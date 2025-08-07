Ministros chiíes libaneses abandonan reunión del gabinete por plan de desarme de Hezbollah

En esta fotografía, publicada por la oficina de prensa de la Presidencia libanesa, el presidente libanés Joseph Aoun, centro, preside una reunión de gabinete destinada a debatir el desarme del grupo político-paramilitar Hezbollah, en el palacio presidencial de Baabda, al este de Beirut, Líbano, el jueves 7 de agosto de 2025. (Oficina de prensa de la Presidencia libanesa vía AP)

Miembros chiíes del gabinete de Líbano abandonaron el jueves de una reunión del gobierno en protesta de un plan propuesto para desarmar al grupo político-paramilitar chií Hezbollah. El resto del Gabinete votó luego a favor del plan respaldado por Estados Unidos para desarmar al grupo e implementar un alto el fuego con Israel.

Las tensiones han ido en aumento en Líbano en medio de una creciente presión nacional e internacional para que Hezbollah entregue su arsenal restante después de una guerra devastadora con Israel que terminó en noviembre pasado con un cese del fuego negociado por Estados Unidos. El grupo ha reafirmado su negativa a desarmarse.

Los cuatro ministros que se retiraron antes de la votación incluían miembros del bloque parlamentario de Hezbollah y del partido aliado Amal, así como al parlamentario chií independiente Fadi Makki.

Makki dijo en la plataforma de redes sociales X que había “tratado de cerrar las brechas y acercar los puntos de vista entre todas las partes, pero no tuve éxito” .

Señaló que decidió retirarse de la reunión luego que los otros ministros chiíes se fueron.

“No podía asumir la responsabilidad de tomar una decisión tan significativa en ausencia de un componente clave de la discusión”, afirmó.

Plan para desarmar a Hezbollah El gobierno libanés solicitó el martes al ejército nacional que preparara un plan en que sólo las instituciones estatales en la pequeña nación tengan armas para fin de año.

Después de la reunión del gabinete del martes, Hezbollah acusó al gobierno de ceder ante la presión de Estados Unidos e Israel y señaló que “tratará esta decisión como si no existiera”.

El ministro de Información, Paul Morcos, declaró posteriormente que el Gabinete había votado a favor de adoptar una lista de objetivos generales establecidos en una propuesta presentada por el enviado estadounidense, Tom Barrack, a las autoridades libanesas.

Estos objetivos incluyen el “fin gradual de la presencia armada de todos los actores no estatales, incluido Hezbollah, en todo el territorio libanés”, la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, el cese de los ataques aéreos israelíes y la liberación de los prisioneros libaneses retenidos en Israel, así como la eventual demarcación de la aún disputada frontera entre Líbano e Israel, añadió Morcos.

Los detalles de la propuesta estadounidense aún se están debatiendo, subrayó.

Los funcionarios de Hezbollah han dicho que el grupo no discutirá la entrega de su arsenal restante hasta que Israel se retire de cinco colinas que ocupa dentro de Líbano y detenga los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah, desde que la última guerra entre Israel y Hezbollah terminó en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Al tiempo que la reunión del Gabinete aún estaba en curso, un ataque israelí en la carretera que conduce al principal cruce fronterizo del Líbano con Siria causó la muerte de cinco personas y heridas a otras 10, según el Ministerio de Salud libanés. Israel no ha ofrecido declaraciones al respecto hasta ahora.

Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruir sus capacidades militares y ha dicho que está protegiendo su frontera. Desde el alto el fuego, el grupo político-paramilitar ha reivindicado la responsabilidad de un ataque lanzado a través de la frontera.

El acuerdo de alto el fuego estipulaba que tanto Hezbollah como Israel deberán retirarse del sur de Líbano, pero no aclaraba qué debe hacerse con las armas y las instalaciones militares de Hezbollah más al norte de la frontera, indicando que las autoridades libanesas deberán desmantelar las instalaciones no autorizadas comenzando con el área al sur del río Litani.

Hezbollah sostiene que el acuerdo sólo cubre el área al sur del Litani, pero Israel y Estados Unidos subrayaron que exige el desarme del grupo en todo Líbano.

Esfuerzos internacionales para garantizar la paz Andrea Tenenti, portavoz de la misión de paz de la ONU en Líbano, informó que los cascos azules junto con soldados del ejército libanés encontraron recientemente una “vasta red de túneles fortificados” en diferentes áreas del sur de Líbano. Incluyen “varios búnkeres, piezas de artillería, múltiples lanzacohetes, cientos de proyectiles y cohetes, minas antitanque y otros dispositivos explosivos”, dijo.

Tenenti no especificó qué grupo estaba detrás de los túneles y las armas.

Por su parte, un congresista de Estados Unidos afirmó que Washington presionará a Israel para que se retire de todo el sur de Líbano si el ejército libanés asume el control total del país.

“Presionaremos fuertemente para asegurarnos de que haya —y esto es algo en lo que trabajaré con los israelíes— una retirada completa a cambio de que las Fuerzas Armadas Libanesas demuestren su capacidad para asegurar todo Líbano”, aseveró el congresista republicano de California, Darrell Issa, después de reunirse con el presidente libanés Joseph Aoun en Beirut.

Issa no especificó si Estados Unidos pedirá a Israel que comience a retirar sus fuerzas del territorio que ocupa en el sur de Líbano antes o después que Hezbollah entregue su arsenal.

Issa, de origen libanés, afirmó que Estados Unidos debe “ayudar a todos los vecinos a entender que es el derecho exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas tomar decisiones”.

“Si algo sale mal, se pedirá a las Fuerzas Armadas Libanesas que sean responsables”, manifestó.

