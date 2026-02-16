Advertisement
Dodgers

Photos: Shohei Ohtani and other Dodgers stars work out at spring training

Shohei Ohtani walking by fans at Dodgers spring training in Camelback Ranch.
Dodgers two-way star Shohei Ohtani walks by fans during spring training at Camelback Ranch in Arizona on Monday.
(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)
Eric Thayer, Los Angeles Times staff photographer poses for a headshot on Monday, October 13, 2025 in El Segundo, Calif.
Los Angeles Times staffer Ronaldo Bolaños
By Eric Thayer and Ronaldo Bolaños
Mookie Betts throws a ball during Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona Monday.
Mookie Betts throws during Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona on Monday.
(Eric Thayer/Los Angeles Times)

1

Yoshiki Ideguchi, who traveled from Tokyo, watches at Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona Monday.

2

Children lean against a fence and wait to greet players during Dodgers spring training at Camelback Ranch.

3

A fan holds a World Series bobblehead while waiting to greet players at Dodgers spring training.

Dodgers manager Dave Roberts watches players work out during spring training at Camelback Ranch in Arizona Monday.
(Eric Thayer/Los Angeles Times)
Fans hold a sign with pitcher Yoshinobu Yamamoto's name while waiting to seek autographs at Dodgers spring training.
Fans hold a sign with pitcher Yoshinobu Yamamoto’s name while waiting to seek autographs at Dodgers spring training in Arizona Monday.
(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)
Dodgers pitcher Tyler Glasnow laughs while walking across the field at Dodgers spring training in Arizona on Monday.
(Eric Thayer/Los Angeles Times)
A Dodgers hat and glove rest on grass during Dodgers spring training at Camelback Ranch in Arizona on Monday.
(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)

Eric Thayer

Eric Thayer is a staff photographer at the Los Angeles Times.

Ronaldo Bolaños

Ronaldo Bolaños is a photojournalism fellow at the Los Angeles Times. He is recent graduate of the University of Texas at Arlington with a bachelor’s degree in photography and a minor in Mexican American studies. Bolaños has served as the multimedia editor at the Shorthorn, the campus student-run newspaper, along with working as a summer fellow at the Texas Tribune. He was born and raised in Dallas and enjoys history and connecting with people from places unfamiliar to him.

