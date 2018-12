Tenía tantas esperanzas para esta primera cita

"Bueno", respondió con toda seriedad, "fuiste a una buena escuela. Esto significa que eres inteligente. Y tienes un trabajo. He bajado mucho mis estándares. No estoy pidiendo más que eso. Pero no puedo estar con alguien que no tiene trabajo". Me dijo que durante el verano salió con la hija de un médico que nunca había tenido que trabajar. Ella lo amaba, pero él terminó la relación porque ella no tenía nada que hacer en su vida. "Ni siquiera tenía pasatiempos. Incluso si hiciera algo que no me importara, como el yoga. Habría sido algo. Ella va a estar bien. Es una chica bonita".