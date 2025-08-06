Incendio forestal en Francia supera el tamaño de París y sigue avanzando

En esta imagen, distribuida por Protección Civil, se muestra un incendio en Corbieres, en el sur de Francia, el 5 de agosto de 2025.

Un incendio forestal, el más grande que se haya registrado en Francia en varios años, se extendía rápidamente el miércoles en una región mediterránea cerca de España después de dejar un muerto y varios heridos, informaron las autoridades. El fuego ya consumió una superficie más grande que la de París y el ejército asiste en las labores de contención.

El primer ministro francés François Bayrou aseguró que se trata de un “desastre de una magnitud sin precedentes” en la región.

Más de 2.100 bomberos y varios aviones cisterna combatían el incendio, el cual comenzó la tarde del martes en la localidad de Ribaute, en la región de Aude, una zona rural y boscosa que alberga viñedos.

Anuncio

El incendio, que ha consumido 16.000 hectáreas (39.500 acres), seguía “muy activo” el miércoles y continuaba avanzando, explicó el gobierno local. El clima era caluroso, árido y ventoso, complicando la labor de los bomberos para contener el fuego.

Los residentes trataban de ayudar a apagar las llamas o rescatar sus hogares y pequeños negocios, al tiempo que expresaron su asombro ante la velocidad con la que avanzaba el incendio. Las cenizas cubrieron ventanas y vehículos y se cerraron varios caminos de la región.

“El cielo estaba azul, y luego, en menos de una hora, estaba naranja”, dijo Andy Pickup de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. “Fue entonces que salimos e intentamos ayudar”.

“Oímos estallidos y crujidos: eran los árboles, era el pueblo”, narró a The Associated Press. “Podíamos ver los incendios apoderándose de todas las colinas alrededor de Saint-Laurent”. Al anochecer, dijo que se vieron incendios en todas direcciones, algunos a tan sólo 100 metros.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, señaló que el ejército redoblará esfuerzos a partir del jueves, con el despliegue de varias decenas de soldados.

Una persona murió en su casa, y al menos 13 resultaron heridas, incluidos 11 bomberos, indicaron las autoridades locales. Tres personas estaban desaparecidas, informó la prefectura .

Jacques Piraux, alcalde de la localidad de Jonquières, declaró que todos los residentes han sido evacuados.

“Es una escena de tristeza y desolación”, dijo a la emisora BFM TV después de su visita el miércoles por la mañana. “Parece un paisaje lunar, todo está quemado. Más de la mitad o tres cuartas partes del pueblo se han quemado. Es infernal”.

A los residentes y turistas en áreas cercanas se les pidió que permanezcan en sus hogares a menos que se les indique evacuar. Dos campamentos fueron evacuados como medida de precaución.

El primer ministro se reunió el miércoles con bomberos y residentes en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, donde se ha establecido el puesto de mando del servicio de bomberos. Dijo que vino a expresar “solidaridad nacional”.

La economía de la zona depende de la viticultura y el turismo y “ambos sectores están afectados”, enfatizó.

Bayrou añadió que ya se inició una investigación para determinar la causa del incendio.

El ministerio de medio ambiente apuntó que la región de Aude ha estado experimentando una sequía este mes, con restricciones en el uso del agua. La falta de lluvias durante los últimos meses “jugó un papel importante en la propagación del incendio, ya que la vegetación está muy seca”, dice el comunicado.

El incendio de esta semana es el más grande desde que se creó una base de datos nacional de incendios en 2006, según el servicio nacional de emergencias.

El sur de Europa ha registrado múltiples incendios de gran tamaño este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia y la intensidad de las altas temperaturas y la sequía, haciendo que la región sea más vulnerable a los incendios forestales. El mes pasado, un incendio forestal que llegó al puerto sureño de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, dejó alrededor de 300 personas heridas.

Europa es el continente que se calienta más rápido a nivel mundial, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

“Hemos vivido aquí durante 10 años y no hemos visto nada como esto”, dijo Pickup. “Los veranos cada vez se vuelven más calurosos, cada vez hay menos lluvia, y eso es un problema importante”.

“Nos han dicho que el viento podría ser más fuerte mañana”, agregó.