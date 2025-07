McLaren Artura del 2025, con las emocionantes prestaciones de un superdeportivo

Los fabricantes de autos exóticos están introduciendo poco a poco sistemas de propulsión híbridas e híbridas enchufables en sus vehículos. Pero, a diferencia de un Toyota Prius, estos sistemas híbridos buscan más las prestaciones que el ahorro de combustible. Un gran ejemplo es el McLaren Artura del 2025. El Artura, un coupé biplaza de motor central equipado con un sistema de propulsión híbrido eléctrico enchufable, se sitúa en la gama por debajo del 750S y es el modelo más económico de McLaren.

Estilos y opciones

El Artura del 2025 está disponible en dos modelos: el Artura Coupe y el Artura Spider.

Tren de potencia

El Artura está propulsado por un nuevo motor híbrido V6 biturbo que desarrolla una potencia combinada de 690 caballos de fuerza y 531 libras pie de torque.

El motor de gasolina se complementa con un motor eléctrico de flujo axial situado dentro del cárter de la transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades, y se alimenta de un paquete de baterías de iones de litio de 7,4 kWh situado bajo la parte trasera de la cabina. McLaren afirma que se puede esperar hasta 21 millas de autonomía sólo EV, pero la EPA afirma 11 millas de funcionamiento totalmente eléctrico. La compañía afirma que alcanza los 100 km/h en 3 segundos y mantiene una velocidad máxima de 250 km/h.

Estilo interior

En el interior, el Artura demuestra que McLaren antepone la funcionalidad a la moda. Sin embargo, la cabina se viste con materiales elegantes, como el cuero y el microgamuza. También hay menos fibra de carbono visible que en otros modelos de McLaren. Aun así, el constructor es conocido por sus diseños minimalistas de la cabina, que limitan la presencia de interruptores físicos y volantes sin botones, y el Artura no es una excepción.

Viene de serie con asientos ajustables eléctricamente y parece tener una excelente visibilidad hacia el exterior para ayudar a los conductores a situar el auto con precisión en la carretera. Aunque no es tan espacioso como el McLaren GT, el Artura cuenta con 1,8 metros cúbicos de maletero delantero.

Tecnología

Aunque el sistema de infoentretenimiento de un McLaren suele ser algo secundario para los compradores, el Artura cuenta con una prominente pantalla táctil de 8,0 pulgadas orientada verticalmente con las funciones habituales. Incluye conectividad Bluetooth, Apple CarPlay de serie, navegación integrada y radio por satélite SiriusXM; la carga inalámbrica es opcional en el 2025.

Aquellos que quieran mantener su auto lo más ligero posible preferirán la configuración de cinco bocinas, mientras que otros podrían querer al actualizar el sistema de audio de sonido envolvente Bowers & Wilkins de 12 bocinas, que viene como parte del Paquete Tecnología; El nuevo Spider obtiene un altavoz adicional para optimizar la reproducción de sonido para la conducción en techo abierto.

Seguridad

A pesar de su condición de superauto, el Artura del 2025 está disponible con varias tecnologías de asistencia a la conducción, una rareza en este segmento. Sin embargo, su producción limitada y su carácter exótico hacen que no se someta a las pruebas de choque de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) ni del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS). Sus principales características de seguridad son: Aviso de salida de carril de serie, reconocimiento de señales de tráfico de serie, control de ángulo muerto y detección de tráfico cruzado disponibles.

En carretera

Durante mi prueba inicial, me gustó el Artura por su aceleración, pero observé que carecía de la gratificación auditiva que me gusta en los deportivos rivales, tiene solo un suave sonido. McLaren debe haber estado de acuerdo, ya que el Artura del 2025 incorpora un escape renovado diseñado para emitir una banda sonora más apasionada. Cuando conduje el Spider, el volumen me pareció adecuado, pero no tan sonoro como el V-8 de la marca.

El Artura también es el primer McLaren que monta la nueva Arquitectura Ligera de Carbono (MCLA) de la compañía, que se dice que es más ligera que la estructura de su predecesor. Gracias a ellos, el manejo es muy preciso y es un placer conducirlo en circuito, pero también tiene un lado más suave que proporciona una conducción cómoda para ir al trabajo o para circular por autopista. Y aunque puede recorrer hasta 21 millas con electricidad, el Artura del 2025 ofrece las emocionantes prestaciones que se esperan de un McLaren.

Conclusión

El McLaren Artura del 2025 es un refinado y eficiente superdeportivo, con su sistema de propulsión híbrido enchufable. Es un buen conductor diario, y tan emocionante como otros superdeportivos.

Precio: Desde US$ 249,100 - Consumo: 17 MPG ciudad - 21 MPG carretera