Aumenta el peligro: asesinato de periodista en Gaza envía un mensaje escalofriante

Esta imagen sin fecha de un vídeo proporcionado por Al-Jazeera muestra al corresponsal en lengua árabe de la cadena en Gaza, Anas al-Sharif, informando en Gaza.

El asesinato selectivo de un corresponsal de Al Jazeera en Gaza por parte de Israel durante el fin de semana fue notable incluso para un conflicto especialmente sangriento para los periodistas, dejando a algunos expertos asombrados de que alguna noticia salga del territorio.

Un ejecutivo de Al Jazeera dijo el lunes que no retrocederán en la cobertura de lo que está sucediendo allí y pidió a las organizaciones de noticias que den un paso adelante y recluten más periodistas. Un total de 184 periodistas y trabajadores de medios palestinos han sido asesinados por Israel en la guerra de Gaza desde su inicio en octubre de 2023, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Esto se compara con los 18 periodistas y trabajadores de los medios asesinados hasta ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el CPJ.

Fuera de raras visitas guiadas, Israel ha prohibido a los medios internacionales cubrir la guerra que cumple 22 meses en Gaza. Las organizaciones noticiosas dependen en gran medida de los residentes palestinos de Gaza y del ingenio para mostrar al mundo lo que está sucediendo allí. Israel a menudo cuestiona las afiliaciones y sesgos de los periodistas palestinos, pero no permite la entrada de otros.

“Simplemente te quedas asombrado cuando aparecen historias”, dijo Jane Ferguson, una veterana corresponsal de guerra y fundadora de Noosphere, una plataforma independiente para periodistas. No puede recordar un conflicto que haya sido más difícil de cubrir para los reporteros, y ella ha informado desde Sudán del Sur, Siria y Afganistán.

El corresponsal Anas al-Sharif sabía que era un objetivo y dejó un mensaje para ser entregado tras su muerte. Él y otras siete personas, seis de ellas periodistas, murieron en un ataque aéreo fuera del complejo hospitalario más grande de la ciudad de Gaza el domingo. Israel reclamó rápidamente la responsabilidad, diciendo, sin presentar pruebas, que al-Sharif había liderado una célula de Hamás. Fue una afirmación que la organización de noticias y al-Sharif habían negado.

El costo para los periodistas en Gaza ha sido alto

Agence France-Presse, The Associated Press, BBC News y Reuters están entre las organizaciones que informan regularmente desde Gaza. Un despacho de AP del siete de agosto describió vívidamente el hambre que enfrentan muchos en Gaza: “Un solo tazón de berenjena guisada en jugo de tomate aguado debe sostener a la familia de seis de Sally Muzhed durante el día. Ella lo llama moussaka, pero es un pálido eco del fragante plato de carne y verduras que una vez llenó las cocinas de Gaza con su aroma”.

Otros informes recientes de AP incluyen imágenes y texto informando sobre las secuelas de un ataque israelí a la única iglesia católica de Gaza, y el perfil de un aspirante a médico de 18 años que ahora intenta sobrevivir refugiado en una tienda de campaña.

Periodistas de The Washington Post y The Guardian acompañaron recientemente una misión de ayuda jordana y tomaron imágenes de Gaza desde el aire, a pesar de algunas restricciones de Israel. Lorenzo Tondo de The Guardian escribió: “Vista desde el aire, Gaza parece las ruinas de una civilización antigua, sacada a la luz después de siglos de oscuridad”.

Sin embargo, ninguna de las organizaciones iguala el poder e inmediatez de Al Jazeera, en parte porque sus corresponsales han estado frente a las cámaras. También han pagado el precio más alto: el CPJ estima que diez periodistas y trabajadores de los medios afiliados a AJ han sido asesinados en el conflicto de Gaza, más que cualquier otra organización individual.

En una publicación en redes sociales escrita en junio para ser enviada si era asesinado, al-Sharif escribió que “he vivido el dolor en todos sus detalles, he probado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, sin embargo, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá pueda dar testimonio contra aquellos que permanecieron en silencio”.

En otra publicación en X el diez de agosto, el día en que fue asesinado, al-Sharif escribió sobre los desafíos de cubrir las secuelas de un ataque. Dijo que perdió su fuerza y capacidad para expresarse cuando llegó a la escena.

“Partes de cuerpos y sangre estaban por todas partes, y los cadáveres estaban esparcidos unos sobre otros”, escribió. “Díganme qué palabras y frases podrían ayudar a cualquier periodista a describir esta imagen horrenda. Cuando les dije al aire que era una ‘escena indescriptible’, realmente estaba impotente ante esta vista horrenda”.

Al Jazeera pide a otras organizaciones de noticias que aumenten sus esfuerzos

Salah Negm, director de noticias de Al Jazeera English, dijo el lunes que es muy difícil llevar gente a Gaza. Pero está llena de personas educadas y aquellas con formación en periodismo que pueden ayudar a sacar las historias. Hizo un llamado a otras organizaciones de noticias para que aumenten sus esfuerzos.

“Obtenemos las noticias de varias fuentes en el terreno en Gaza, no solo periodistas, sino también médicos, hospitales, funcionarios civiles, socorristas”, dijo Negm. “Mucha gente en Gaza habla con nosotros”.

Muchos de los periodistas que trabajan en Gaza enfrentan las mismas luchas para encontrar comida, para ellos y sus familias, que las personas a las que están cubriendo. Ferguson de Noosphere dijo que nunca antes había tenido que preguntar a un reportero si tenía suficiente comida para ella y su hijo.

En una entrevista en mayo en “Democracy Now!”, el periodista de 22 años Abubaker Abed describió la difícil decisión que tomó de dejar Gaza para continuar su educación en Irlanda. No solo sufría de desnutrición, dijo, sino que su madre estaba preocupada de que su trabajo como periodista lo convirtiera a él y a su familia en objetivos.

“Si me quedaba, moriría”, dijo.

Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que le preocupa las implicaciones para los periodistas en futuros conflictos si lo que está sucediendo en Gaza se permite continuar sin una condena internacional que tenga consecuencias reales.

“Esencialmente, están admitiendo en público lo que equivale a un crimen de guerra”, dijo Ginsberg, “y pueden hacerlo porque ninguno de los otros ataques a periodistas ha tenido consecuencias. No en esta guerra y no antes. No es sorprendente que pueda actuar con este nivel de impunidad porque ningún gobierno internacional realmente lo ha encarado”.

Dado todo lo que enfrentan, “para mí, lo más notable es que los periodistas continúan cubriendo (Gaza) en absoluto”, dijo.