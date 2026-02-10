El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl celebró a toda América

En los momentos finales de su actuación, Bad Bunny fue acompañado por una multitud ondeando banderas de diferentes países de las Américas, pero también “territorios de otros países como Bonaire o las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, dijo Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de estudios americanos en Wellesley College y coautora de “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance” (P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña).

También estuvo rodeado de músicos de plena, un género puertorriqueño asociado con la comunidad y la protesta, y sostenía un balón de fútbol que decía: “Juntos, somos América”.

“Esta es una declaración realmente profunda de pertenencia latina en Estados Unidos y de pertenencia inmigrante en Estados Unidos”, dijo Rivera-Rideau. “Bad Bunny es obviamente muy consciente de la reacción en contra de este espectáculo de medio tiempo. Y gran parte de esa reacción tiene que ver con la suposición de que porque está en español, de alguna manera está excluyendo a la gente. Y creo que lo que vimos anoche con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny es que en realidad estaba incluyendo a la gente, invitando a las personas a su mundo y al mismo tiempo, argumentando que los inmigrantes y los latinos son tan parte del tejido de Estados Unidos como cualquier otra cosa”.

Simultáneamente, argumentó por “América” como una identidad más amplia y hemisférica. “Está tratando de replantear América como este contenedor que abarca el continente”, dijo Reanna Cruz, crítica musical y productora senior del podcast musical Switched on Pop de Vox Media. “La principal conclusión que tengo de la actuación es el énfasis en la comunidad. ... Si no tenemos nada más en tiempos de dificultad, tenemos comunidad y tenemos alegría, y una forma de acceder a eso es no excluir a tus semejantes en cualquier país que sea. El replanteamiento de América como algo que abarca la mitad del globo es realmente radical”.

Hay una larga historia de esa idea. “Todos, desde Rubén Lárez hasta Los Tigres del Norte, han creado canciones que han utilizado esta idea de todas las Américas uniéndose ... de América siendo una especie de unidad cohesiva”, dijo Rivera-Rideau. “Pero creo que lo que realmente se reduce a una declaración de que los latinos, los latinoamericanos, los caribeños, los inmigrantes, pertenecen y son tan americanos como cualquier otra persona”.

“Está presentando una definición muy amplia de lo que significa ser americano”, dijo Christopher Campo-Bowen, profesor asistente de musicología en Virginia Tech. “Y dentro de eso, la idea de la soberanía puertorriqueña.

“Presenta todo lo que encuentra que hace a Puerto Rico único. Y lo que hace a Puerto Rico una cultura y actor autónomo en el hemisferio, y presentándolo todo a la vez, y luego también transmitiendo este mensaje unificador de ‘Todos somos americanos’”, agregó. “Nos está animando a todos a reconocer esa singularidad, pero no dejar que esa diferencia se convierta en una fuente de enemistad u odio”.