Photos: Shohei Ohtani and other Dodgers stars work out at spring training

1. Yoshiki Ideguchi, who traveled from Tokyo, watches at Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona Monday. (Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times) 2. Children lean against a fence and wait to greet players during Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona on Monday. (Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times) 3. A fan holds a World Series bobblehead while waiting to greet players at Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona on Monday. (Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)