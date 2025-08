De la mañana a la noche, una familia en Gaza se centra en una única cosa: encontrar comida

(Jehad Alshrafi / Associated Press)

Cada mañana, Abeer y Fadi Sobh se despiertan en su tienda de campaña en la Franja de Gaza con la misma pregunta: ¿cómo van a conseguir comida para ellos y sus seis hijos pequeños?

La pareja tiene tres opciones: quizás abra algún comedor social y puedan conseguir lentejas aguadas. O pueden intentar abrirse paso entre la multitud para obtener algo de harina de un camión de ayuda que pasa. El último recurso es mendigar.

Si todo eso falla, simplemente no comen. Y eso sucede cada vez más últimamente, mientras el hambre les quita la energía, la fuerza y la esperanza.

La precaria situación de los Sobh, que viven en un campamento de refugiados junto al mar al oeste de la Ciudad de Gaza después de haber tenido que desplazarse varias veces, es la misma que la de las familias en todo el territorio devastado por la guerra.

Malak Sobh, de 7 años, busca plástico entre la basura para utilizarlo como combustible para cocinar, cerca de un asentamiento improvisado para palestinos desplazados donde se refugia la familia Sobh, en la Ciudad de Gaza, el 24 de julio de 2025. (Jehad Alshrafi/AP)

El hambre se ha incrementado durante los últimos 22 meses de guerra debido a las restricciones a la entrada de ayuda, según los trabajadores humanitarios. Pero los expertos en alimentación advirtieron a principios de semana que el “en Gaza se está desarrollando actualmente el peor escenario de hambruna”.

Israel impuso en marzo un bloqueo total de alimentos y otros suministros que duró dos meses y medio. Señaló que su objetivo era aumentar la presión sobre Hamás para lograr la liberación de docenas de rehenes que seguían cautivos desde su asalto al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Aunque el flujo de ayuda se reanudó en mayo, la cantidad que llega es apenas una fracción de lo que las organizaciones de ayuda dicen que se necesita.

Fadi Sobh da sopa de lentejas a sus hijos en su tienda en un campamento para palestinos desplazados, en la Ciudad de Gaza, el 24 de julio de 2025. (Jehad Alshrafi/AP)

El colapso del orden público también ha hecho casi imposible el reparto de alimentos de forma segura. Gran parte de lo que entra se acapara o se vende en los mercados a precios desorbitados.

A continuación, un vistazo a un día en la vida de la familia Sobh:

Baño matutino de agua de mar

La familia se despierta en su tienda, donde según Fadi Sobh, un vendedor ambulante de 30 años, el calor es insoportable en el verano.

Ante la escasez de agua potable, su esposa Abeer, de 29 años, va a buscarla al mar.

Uno por uno, los niños se paran en una palangana de metal y se frotan mientras su madre les vierte el agua salada sobre la cabeza. Hala, de nueve meses, llora cuando el agua le irrita los ojos. Los demás son más estoicos.

Abeer enrolla entonces las mantas y barre el polvo y la arena del suelo de la tienda. Sin sobras de comida del día anterior, sale a pedir algo para el desayuno de su familia. A veces, los vecinos o los transeúntes le dan lentejas. Otras veces no consigue nada.

Abeer le da a Hala agua de un biberón. Cuando tiene suerte, dispone de lentejas que muele hasta convertirlas en polvo para mezclar con el agua.

“Un día se siente como 100 días, por el calor del verano, el hambre y la angustia”, afirmó.

Visita al comedor social

Fadi se dirige a una cocina de beneficencia cercana. A veces uno de los niños lo acompaña.

“Pero rara vez hay comida allí”, contó. El comedor abre aproximadamente una vez por semana y nunca tiene suficiente para todo el mundo. La mayoría de las veces, añadió, espera todo el día pero regresa con su familia sin nada “y los niños se acuestan con hambre, sin haber comido”.

Fadi solía ir a una zona del norte de Gaza a donde llegan camiones de ayuda desde Israel. Allí, enormes multitudes de gente igual de desesperada se abalanzan sobre los vehículos y sacan la carga. A menudo, las tropas israelíes cercanas abren fuego, según los testigos. Israel sostiene que solo realiza disparos de advertencia y que entre la masa suele haber personas con cuchillos o pistolas para robar cajas.

Fadi, que también padece epilepsia, recibió un disparo en la pierna el mes pasado. Esto lo ha debilitado para luchar por los camiones, así que le queda la opción de probar suerte en los comedores.

Mientras tanto, Abeer y sus tres hijos mayores —Youssef de 10 años, Mohammed de nueve y Malak de siete años— salen con bidones de plástico para llenarlos en un camión que trae agua potable desde la planta desalinizadora del centro del territorio.

Los niños pasan dificultado con los pesados bidones. Youssef carga uno a la espalda, mientras Mohammed medio arrastra el suyo, con su pequeño cuerpo inclinado hacia un lado para intentar mantenerlo alejado del polvo de la calle.

Una pelea por la ayuda

A veces, Abeer va Zikim sola o con Youssef. La mayoría en la multitud son hombres, más rápidos y fuertes que ella. “A veces logro conseguir comida, pero en muchos casos, regreso con las manos vacías”, señaló.

Si no tiene éxito, apela a la caridad de aquellos que sí lo tuvieron. “Sobreviviste a la muerte gracias a Dios, por favor dame algo”, les dice. Muchos responden a su súplica y consigue una pequeña bolsa de harina para hornear para los niños, explicó.

Ella y su hijo se han convertido en rostros familiares. Un hombre que suele esperar a los camiones, Youssef Abu Saleh, dijo que a menudo ve a Abeer tratando de conseguir comida, así que le da algo de la suya. “Son gente pobre y su esposo está enfermo”, manifestó. “Todos tenemos hambre y todos necesitamos comer”.

Durante los momentos de más calor del día, los seis niños se quedan dentro o alrededor de la tienda. Sus padres prefieren que duerman durante esas horas, para que no corran, gasten energía y tengan hambre y sed.

Buscar y mendigar por la tarde

Cuando el calor baja, los niños salen. A veces, Abeer los envía a mendigar comida a sus vecinos. Si no, recorren las bombardeadas calles de Gaza, buscando entre los escombros y la basura cualquier cosa que pueda alimentar la estufa improvisada de la familia.

Se han vuelto expertos en reconocer lo que podría arder. Los trozos de papel o madera son lo mejor, pero también los más difíciles de encontrar. El listón está bajo: botellas de plástico, bolsas de plástico, un zapato viejo... cualquier cosa sirve.

Uno de los niños encontró una olla en la basura un día, que es la que Abeer utiliza ahora para cocinar. La familia ha tenido que desplazarse tantas veces que les quedan pocas pertenencias.

“Tengo que arreglármelas para salir adelante”, contó Abeer. ”¿Qué puedo hacer? Somos ocho personas”.

Si hay suerte, guiso de lentejas para cenar

Después de pasar el día buscando lo básico para sobrevivir —comida, agua, combustible para cocinar— la familia tiene a veces suficiente de los tres para que Abeer prepare una comida. Normalmente se trata de una sopa de lentejas ligera.

Pero a menudo no hay nada y todos se van a la cama con hambre.

Abeer dijo que está más débil y muchas veces se siente mareada cuando va en busca de comida o agua.

“Estoy cansada. Ya no puedo más”, declaró. “Si la guerra continúa, estoy pensando en quitarme la vida. Ya no me quedan fuerzas ni energía”.

