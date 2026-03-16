FoodBowl_H_LOGO

See you in 2026!

2025 Lineup

Top Restaurants

  • A selection of holiday dishes from Agnes Restaurant and Cheesery.

    Agnes Restaurant and Cheesery

    Modern American
    Pasadena

  • The cut abomasum (stomach) with kimchi at Korean BBQ restaurant Ahgassi Gopchang in Koreatown.

    Ahgassi Gopchang | Baekjeong KBBQ

    Korean BBQ
    Koreatown

  • The Big Poppa cinnamon roll from All About The Cinnamon.

    All About the Cinnamon

    Hip Hop-Inspired Bakery
    Sherman Oaks

  • Two double cheeseburgers stacked from The Win-Dow, a smashburger walk-up window in Hollywood. Fries are in the background.

    American Beauty + The Win-Dow

    Steakhouse + Smashburgers
    Hollywood, Venice and more

  • Fried soft-shell prawns on a white plate with garlic butter, charred lamon and saffron aioli.

    AttaGirl

    Coastal Mediterranean
    Hermosa Beach

  • 2025 Events 101 Baroo

    Baroo

    Modern Korean
    Arts District

  • Blue Elephant Thai Cuisine

    Blue Elephant Thai Cuisine

    Thai
    Bakersfield

  • Boneyard Bistro

    Boneyard Bistro

    American BBQ
    Sherman Oaks

  • Borekas from Borekas Sephardic Pastries in Sherman Oaks.

    Borekas Sephardic Pastries

    Mediterranean
    Van Nuys, Sherman Oaks, Woodland Hills

  • A photo of a mound of fatty bluefin tuna atop microgreens, all topped with a mound of caviar

    The Brothers Sushi

    Japanese
    Woodland Hills, Santa Monica, Culver City

  • Chiang Rai

    Chiang Rai

    Thai Street Food
    Long Beach, Tustin

  • A small bowl of beef rendang with crispy shallots on a porcelain platter with chili at Cobi's in Santa Monica.

    Cobi’s

    Southeast Asian
    Santa Monica

  • SANTA MONICA, CA - OCTOBER 19: Kanpachi Crudo at Crudo e Nudo on Thursday, October 19, 2023 in Santa Monica, CA. (Ron De Angelis / For The Times)

    Crudo e Nudo

    Seafood
    Santa Monica

  • LOS ANGELES , CA - MAY 05: Crispy squash flowers from DAMA for the Spring Dining Guide on Wednesday, May 5, 2021 in Los Angeles , CA. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

    DAMA

    Latin
    DTLA

  • Carnitas Taco and Fish Flauta at Ditroit Taqueria on Friday June 30th 2023 in Los Angeles, CA. Andrea D'Agosto/ For The Times

    Ditroit

    Taquería
    Arts District

  • Domestic BBQ

    DOMESTIC

    California-Style BBQ
    La Puente

  • East Side Cheesecakes

    East Side Cheesecakes

    Pop-Up Bakery
    East L.A.

  • Emporium Thai

    Emporium Thai

    Southern Thai
    Westwood

  • LOS ANGELES, CA-February 25, 2026: The tomahawk special of restaurant "Evil Cooks" in the El Sereno neighborhood of Los Angeles, on Wednesday, February 25, 2026.

    Evil Cooks

    Taquería
    El Sereno

  • Farmhouse at Descanso Garden

    Farmhouse at Descanso Gardens

    California Cuisine
    La Cañada

  • Scenes from Farmhouse Thai Restaurant

    Farmhouse Kitchen Thai Cuisine

    Modern Thai
    West Adams

  • Fia & Fia Steak

    Fia & Fia Steak

    California Steakhouse
    Santa Monica

  • An overhead photo of a fava leaf and sausage pizza in a box at Fiorelli Pizza at The Cook's Garden in Venice.

    Fiorelli Pizza

    Wood-Fired Pizza
    Beverly Grove

  • Hamasaku

    Hamasaku

    Sushi
    Sawtelle

  • A double cheeseburger from Heavy Handed in Santa Monica.

    Heavy Handed

    Burgers
    Santa Monica, Studio City, Silver Lake

  • The signature poached chicken over garlic rice at Heng Heng Chicken Rice in the Thai Town community of East Hollywood.

    Heng Heng Chicken Rice

    Thai
    Hollywood

  • A platter at Heritage Barbecue in San Juan Capistrano.

    Heritage Barbecue

    American BBQ
    Orange County

  • An overhead photo of a Baja-style fish taco on a tiled table.

    Holbox

    Yucatan-Style Seafood
    South Central

  • LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 1, 2023: Pad See Ew Vermicelli from Holy Basil, a Thai street-food restaurant inside a Downtown Los Angeles food court, on Wednesday, Nov. 1, 2023. (Silvia Razgova / For The Times) 1368361-fo-101-2023-holy-basil

    Holy Basil

    Thai
    DTLA, Atwater Village, Santa Monica

  • An overhead photo of a mound of risotto-like seafood rice. Sauce is smeared on its white bowl.

    Hummingbird Ceviche House

    Peruvian
    Echo Park

  • LOS ANGELES, CA - OCTOBER 3, 2022: Kua kling sikrong moo (Souther Thai dried pork curry) from Jitlada, a popular Southern Thai restaurant, photographed on Monday, Oct. 3, 2022, on Sunset Blvd. in Los Angeles, CA. (Silvia Razgova / For The Times) Assignment: 1195551-fo-101-2022-jitlada

    JITLADA

    Southern Thai
    Thai Town

  • Kanomwaan Thai Gelato & Dessert Café

    Kanomwaan Thai Gelato & Dessert Café

    Thai Desserts
    Thai Town

  • With cookies stuffed with cream, mochi and more, Lei'd is now open in Culver City.

    Lei’d Cookies

    Bakery
    Culver City

  • A Lonely Oyster martini adorned with an oyster and caviar, plus a lemon twist.

    The Lonely Oyster

    Modern Oyster Bar
    Echo Park

  • A bowl of rigatoni from Love & Salt in Manhattan Beach. The restaurant is offering a four-course menu for New Year's Eve.

    Love & Salt

    Italian Bistro
    Manhattan Beach

  • Fried chicken breakfast burrito from Lucky Bird in Grand Central Market.

    Lucky Bird

    Southern Fried Chicken
    DTLA

  • ALHAMBRA, CA- October 28, 2019: Har gow from Lunasia on Monday, October 28, 2019. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

    Lunasia Dim Sum House

    Chinese
    Pasadena, Alhambra and more

  • LOS ANGELES, CA - OCTOBER 12: The crab curry is served with rice noodles and heaps of fresh toppings at Luv2Eat Thai Bistro on Thursday, October 12, 2023 in Los Angeles, CA. (Shelby Moore / For The Times)

    Luv2eat Thai Bistro

    Southern Thai
    Hollywood

  • Khao Soi Noodles at Manaao Thai Comfort Food in Tustin, CA.

    Manaao Thai Comfort Food

    Thai
    Tustin, Irvine

  • Taco Pica Rico (Spicy Al Pastor) - Handmade tortilla seared with our spicy salsa macha - topped with shaved pork trompo, pineapple, onion, cilantro, and Chile topping at Mother's Tacos in Napa, California, on Sunday, May 18, 2025. (Bryan Meltz / For The Times)

    Mothers

    Mexico City Tacos
    Ventura

  • Studio City , CA - February 07: A view of the spicy noodz with shrimp OyBar on Saturday, Feb. 7, 2026 in Studio City , CA. (Naohmi Monroe / For The Times)

    OyBar

    Modern American
    North Hollywood

  • An overhead of a pepperoni and cheese pizza at Ozzy's Apizza in North Hollywood.

    Ozzy’s Apizza

    New Haven Pizza
    North Hollywood

  • LOS ANGELES, CA - MAY 21: The Chef's Cut BBQ set at Park's BBQ on May 21, 2025 in Los Angeles, CA. (Shelby Moore / For The Times)

    Park’s BBQ

    Korean BBQ
    Koreatown

  • Pawn Shop

    Pawn Shop

    Modern American
    West Hollywood

  • A feast of bulgogi and other dishes from Jihee Kim's takeout and delivery venture Perilla LA.

    Perilla LA

    Korean Banchan
    Echo Park

  • Tortelloni in a simple tomato and butter sauce from Rossoblu restaurant in Downtown

    Rossoblu

    Northern Italian
    DTLA

  • Photos of Joyce Soul and Sea.

    Soul Phil

    Filipino
    Woodland Hills

  • Sunday Gravy

    Sunday Gravy

    Italian
    Inglewood

  • LOS ANGELES, CA - AUGUST 03: Villa's trio at Villa's Tacos on Thursday, Aug. 3, 2023 in Los Angeles, CA. (Mariah Tauger / Los Angeles Times)

    Villa’s Tacos

    Mexican
    Highland Park

  • Three cups of ice cream from Wanderlust: Japanese Neapolitan in an ube cone, mango sticky rice, Vietnamese-coffee rocky road

    Wanderlust Creamery

    Artisanal Ice Cream
    Santa Clarita

  • Santa Monica's new tapas and pintxos bar serves a range of Spanish bites, sherries and vermouths, including scallops in saffron butter and tuna-filled empanadas.

    XUNTOS

    Spanish Tapas
    Santa Monica

Astrea Caviar

VIP-Only Tastings

Cathay Pacific

Lounge, Giveaways, Photo Ops

Deko Cocktails

Drink Samplings

Farmhouse Kitchen

Thai-style Village

Hakutsure Sake​

Tasting

Maker's Mark

Sampling, Swag Screenprinting

Marianne's Avocado Oil

Product Giveaways

Nestle Premium Waters

CIAO! Sampling

Shake Shack

Maker’s Mark Milkshakes

Spritz Del Conte

Beverage Tasting

Stir Crazy

Wine Bar Sampling