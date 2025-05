El desánimo de venezolanos se siente en comicios legislativos y de gobernadores poco concurridos

“No voy a votar, no creo en el CNE (la autoridad electoral), no creo que vayan a respetar el voto; nadie olvida lo que pasó en las presidenciales. Es triste, pero es así”, dijo Carlos León, un chofer de camión de 41 años, quien tomaba un café a pocos metros de un desolado centro de votación habilitado en una escuela del centro de Caracas.

Pero, como se había anticipado, la jornada electoral arrancó con muchos centros de votación vacíos, según constató The Associated Press en recorridos por el centro y el este de Caracas, en un marcado contraste con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

