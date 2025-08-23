Prep Rally: Friday’s football scores

Share via

Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland:

CITY SECTION

Nonleague

Arleta 14, Westchester 12

Banning 44, South East 14

Bernstein 48, Hawkins 20

Canoga Park 20, Fulton 0

Contreras 13, Rivera 12

Crenshaw 37, Fairfax 6

Kennedy 59, Eagle Rock 56

King/Drew 56, Jordan 0

Legacy 33, Maywood CES 6

Locke 14, Manual Arts 12

Marquez 47, Verdugo Hills 6

Monroe 25, Chatsworth 24

Panorama 20, Chavez 14

Santee 40, Poly 24

University 21, Lincoln 19

West Adams at Van Nuys, canceled

Wilson 45, Grant 0

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Adelanto 23, Castaic 7

Alta Loma 46, Peninsula 0

Baldwin Park 55, Keppel 0

Bellflower 27, Santa Ana 21

Big Bear 41, Riverside Prep 7

Bishop Amat 42, St. Paul 14

Brea Olinda 47, Sonora 0

Buena Park 27, Don Lugo 13

Burbank 56, San Dimas 28

Capistrano Valley 40, Barstow 21

Carter 26, Kaiser 6

Cathedral 36, Loyola 14

Chaminade 42, Oaks Christian 27

Claremont 17, Capistrano Valley Christian 12

Colony 34, Ontario Christian 0

Colton 62, Jurupa Valley 0

Compton Centennial 48, Compton Early College 6

Corona Santiago 31, Yucaipa 14

Cypress 17, Cerritos 14

Corona Centennial 42, Servite 14

Corona Del Mar 41, Rancho Verde 6

Costa Mesa 56, Magnolia 0

Covina 49, La Puente 35

Damien 20, Aquinas 15

Desert Christian Academy 36, Twentynine Palms 12

Desert Mirage 70, Desert Chapel 38

Diamond Ranch 42, Ganesha 20

Downey 24, Sherman Oaks Notre Dame 21

Duarte 29, Azusa 15

El Monte 44, Arcadia 6

El Rancho 13, South Hills 7

Etiwanda 36, Grand Terrace 13

Fillmore 49, Royal 3

Firebaugh 33, Santa Clara 7

Gardena Serra 26, Palos Verdes 0

Granite Hills 62, Sultana 21

Heritage Christian 34, San Marino 20

Hesperia 37, Palmdale 28

Hillcrest 61, Corona 15

Hoover 51, Marshall 7

Irvine 34, Northwood 14

Katella 21, Santa Ana Valley 7

Laguna Hills 42, Anaheim Canyon 28

La Habra 34, Upland 20

Lakeside 31, Pomona 14

La Palma Kennedy 35, Garden Grove Pacifica 13

Leuzinger 14, Long Beach Poly 3

Long Beach Wilson 35, Portola 0

Los Altos 62, Hacienda Heights Wilson 15

Los Amigos 42, Garden Grove 36

Maranatha 34, Arroyo 14

Miller 28, La Sierra 27

Millikan 49, Newbury Park 20

Mission Viejo 7, Santa Margarita 3

Monrovia 42, Brentwood 38

Moorpark 44, Rio Mesa 13

Muir 14, Bonita 7

Murrieta Valley 28, Rancho Cucamonga 26

Norco 35, Cajon 27

Norte Vista 20, Silverado 16

Norwalk 55, Montebello 14

Oak Hills 35, Highland 6

Oxnard Pacifica 59, West Ranch 17

Pacific 42, Nuview Bridge 7

Palm Springs 38, Segerstrom 32

Pasadena 42, Cantwell-Sacred Heart of Mary 3

Rialto 25, Ontario 13

Rio Hondo Prep 20, Schurr 9

Riverside King 22, Eastvale Roosevelt 20

Rosemead 48, Bosco Tech 0

Saddleback 26, Garden Grove Santiago 7

San Juan Hills 38, Chaparral 33

San Marcos 35, Del Sol 0

Santa Ana Calvary Chapel 35, Woodbridge 0

Santa Fe 16, Pioneer 12

Santa Paula 45, Grace 34

Sierra Canyon 35, JSerra 0

St. Bonaventure 19, St. Francis 7

St. Margaret’s 38, Arlington 6

Sunny Hills 28, Westminster 20

Temescal Canyon 15, Paloma Valley 14

Temecula Valley 28, Liberty 21

Tesoro 24, El Toro 14

Thousand Oaks 44, Hueneme 0

Troy 35, El Modena 21

Tustin 30, San Clemente 17

Valencia 28, Simi Valley 7

Valley Christian 34, Gahr 0

Vasquez 49, Beverly Hills 21

Victor Valley 66, San Gorgonio 0

Vista del Lago 21, Riverside Poly 14 (OT)

Walnut 21, Garey 7

Western Christian 56, Workman 6

Westlake 38, Golden Valley 14

Xavier Prep 46, Linfield Christian 14

INTERSECTIONAL

Bassett 46, Mendez 7

Bell Gardens 40, Bell 6

Birmingham 24, Hart 14

Canyon Springs 49, El Centro Southwest 0

Carlsbad 43, Lakewood 0

Coachella Valley 33, Vista 21

Compton 41, Rancho Dominguez 0

Crean Lutheran 30, Mullen (CO) 14

Crespi 34, Gardena 0

Central East 41, Inglewood 12

Central 27, Jurupa Hills 0

Dana Hills 10, Desert Oasis (Nev.) 6

Edison 20, Clovis West 13

El Camino Real 34, Knight 0

Franklin 41, Lynwood 14

Harvard-Westlake 21, Cleveland 0

Imperial 49, Serrano 35

LA Marshall 27, Glendale 23

La Mirada 34, South Gate 16

Mission College Prep 22, Oxnard 19

Mission Hills 31, Quartz Hill 0

Mountain Empire 28, Anza Hamilton 25

North Torrance 28, Summit Academy (Utah) 6

Northview 35, Green Valley (Nev.) 10

Paraclete 35, Garces 28

Paramount 56, L.A. Roosevelt 0

Rancho Bernardo 15, La Serna 13

Santa Ynez 43, Dos Pueblos 22

St. John Bosco 31, Manatee (Fla.) 0 (called at halftime because of lightning)

St. Monica 23, Venice 16

Taft 20, Nordhoff 17

Tehachapi 21, Ridgecrest Burroughs 13

Torrance 37, San Pedro 13

Valley View 29, West Valley 18

Village Christian 57, Huntington Park 22

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Desert Christian 50, Vista Meridian 0

INTERSECTIONAL

Fresno Christian 49, Avalon 16

Frazier Mountain 45, Cuyama Valley 0

Horizon Prep 26, Academy of Careers & Exploration 18

Valley Oaks CES 62, Tehillah Christian Academy 0

Until next time....

Have a question, comment or something you'd like to see in a future Prep Rally newsletter? Email me at eric.sondheimer@latimes.com

