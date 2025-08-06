Decenas mueren buscando ayuda en Gaza mientras Israel evalúa más acciones militares

Camiones con ayuda humanitaria esperan para ingresar al cruce de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Al menos 38 palestinos murieron durante la noche y hasta el miércoles en la Franja de Gaza mientras buscaban ayuda de los convoyes de Naciones Unidas y de sitios administrados por un contratista estadounidense respaldado por Israel, según funcionarios locales de salud. El ejército israelí dijo que disparó tiros de advertencia cuando las multitudes se acercaron a sus fuerzas.

Otras 25 personas murieron en ataques aéreos israelíes, según hospitales locales en Gaza. No hubo comentarios del ejército israelí sobre los bombardeos.

Mientras, se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu anuncie más acciones militares y posiblemente planes para que Israel reocupe completamente Gaza. Los expertos dicen que la ofensiva militar y el bloqueo en curso de Israel ya están empujando al territorio de unos 2 millones de palestinos hacia la hambruna.

Otra escalada de la guerra de casi 22 meses podría poner en riesgo las vidas de innumerables palestinos y alrededor de 20 rehenes israelíes vivos, y provocaría una feroz oposición tanto a nivel internacional como dentro de Israel. Los aliados de la coalición de extrema derecha de Netanyahu han pedido durante mucho tiempo que se amplíe la guerra, y que Israel eventualmente tome el control de Gaza, reubique a gran parte de su población y reconstruya asentamientos judíos allí.

El martes, un periodista le preguntó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si apoyaba la reocupación de Gaza, y respondió que no estaba al tanto de la “sugerencia” pero que “será en gran medida decisión de Israel”.

Más palestinos muertos en la lucha por alimentos

De los 38 palestinos muertos mientras buscaban ayuda, al menos 28 perecieron en el Corredor de Morag, una zona militar israelí en el sur de Gaza donde los convoyes de la ONU han sido repetidamente abrumados por saqueadores y multitudes desesperadas en los últimos días, y donde testigos dicen que las fuerzas israelíes han abierto fuego repetidamente.

El ejército israelí dijo que las tropas dispararon tiros de advertencia mientras los palestinos avanzaban hacia ellos, y que no estaba al tanto de ninguna baja.

El Hospital Nasser, que recibió los cuerpos, dijo que otras cuatro personas murieron en el área de Teina, en una ruta que conduce a un sitio en el sur de Gaza administrado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), un contratista estadounidense respaldado por Israel. El Hospital Al-Awda dijo que recibió los cuerpos de seis personas muertas cerca de un sitio de la FHG en el centro de Gaza. La fundación dijo que no hubo incidentes violentos en o cerca de sus sitios.

Dos de los ataques aéreos israelíes golpearon la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, matando a 13 personas allí, incluidos seis niños y cinco mujeres, según el Hospital Al-Ahli, que recibió los cuerpos.

El ejército israelí dice que solo apunta a milicianos y culpa de las muertes de civiles a Hamás porque sus combatientes están atrincherados en áreas densamente pobladas.

Expertos de la ONU dicen que el grupo de ayuda respaldado por Israel debería ser desmantelado

Israel facilitó el establecimiento de cuatro sitios de la FHG en mayo después de bloquear la entrada de todos los alimentos, medicinas y otros bienes durante dos meses y medio. Funcionarios israelíes y estadounidenses dijeron que se necesitaba un nuevo sistema para evitar que Hamás desviara la ayuda humanitaria.

Las Naciones Unidas, que han entregado ayuda a cientos de puntos de distribución en Gaza a lo largo de la guerra cuando las condiciones lo permiten, han rechazado el nuevo sistema, diciendo que obliga a los palestinos a viajar largas distancias y arriesgar su vida por alimentos, y que permite a Israel controlar quién recibe ayuda, potencialmente usándola para avanzar en planes de desplazamiento masivo adicional.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo la semana pasada que unos 1.400 palestinos han muerto buscando ayuda desde mayo, principalmente cerca de los sitios de la FHG, pero también a lo largo de las rutas de los convoyes de la ONU donde los camiones han sido abrumados por multitudes. Dice que casi todos fueron asesinados por fuego israelí.

Esta semana, un grupo de relatores especiales de la ONU y expertos independientes en derechos humanos pidieron que se desmantele la FHG, diciendo que es “un ejemplo absolutamente perturbador de cómo la ayuda humanitaria puede ser explotada para agendas militares y geopolíticas encubiertas en grave violación del derecho internacional”.

Los expertos trabajan con la ONU, pero no representan al organismo mundial.

La FHG no ha comentado al respecto. El ejército israelí dice que solo ha disparado tiros de advertencia cuando las multitudes amenazan a sus fuerzas, y la FHG dice que sus contratistas armados solo han usado gas pimienta y disparado al aire en algunas ocasiones para evitar aglomeraciones mortales en sus sitios.

Las tierras agrícolas de Gaza han sido destruidas, contribuyendo a la crisis de hambre

La guerra aérea y terrestre de Israel ha destruido casi todas las capacidades de producción de alimentos de Gaza, dejando a su población dependiente de la ayuda internacional.

Un nuevo informe de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el centro satelital de la ONU encontró que solo el 8,6% de las tierras cultivables de Gaza son aún accesibles tras las órdenes de evacuación israelíes en los últimos meses. Solo el 1,5% es accesible y está sin daños, dijo.

La ofensiva militar y un colapso en la seguridad han hecho casi imposible que alguien entregue ayuda de manera segura, y los grupos de ayuda dicen que las recientes medidas israelíes para facilitar más asistencia están lejos de ser suficientes.

Los hospitales registraron cuatro muertes más relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el total a 193 personas, incluidos 96 niños, desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Jordania dice que convoy de ayuda fue atacado por colonos israelíes

Jordania dijo que colonos israelíes bloquearon carreteras y lanzaron piedras a un convoy de cuatro camiones que transportaban ayuda con destino a Gaza después de que cruzaron la frontera hacia Cisjordania, territorio ocupado por Israel. Activistas de extrema derecha israelíes han buscado repetidamente detener la entrada de ayuda a Gaza.

El portavoz del gobierno jordano, Mohammed al-Momani, condenó el ataque, que dijo había destrozado los parabrisas de los camiones, según la agencia de noticias estatal jordana Petra News Agency.

El ejército israelí dijo que las fuerzas de seguridad acudieron al lugar para dispersar la reunión y acompañaron a los camiones a su destino.

Milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y secuestraron a otras 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos. De los 50 que aún se encuentran en Gaza, se cree que alrededor de 20 están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 61.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad son mujeres y niños. Es parte del ahora en gran medida inactivo gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable para el número de bajas de guerra.