-pop y el soul.

Anuncio

En ese sentido, “Phantom Island” es una placa que, en lugar de meterse en los terrenos más rockeros que han distinguido frecuentemente a la agrupación, adopta un tono accesible, calmado y hasta ‘popero’, es decir, características que no resultan inmediatamente llamativas para quienes pretendan apreciar a los australianos en su acostumbrada faceta explosiva.

Sea como sea, el hecho de que el Bowl se encontrara tan lleno como se encontraba, así como la asistencia de personas pertenecientes a generaciones tan distintas como las que se observaban, es una prueba fehaciente de que, a pesar de que podría ser considerado todavía un grupo nuevo, King Gizzard posee un claro atractivo transgeneracional que abarca por igual a los nostálgicos de la era hippie (vimos muchas camisetas de Grateful Dead) y a los jovencitos deseosos de aventuras musicales intensas.

Tampoco se debe pensar que la placa estrenada en junio sea anodina. Pese a que se inicia con una intención festiva que colinda incluso con el funk bailable (como es el caso de “Deadstick”, que se escuchó casi al inicio del espectáculo), se introduce también en la psicodelia placentera (sucede en “Lonely Cosmos”), aunque, finalmente, termina siendo una suerte de tributo a ese pop estadounidense de los ‘60 que sonaba muy distinto al de ahora, como ocurría con la etapa más interesante de The Monkees y, por supuesto, con The Beatles.

En otras ocasiones, la labor de la LA Phil al alterar canciones que no llevaban originalmente cuerdas ni vientos se ha sentido un tanto forzada; pero, al ponerse al servicio de un disco entregado a esta premisa, las intervenciones se prestaron perfectamente para la empresa, incentivadas por la enérgica directora Sarah Hicks, quien no dejó de llamar la atención con sus movimientos.

Y si no se era fan del último álbum, quedaba la segunda parte del concierto, que iba a estar obviamente dedicada a expandir el panorama sonoro en más de un sentido. Pero como estos muchachos odian ser predecibles, en lugar de tomar el descanso que estaba planeado y que ellos mismos anunciaron desde el micrófono, se enfrascaron casi sin pensarlo en un largo jammin’ guitarrero que se prolongó hasta empatar con “The River”, el primer corte destinado a esa segunda parte, con lo que le complicó la vida a quienes, como nosotros, habíamos determinado que el intermedio iba a ser empleado para una necesaria visita al baño y el cigarrillo de rigor.

Anuncio

Regresamos a la mitad de “Crumbling Castle”, la pieza que más nos interesaba de toda la velada debido a la eficacia con la que combina el rock progresivo y el rock duro, y que resulta especialmente apropiada para el lucimiento de la creativa guitarra de Stu Mackenzie, quien funge de líder aunque este parece ser un proyecto democrático de amplia participación.

Afortunadamente, por el lado heavy -que es nuestra debilidad-, pudimos gozar todavía de “Mars for the Rich” y “Dragon”, dos de las composiciones más agresivas de la banda, con una vocación por el thrash que no es un obstáculo para la intromisión de pasajes alucinógenos de alto vuelo.

En este segundo segmento, los músicos de la LA Phil siguieron haciendo de las suyas, y hasta nos atreveríamos a decir que de manera más intensa, favorecidos por un volumen que podría haber sido menos fuerte para disfrutar adecuadamente de unas creaciones que se grabaron originalmente sin esta clase de aportes. Pero es justo reconocer que, a lo largo de todo el show, las condiciones de sonido en términos de acústica fueron impecables.

El baterista Michael Canavagh, impresionante. (Paul R. Giunta/Invision/AP)

A estas alturas, King Gizzard ha alcanzado una reputación merecida y cuenta con una probada legión de devotos. El autor de una reseña correspondiente a una presentación reciente en otra parte del país, también con orquesta, escribió que ese había sido el mejor show de su vida. Entendemos el entusiasmo, pero nuestro nivel de deslumbramiento no es tan grande.

Si bien la pasamos de maravilla durante las dos horas de concierto -no habríamos tenido problema si hubieran sido tres-, sentimos que, por lo general, el grupo destila un aroma a deja vu que le quita frescura, mientras que las ambiciones que tiene lo lleva a meterse en terrenos musicales que no domina por completo en el aspecto técnico, más allá de que cinco de sus seis integrantes son multi instrumentistas, de que su baterista (se llama Michael Cavanagh) es fabuloso y de que las estructuras de muchas de sus composiciones son realmente complicadas.

Anuncio

O quizás se trata de que, durante el Halloween del 2024, asistimos en el mismo escenario a una presentación de David Gilmour que fue incuestionablemente memorable y en el que el impacto de la psicodelia resultó considerablemente mayor. Hasta ahora, el recuerdo se mantiene intacto.

Los mismos integrantes de King Gizzard se han mostrado sorprendidos por el éxito arrollador que tienen, porque se siguen considerando “una banda de garaje”. Curiosamente, los mismos detalles que les quitan supuestamente brillo son los que los hacen valiosos, sobre todo cuando se es un defensor del rock, porque no es cosa de todos los días encontrar en estos días a unos jóvenes talentosos que han logrado alcanzar la fama interpretando estilos tan fundamentales del género pero, a la vez, abogando por el eclecticismo.

Actualmente, ellos mismos se encuentran embarcados en una gira internacional que recurre a tres formatos: uno sinfónico (es decir, el que comentamos aquí), otro ‘rocanrolero’ (donde solo participa la banda) y uno más electrónico (que definen como “rave shows”). Eso sí que es una novedad, así como una muestra adicional de la vocación que tienen para romper las reglas de la industria musical, manifestada hace poco por el retiro completo de su material de la cada vez menos ética plataforma de Spotify.