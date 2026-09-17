BlizzCon regresó a Anaheim con un toque de nostalgia y una mirada hacia el futuro de sus universos

Durante dos días, el Centro de Convenciones de Anaheim se convirtió una vez más, como lo hacía anualmente, en el punto de encuentro de una comunidad que ha construido amistades, rivalidades y recuerdos alrededor de algunos de los videojuegos más reconocidos en el mundo digital.

Miles de jugadores llegaron el 12 y 13 de septiembre a la convención de BlizzCon 2026 para reencontrarse con otros aficionados, participar en torneos, asistir a paneles, probar contenidos, disfrazarse de sus personajes favoritos y conocer qué prepara la organización para sus videojuegos.

Según reportes, BlizzCon no se desarrolló en los últimos dos años debido a conflictos de calendario, cambios de sedes y otras situaciones que no le permitieron llevar a cabo sus eventos.

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La edición de este año representó el regreso presencial de BlizzCon tras esa ausencia forzada. El evento anterior realizado físicamente fue en 2023, también en Anaheim, y la pausa hizo que el regreso tuviera un componente particular para quienes han seguido la convención durante años.

Johanna Faries, quien es la presidenta de Blizzard Entertainment, abrió la ceremonia inaugural el sábado frente a los asistentes en el centro de convenciones, destacando la comunidad que se ha formado alrededor de los videojuegos.

“Qué momento tan especial es este, y qué oportunidad para reunirnos en torno a los juegos, los universos y los vínculos que continúan inspirando nuestro trabajo, nuestras amistades y nuestras vidas”, dijo Faries.

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Ella también habló sobre el papel que tienen los videojuegos más allá de la pantalla.

“Espero que el hecho de reunirnos pueda recordarle al mundo por qué una comunidad como esta es tan importante, por qué el arte es importante, por qué la creatividad es importante y por qué crear y jugar videojuegos siempre será importante”, agregó.

La presentación de Diablo V fue una de las más gratas sorpresas para sus fans, aunque tendrán que esperar para jugarlo. El lanzamiento será durante la primavera de 2029 y la historia comenzará después de una derrota que cambia por completo el escenario de Sanctuary, en la que Diablo ha vencido.

El nuevo capítulo aparecerá como una historia construida alrededor de un mundo que ha caído y en el que los personajes deben decidir qué hacer después de esa derrota.

El otro gran anuncio fue el regreso de StarCraft.

El videojuego estará basado en el universo de StarCraft que en lugar de continuar directamente con la estrategia en tiempo real de los títulos clásicos, será el de un mundo abierto en una sola historia. El lanzamiento está pactado para el 2030.

Por su parte, World of Warcraft recibió anuncios tanto para el futuro inmediato como para los próximos capítulos de su historia. World of Warcraft: Forever será una nueva experiencia que convivirá con Modern y Classic. Su lanzamiento es el 4 de noviembre y la “beta” el 17 de septiembre.

Forever contará con tres zonas nuevas, más de 1,000 misiones, nueve mazmorras, dos bandas y una nueva raza llamada Skyborne.

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Eclipse, cuya actualización 12.2 de Midnight, continúa la historia de Xal’atath y su búsqueda del Alma del Mundo de Azeroth.

The Last Titan, la próxima expansión de World of Warcraft, será el capítulo que cerrará The Worldsoul Saga, una historia que ha conectado diferentes etapas de la franquicia.

En medio de tantos anuncios sobre proyectos futuros, Warcraft III ha recibido contenido en los que los jugadores que ya pueden participar.

Forsaken Kingdom es la primera nueva campaña de Warcraft III en más de 23 años y explora la caída de Lordaeron y lo que llevó a la ciudad a convertirse en la Ciudadela. La actualización 3.0 incluye mejoras gráficas y cambios en el World Editor.

Diablo IV se concentró en el presente. Season of Hell’s Legacy comenzó durante el fin de semana y recupera elementos de los 30 años de historia de la franquicia, incluyendo el regreso de los Males Supremos y Deckard Cain.

La compañía también confirmó una nueva clase para el juego. La Amazon llegará durante la primera mitad de 2027 y utilizará arco y jabalina, armas que forman parte de la identidad del personaje desde Diablo II.

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Para los jugadores de Nintendo, Diablo IV: Age of Hatred Collection llegará a Switch 2 con juego multiplataforma y progresión cruzada.

Overwatch también aprovechó el escenario de BlizzCon para mostrar lo que viene.

Doctrine será la nueva heroína de apoyo y llegará durante la quinta temporada. La actualización incluirá además cambios importantes para Sombra y Roadhog y el mapa Watchpoint: Grimsvötn.

La historia de The Reign of Talon también llegará a su conclusión después de convertirse en el primer arco narrativo de un año de duración en la historia de Overwatch.

El componente competitivo ocupó varios espacios del programa. La Overwatch World Cup tuvo su desenlace en Anaheim, donde Corea del Sur derrotó 4-1 a Arabia Saudita en la final para conseguir su cuarto título.

YOASOBI participó en el primer espectáculo de medio tiempo de esports de BlizzCon durante la Overwatch World Cup. El domingo, LE SSERAFIM regresó al escenario principal para cerrar el fin de semana con una presentación en vivo.

El grupo surcoreano también volvió a colaborar con Blizzard dentro de Overwatch, después de su participación en la edición de BlizzCon de 2023.

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Más allá de los escenarios donde Blizzard presentó sus juegos, una parte importante de la convención ocurrió en los pasillos.

El cosplay volvió a ser una de las imágenes más reconocibles de BlizzCon. Los asistentes llegaron vestidos como personajes de Warcraft, Diablo, Overwatch y otras, mientras que Community Night reunió competencias de cosplay, arte, cortometrajes y otras expresiones creadas por los propios aficionados.

También estuvieron presentes los espacios de demostración, mercancía, actividades interactivas y encuentros entre jugadores.

El ambiente del Centro de Convenciones de Anaheim durante el fin de semana mezcló esa nostalgia con una mirada hacia adelante. Mientras algunos asistentes llegaron para celebrar juegos con décadas de historia, Blizzard utilizaba el mismo escenario para anunciar títulos que todavía tardarán años en llegar.

