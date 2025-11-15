Se inaugura un elegante estadio de fútbol en el estacionamiento de Americana at Brand

Cuando el sol comienza a ponerse sobre las montañas de San Gabriel, un grupo de personas corre por un vibrante campo de fútbol de césped, pasando un balón por el aire. Están rodeados por el resplandor del paisaje urbano del centro de Glendale: se ven calles arboladas, una hermosa arquitectura cívica y una estructura similar a la Torre Eiffel.

Es fácil olvidar que estás en lo alto de un aparcamiento de un centro comercial.

Skyline Pitch es una instalación deportiva al aire libre de 2300 metros cuadrados que ocupa la última planta del Americana at Brand, convirtiendo lo que antes era un bloque de hormigón en un campo de juego para los amantes del fútbol de todas las edades y niveles.

Las partidas improvisadas cuestan a partir de 15 dólares en el recinto al aire libre.



(Jason Armond / Los Angeles Times)

Creado por la agencia de marketing Elemento L2 , con sede en Chicago, el complejo abrió sus puertas en Los Ángeles este otoño con dos campos de fútbol en la azotea, una jaula de panna (básicamente, una pequeña zona cerrada para partidos 1 contra 1 o 2 contra 2 centrados en la velocidad), una pista de futtennis (una pequeña pista rectangular dividida por una red), una sección de fútbol-golf y otras zonas de juego interactivas, que ofrecen a los jugadores 15 formas de practicar este deporte. El recinto también cuenta con elegantes zonas de descanso donde los clientes pueden pasar el rato, pedir comida, tomar cócteles sin alcohol, ver partidos en televisores de pantalla plana y bailar al ritmo de la música pinchada por DJ en directo en noches especiales.

Skyline Pitch sigue la tendencia de los clubes deportivos de instalarse en centros comerciales, ya que los líderes minoristas intentan aprovechar el deseo de los clientes de disfrutar de experiencias comunitarias y nuevas actividades. En los últimos dos años, el recinto cubierto de pickleball Pickle Pop debutó en Santa Mónica, en parte para intentar revivir el decadente Third Street Promenade, y Padel Up (dedicado al deporte del pádel) entró en Westfield Century City. Además, el verano pasado, un club social para deportes de raqueta anunció que se haría cargo del edificio de Macy’s, ya en desuso, en The Bloc, en el centro de Los Ángeles.

En el mundo del fútbol recreativo, la conversión de una parte de un aparcamiento para crear Skyline Pitch es una medida muy bienvenida, ya que ayuda a aliviar uno de los obstáculos constantes para los jugadores de Los Ángeles: la escasez de campos.

Una vista desde el campo de fútbol hacia el centro de Los Ángeles.



(Jason Armond / Los Angeles Times)

“Encontrar un lugar para jugar es lo más difícil”, afirma Matthew Bambrick, fundador de SoCal Youth Sports , una de las organizaciones locales que se ha asociado con Skyline Pitch para organizar campamentos de entrenamiento juvenil y otros programas. “Por eso, encontrar espacios infrautilizados o que puedan revitalizarse de diferentes maneras es una idea realmente inteligente. Este debería ser el modelo a seguir».Viajes y experienciasMacy’s se va del centro de Los Ángeles. ¿Qué vendrá después? Un elegante club social con pickleball y baños fríos”.

Para Iván López, cofundador de elemento L2, tenía sentido abrir la segunda sede de Skyline Pitch en Los Ángeles —la primera estaba en Chicago —, no solo porque es la sede de tres equipos profesionales y acogerá la Copa Mundial de la FIFA el próximo verano, sino también por la rica cultura futbolística de la ciudad.

“Los estadios se llenan hasta los topes, ya sea para la Copa Oro , la Copa del Mundo o la Liga de Naciones de la UEFA, y celebramos el fútbol de muchas maneras”, afirma López, que lleva años viajando a Los Ángeles para organizar actividades futbolísticas para marcas como Target y Coca Cola. “Aquí es donde el fútbol está vivo y goza de buena salud”.

Cualquier persona que desee jugar en Skyline Pitch puede inscribirse en partidos improvisados a partir de 15 dólares, alquilar todo el campo a partir de 150 dólares o comprar un pase de actividades de 20 dólares, que le da acceso durante dos horas. El recinto también está disponible para eventos privados y fiestas de cumpleaños. Además de SoCal Youth Sports, otros socios locales son Cal South Soccer y Soccer Stars Los Angeles.

Jimmy Conrad, que jugó en la selección nacional de fútbol durante cinco años y en la Major League Soccer durante 12, se convirtió en embajador de la marca Skyline Pitch y afirma que le hubiera encantado tener un espacio como Skyline Pitch cuando crecía en Los Ángeles, un lugar donde se «anima a la gente a jugar al fútbol».

“Simplemente no existía en mi generación”, afirma. Aunque las calles y los parques locales [ofrecen] espacio más que suficiente para jugar, dice, tener un recinto dedicado con porterías y líneas adecuadas “Simplemente aumenta el factor cool”.