High school softball: Tuesday's Southern Section softball wild-card playoff results

SOFTBALL
DIVISION 2
Wild-card game, Tuesday
Temecula Valley 11, Don Lugo 0
DIVISION 4
Wild-card games, Tuesday
Arlington 5, Palm Springs 3
Pomona Catholic 10, Burbank 2
Segerstrom 5, Harvard-Westlake 2
West Valley 11, Kaiser 1
La Reina 2, Fillmore 1
Culver City 2, El Rancho 1
Summit 3, Rancho Verde 1
Oxnard 3, Temple City 2
Heritage 8, Hillcrest 6
St. Anthony 12, El Toro 2
DIVISION 5
Wild-card game, Tuesday
Long Beach Poly 8, Ontario Christian 7
DIVISION 6
Wild-card games, Tuesday
Azusa 6, Twentynine Palms 0
San Gorgonio 8, Excelsior 4
Lancaster 3, Century 1
San Marino 22, Saddleback Valley Christian 0
Santa Clara 2, Chadwick 1
Alhambra 4, Marymount 3
Coachella Valley 11, Estancia 1
Hesperia 6, Adelanto 5