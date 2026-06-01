La esposa del lanzador de los Dodgers, Tanner Scott, revela las amenazas de muerte que recibió ella y su bebé

Tanner y Maddie Scott asisten al evento “Dodgers Comedy Night”, presentado por el festival Netflix Is A Joke, en el Saban Theatre de Beverly Hills.

La historia de la redención de Tanner Scott dio un giro oscuro y retorcido el sábado por la noche.

No porque el relevista de los Dodgers encajara tres carreras en la octava entrada ante los Philadelphia Phillies, echando por tierra una oportunidad de salvamento y sumando su primera derrota de la temporada. Que te den una paliza es algo que pasa.

Pero los comentarios dirigidos a la esposa de Scott en las redes sociales tras el partido fueron más que alarmantes. Maddie Scott compartió comentarios repugnantes de un usuario en particular que amenazaba no solo a ella y a su marido, sino también a su hijo recién nacido.

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“¿Cuándo dejó de ser un juego?”, escribió Maddie Scott en una historia de Instagram que ya ha caducado, pero que fue capturada por el New York Post. “No suelo hablar mucho. De hecho, nunca lo hago. Se lo prometo, no saben cómo es a menos que lo estés viviendo”.

La respuesta a su pregunta retórica tiene varias capas. Quizás el béisbol dejó de ser un juego cuando su marido firmó un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares con los Dodgers antes de la temporada 2025, lo que elevó las expectativas.

Quizá el final llegó hace siete años, cuando una sentencia del Tribunal Supremo legalizó las apuestas deportivas. O quizá la diversión y el juego cesaron hace unos 20 años, cuando se lanzaron Facebook, Twitter e Instagram y cualquiera con una cuenta podía enviar amenazas anónimas.

Las amenazas de muerte dirigidas a los deportistas se han vuelto inquietantemente frecuentes. Sin dar más importancia a las amenazas al repetirlas, Scott no es precisamente el primer lanzador cuya familia ha sido blanco de ataques tras una derrota.

Liam Hendriks , de los Boston Red Sox; Lance McCullers Jr. , de los Houston Astros; Tayler Saucedo , de los Seattle Mariners, y Cam Schlittler , de los New York Yankees, se encuentran entre los que han sufrido ataques en línea durante el último año.

Scott fue objeto de críticas el año pasado cuando lanzó mal en su primera temporada con los Dodgers. Se esperaba que se convirtiera en el cerrador del equipo, pero el zurdo acumuló 10 salvamentos fallidos —el mayor número de la MLB— y no lanzó en la postemporada.

Este año, sin embargo, Scott se ha recuperado de forma admirable. Incluso tras la derrota del sábado, tiene una brillante media de carreras limpias de 2,19 y cinco salvamentos.