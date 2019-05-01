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High school softball: Tuesday's Southern Section softball wild-card playoff results

Apr 30, 2019 | 8:05 PM

SOFTBALL

DIVISION 2

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Wild-card game, Tuesday

Temecula Valley 11, Don Lugo 0

DIVISION 4

Wild-card games, Tuesday

Arlington 5, Palm Springs 3

Pomona Catholic 10, Burbank 2

Segerstrom 5, Harvard-Westlake 2

West Valley 11, Kaiser 1

La Reina 2, Fillmore 1

Culver City 2, El Rancho 1

Summit 3, Rancho Verde 1

Oxnard 3, Temple City 2

Heritage 8, Hillcrest 6

St. Anthony 12, El Toro 2

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DIVISION 5

Wild-card game, Tuesday

Long Beach Poly 8, Ontario Christian 7

DIVISION 6

Wild-card games, Tuesday

Azusa 6, Twentynine Palms 0

San Gorgonio 8, Excelsior 4

Lancaster 3, Century 1

San Marino 22, Saddleback Valley Christian 0

Santa Clara 2, Chadwick 1

Alhambra 4, Marymount 3

Coachella Valley 11, Estancia 1

Hesperia 6, Adelanto 5

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