2025 Lineup
Top Restaurants
Agnes Restaurant and Cheesery
Modern American
Pasadena
Ahgassi Gopchang | Baekjeong KBBQ
Korean BBQ
Koreatown
All About the Cinnamon
Hip Hop-Inspired Bakery
Sherman Oaks
American Beauty + The Win-Dow
Steakhouse + Smashburgers
Hollywood, Venice and more
AttaGirl
Coastal Mediterranean
Hermosa Beach
Baroo
Modern Korean
Arts District
Blue Elephant Thai Cuisine
Thai
Bakersfield
Boneyard Bistro
American BBQ
Sherman Oaks
Borekas Sephardic Pastries
Mediterranean
Van Nuys, Sherman Oaks, Woodland Hills
The Brothers Sushi
Japanese
Woodland Hills, Santa Monica, Culver City
Chiang Rai
Thai Street Food
Long Beach, Tustin
Cobi’s
Southeast Asian
Santa Monica
Crudo e Nudo
Seafood
Santa Monica
DAMA
Latin
DTLA
Ditroit
Taquería
Arts District
DOMESTIC
California-Style BBQ
La Puente
East Side Cheesecakes
Pop-Up Bakery
East L.A.
Emporium Thai
Southern Thai
Westwood
Evil Cooks
Taquería
El Sereno
Farmhouse at Descanso Gardens
California Cuisine
La Cañada
Farmhouse Kitchen Thai Cuisine
Modern Thai
West Adams
Fia & Fia Steak
California Steakhouse
Santa Monica
Fiorelli Pizza
Wood-Fired Pizza
Beverly Grove
Hamasaku
Sushi
Sawtelle
Heavy Handed
Burgers
Santa Monica, Studio City, Silver Lake
Heng Heng Chicken Rice
Thai
Hollywood
Heritage Barbecue
American BBQ
Orange County
Holbox
Yucatan-Style Seafood
South Central
Holy Basil
Thai
DTLA, Atwater Village, Santa Monica
Hummingbird Ceviche House
Peruvian
Echo Park
JITLADA
Southern Thai
Thai Town
Kanomwaan Thai Gelato & Dessert Café
Thai Desserts
Thai Town
Lei’d Cookies
Bakery
Culver City
The Lonely Oyster
Modern Oyster Bar
Echo Park
Love & Salt
Italian Bistro
Manhattan Beach
Lucky Bird
Southern Fried Chicken
DTLA
Lunasia Dim Sum House
Chinese
Pasadena, Alhambra and more
Luv2eat Thai Bistro
Southern Thai
Hollywood
Manaao Thai Comfort Food
Thai
Tustin, Irvine
Mothers
Mexico City Tacos
Ventura
OyBar
Modern American
North Hollywood
Ozzy’s Apizza
New Haven Pizza
North Hollywood
Park’s BBQ
Korean BBQ
Koreatown
Pawn Shop
Modern American
West Hollywood
Perilla LA
Korean Banchan
Echo Park
Rossoblu
Northern Italian
DTLA
Soul Phil
Filipino
Woodland Hills
Sunday Gravy
Italian
Inglewood
Villa’s Tacos
Mexican
Highland Park
Wanderlust Creamery
Artisanal Ice Cream
Santa Clarita
XUNTOS
Spanish Tapas
Santa Monica
Sponsor Experiences
Astrea Caviar
VIP-Only Tastings
Cathay Pacific
Lounge, Giveaways, Photo Ops
Deko Cocktails
Drink Samplings
Farmhouse Kitchen Thai Cuisine
Thai-style Village
Hakutsure Sake
Tasting
Maker’s Mark
Sampling, Swag Screenprinting
Marianne’s Avocado Oil
Product Giveaways
Nestle Premium Waters
CIAO! Sampling
Shake Shack
Maker’s Mark Milkshakes
Spritz Del Conte
Beverage Tasting
Stir Crazy
Wine Bar Sampling