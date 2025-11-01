Shohei Ohtani será el lanzador titular de los Dodgers en el séptimo partido de la Serie Mundial

Los Dodgers han forzado un séptimo partido en la Serie Mundial.

Y Shohei Ohtani será su lanzador titular.

A solo cuatro días de su salida de más de seis entradas y 93 lanzamientos en el cuarto partido de esta Serie Mundial, Ohtani será el abridor del equipo en el partido decisivo del sábado, según anunció el equipo el sábado.

Aunque es casi seguro que Ohtani no completará todo el partido, debería ser capaz de aguantar al menos dos o tres entradas (dependiendo de lo laboriosa que sea su salida). Cuatro o cinco entradas tampoco serían descabelladas, incluso en lo que será solo su segunda salida en la MLB tras tres días de descanso.

La única vez que Ohtani lo hizo fue en 2023, cuando siguió a una apertura de dos entradas acortada por la lluvia en el Fenway Park contra los Red Sox con una salida de siete entradas cuatro días después.

El sábado, por supuesto, las circunstancias serán completamente diferentes, ya que será el primer séptimo partido de una Serie Mundial desde 2019.

Al alinear a Ohtani como titular, los Dodgers se asegurarían de no perder su bate durante el resto del partido, gracias a las reglas bidireccionales de la MLB. Si entrara como relevo durante el partido, la única forma de que pudiera quedarse después sería si se cambiara al jardín (ya que las reglas de la MLB estipulan que un equipo perdería el puesto de bateador designado en tales circunstancias). Al alinearlo como titular, también se eliminan las complicaciones que supondría buscarle tiempo para calentar si su turno al bate llegara en la entrada anterior, algo que podría haberle dificultado cerrar el partido.

Ohtani ha completado seis entradas en cada una de sus tres apariciones como lanzador en esta postemporada, con una efectividad de 3,50 y 25 ponches en 18 entradas.

Los Dodgers deberían tener opciones detrás de Ohtani. Tyler Glasnow probablemente estará disponible después de necesitar solo tres lanzamientos para conseguir la salvada en el emocionante final del viernes. Blake Snell también dijo que estaría disponible después de su salida en el quinto partido el miércoles.

En el bullpen, Roki Sasaki también estará a disposición del mánager Dave Roberts, a pesar de haber lanzado 33 lanzamientos en más de una entrada el viernes.

Roberts dijo que todos, excepto el abridor del sexto partido, Yoshinobu Yamamoto, estarían disponibles.

