El centro de Inglewood sigue atravesando dificultades. ¿Podrá recuperar su vitalidad antes del Mundial y el Super Bowl?

A solo un kilómetro y medio del estadio SoFi, una zona del centro de Inglewood está inquietantemente silenciosa. El histórico corredor de Market Street, que en su día fue un bullicioso centro de negocios regentados por empresarios de raza negra y un núcleo comercial que se remonta a principios del siglo XX, se caracteriza ahora por escaparates cerrados y edificios tapiados.

Edificios que llevan en pie desde la década de 1940 se encuentran solitarios y abandonados, entre ellos el emblemático Fox Theatre, que cerró hace casi 40 años.

“Llevamos todos estos años esperando a que Market Street recupere su viabilidad”, afirma Terry Dulan, propietario de Dulan’s Soul Food Kitchen, un clásico de larga tradición y de gestión familiar situado en Manchester Boulevard.

Han pasado casi seis años desde la inauguración del SoFi Stadium, situado a poco menos de un kilómetro y medio de Market Street. Dos recintos adyacentes, el YouTube Theater y el Intuit Dome, abrieron sus puertas en 2021 y 2024, respectivamente, sumándose al Kia Forum, que reabrió tras importantes reformas en 2014. El corredor de deportes y entretenimiento a lo largo de Prairie Avenue se ha convertido en un importante motor económico para la ciudad de Inglewood, con el SoFi Stadium que generó más de 175 millones de dólares en ingresos y atrajo a un millón de visitantes solo en 2023, según Billboard .

Anuncio

Y, sin embargo, la mayoría de las noches, el centro de Inglewood está apagado y sin actividad. Aunque algunos negocios de larga trayectoria han logrado atraer a clientes habituales en una calle por lo demás vacía, muchos otros han cerrado debido a las subidas de alquiler y a la expropiación para dar paso a los centros de transporte previstos .

Market Street, que en su día fue el próspero núcleo del centro de Inglewood, está plagada de carteles de “Se alquila” y edificios tapiados.

(Luis Sinco / Los Angeles Times)

Pero ahora, la transformación de Market Street se está volviendo urgente, ya que Inglewood acogerá los partidos de la Copa del Mundo de Los Ángeles en junio, el Super Bowl LXI en 2027 y los Juegos Olímpicos en 2028. La ciudad ha puesto en marcha un programa de subvenciones estatales de 8,5 millones de dólares para ayudar a revitalizar el corredor con la esperanza de atraer a más visitantes a Market Street antes de los grandes eventos.

“El objetivo es que Market Street, que solía ser el centro de Inglewood, recupere su esplendor y atractivo”, declaró el alcalde de Inglewood, James T. Butts, en una entrevista. “Queremos convertirla en Wall Street, Third Street, Old Town o Pasadena”.

La ciudad concederá a 16 restaurantes y a casi 20 negocios más subvenciones de hasta 250 000 dólares cada uno para renovaciones exteriores e interiores.

Dulan afirmó que empezó a notar un descenso significativo en la actividad comercial en Market Street después de que los Lakers abandonaran el Forum para trasladarse al Staples Center en 1999. El declive no hizo más que agravarse en los años siguientes, especialmente tras el cierre del hipódromo de Hollywood Park en 2013.

Anuncio

“Esperamos que [el programa] ayude a los negocios a resultar más atractivos para los visitantes que vienen de fuera de la ciudad”, dijo Dulan.

Abierto desde 1999, Dulan’s Soul Food Kitchen se encuentra cerca del centro de Market Street, en E. Manchester Boulevard.



(Jason Armond / Los Angeles Times)

La subvención se concedió a través del programa Destination Market Street de Inglewood, que se puso en marcha el pasado mes de junio con el objetivo de renovar las fachadas de los negocios y añadir más aparcamiento, mesas al aire libre, alumbrado peatonal y mejores zonas verdes. El corredor también se encuentra justo en el extremo suroeste del nuevo Distrito Cultural Afroamericano , que abarca una amplia franja del sur de Los Ángeles.

Siete restaurantes recibirán hasta 250 000 dólares cada uno: Little Belize, Randy’s Donuts and Chinese, Keokia’s Kitchen, Dulan’s Soul Food Kitchen, The Wood Urban Kitchen y Rosalie’s Caribbean Cuisine. Se ha aprobado la concesión de subvenciones a otros nueve restaurantes, a la espera de la presentación de la documentación definitiva.

El proyecto es una señal de esperanza para los propietarios de negocios que recuerdan lo que fue Market Street en su día. Sin embargo, a pesar de este prometedor avance, una serie de otros restaurantes y negocios han quedado excluidos, lo que pone de manifiesto retos más profundos para el corredor a largo plazo.

“La gentrificación de Market Street ya está ocurriendo a través del cierre de los negocios que ya están allí”, dijo Allen Frimpong, cofundador de ZEAL Co-op, una cooperativa de artes creativas para artistas negros.

Anuncio

Dulan’s Soul Food Kitchen, que cuenta con un local adicional en Century Boulevard, tiene previsto utilizar la subvención para combinar su cocina, comedor y espacios para eventos en un único espacio unificado.

“Espero que quizá esto ayude a dar un giro y podamos atraer más tráfico a la manzana, y que se abran más negocios y se convierta en una zona cultural que se pueda visitar, que no esté dentro del complejo deportivo”, dijo Dulan.

Melissa Stoudamire, propietaria de Toast & Jam (antes Rusty Pot Cafe), tiene previsto recibir una subvención. Planea utilizar el dinero para renovar la imagen del restaurante con una estética de “cafetería callejera neoyorquina”. “Creo que también será una oportunidad para convertirlo… en una experiencia un poco más sofisticada para los clientes después de tantos años”, dijo Stoudamire.

Algunos negocios de Market Street no pudieron conseguir la subvención por no cumplir los requisitos; otros fueron rechazados debido a un “interés abrumador”.

Simon, la propietaria del estudio de yoga, presentó toda la documentación en junio, pero fue rechazada en noviembre, después de que la ciudad anunciara que se centraría exclusivamente en los negocios de Market Street.

Simon esperaba renovar una sala de su estudio de yoga, que utiliza para eventos. Sin esos fondos, Simon decidió no seguir adelante con las reformas. “Me da miedo invertir más dinero en un edificio que quizá ya no esté aquí”, dijo. “En este momento no confío en que la ciudad me garantice que vale la pena”.

Anuncio

Amanda-Jane Thomas abrió la cafetería Sip & Sonder junto con la copropietaria Shanita Nicholas en Market Street en 2019 y se vio obligada a cerrar en diciembre de 2025 . Solicitó la subvención, pero fue rechazada, alegando que podría haber habido más transparencia en torno al calendario, el proceso, los criterios y las directrices del proyecto.

A pesar de servir como un tercer espacio vital para el centro de Inglewood, Sip & Sonder se vio obligada a cerrar definitivamente su local de Market Street.



(Jason Armond / Los Angeles Times)

Babette Davis, propietaria de Stuff I Eat, dijo que el restaurante no reunía los requisitos para la subvención al no tener contrato de alquiler. El restaurante vegano, que ha sido un referente local en Market Street durante casi 20 años, cerrará el 26 de abril, después de que una empresa comprara el edificio y aumentara el alquiler. 110 N. Market St. LLC no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Esto nos pilló prácticamente por sorpresa”, dijo Davis. “Nunca conseguimos firmar un contrato de alquiler con ellos, y simplemente decidieron subir el alquiler de forma astronómica, y no podíamos permitírnoslo”.

Desde que abrió en el 114 N. Market St. en 2008, Davis dijo que su edificio “se sentía como un hogar”.

“Echaremos mucho de menos el cariño que compartíamos con la comunidad”, dijo Davis.

Además del aumento del alquiler, la falta de mantenimiento de los inmuebles ha sido una preocupación para algunos propietarios de negocios. Simon dijo que cuando adquirió su edificio tuvo que arreglar las instalaciones eléctricas y de fontanería.

Anuncio

“Entrar en un negocio y tener que arreglar también el edificio... Es como, ¿cómo puede alguien permitírselo?”, dijo Simon.

Frimpong, cofundador de la Asociación Empresarial del Centro de Inglewood, dijo que la ciudad necesita establecer un sistema para mitigar los aumentos de alquiler y la falta de aplicación de la normativa, así como informar a los propietarios de pequeñas empresas de sus derechos a la hora de alquilar un inmueble.

Como parte del acuerdo de subvención, los propietarios deben firmar un formulario de protección contra el aumento del alquiler que limita este al 5 % durante tres años, con el objetivo de proteger a las empresas de las subidas de alquiler tras las renovaciones.

Como parte del Plan de Conexión de Transporte Público de Inglewood para mejorar la movilidad, la ciudad también tiene previsto desarrollar dos centros de transporte público para conectar Market Street con los locales de ocio. Estos centros incluirían aparcamientos, rotondas de autobuses, servicios de transporte público y zonas de recogida y bajada de pasajeros.

La ciudad tiene previsto demoler un centro comercial en Market Street y Florence Avenue para construir uno de los centros de movilidad. Algunos negocios recibirán fondos para su reubicación, entre ellos Randy’s Donuts y Chinese.

El alcalde Butts afirmó que las mejoras en Market Street tienen como objetivo hacer que toda la ciudad sea más transitable y accesible para los peatones. “Este es solo un paso más en el camino hacia el resurgimiento de Inglewood”, declaró Butts.