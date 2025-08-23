Prep Rally: Friday’s football scores
Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland:
CITY SECTION
Nonleague
Arleta 14, Westchester 12
Banning 44, South East 14
Bernstein 48, Hawkins 20
Canoga Park 20, Fulton 0
Contreras 13, Rivera 12
Crenshaw 37, Fairfax 6
Kennedy 59, Eagle Rock 56
King/Drew 56, Jordan 0
Legacy 33, Maywood CES 6
Locke 14, Manual Arts 12
Marquez 47, Verdugo Hills 6
Monroe 25, Chatsworth 24
Panorama 20, Chavez 14
Santee 40, Poly 24
University 21, Lincoln 19
West Adams at Van Nuys, canceled
Wilson 45, Grant 0
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Adelanto 23, Castaic 7
Alta Loma 46, Peninsula 0
Baldwin Park 55, Keppel 0
Bellflower 27, Santa Ana 21
Big Bear 41, Riverside Prep 7
Bishop Amat 42, St. Paul 14
Brea Olinda 47, Sonora 0
Buena Park 27, Don Lugo 13
Burbank 56, San Dimas 28
Capistrano Valley 40, Barstow 21
Carter 26, Kaiser 6
Cathedral 36, Loyola 14
Chaminade 42, Oaks Christian 27
Claremont 17, Capistrano Valley Christian 12
Colony 34, Ontario Christian 0
Colton 62, Jurupa Valley 0
Compton Centennial 48, Compton Early College 6
Corona Santiago 31, Yucaipa 14
Cypress 17, Cerritos 14
Corona Centennial 42, Servite 14
Corona Del Mar 41, Rancho Verde 6
Costa Mesa 56, Magnolia 0
Covina 49, La Puente 35
Damien 20, Aquinas 15
Desert Christian Academy 36, Twentynine Palms 12
Desert Mirage 70, Desert Chapel 38
Diamond Ranch 42, Ganesha 20
Downey 24, Sherman Oaks Notre Dame 21
Duarte 29, Azusa 15
El Monte 44, Arcadia 6
El Rancho 13, South Hills 7
Etiwanda 36, Grand Terrace 13
Fillmore 49, Royal 3
Firebaugh 33, Santa Clara 7
Gardena Serra 26, Palos Verdes 0
Granite Hills 62, Sultana 21
Heritage Christian 34, San Marino 20
Hesperia 37, Palmdale 28
Hillcrest 61, Corona 15
Hoover 51, Marshall 7
Irvine 34, Northwood 14
Katella 21, Santa Ana Valley 7
Laguna Hills 42, Anaheim Canyon 28
La Habra 34, Upland 20
Lakeside 31, Pomona 14
La Palma Kennedy 35, Garden Grove Pacifica 13
Leuzinger 14, Long Beach Poly 3
Long Beach Wilson 35, Portola 0
Los Altos 62, Hacienda Heights Wilson 15
Los Amigos 42, Garden Grove 36
Maranatha 34, Arroyo 14
Miller 28, La Sierra 27
Millikan 49, Newbury Park 20
Mission Viejo 7, Santa Margarita 3
Monrovia 42, Brentwood 38
Moorpark 44, Rio Mesa 13
Muir 14, Bonita 7
Murrieta Valley 28, Rancho Cucamonga 26
Norco 35, Cajon 27
Norte Vista 20, Silverado 16
Norwalk 55, Montebello 14
Oak Hills 35, Highland 6
Oxnard Pacifica 59, West Ranch 17
Pacific 42, Nuview Bridge 7
Palm Springs 38, Segerstrom 32
Pasadena 42, Cantwell-Sacred Heart of Mary 3
Rialto 25, Ontario 13
Rio Hondo Prep 20, Schurr 9
Riverside King 22, Eastvale Roosevelt 20
Rosemead 48, Bosco Tech 0
Saddleback 26, Garden Grove Santiago 7
San Juan Hills 38, Chaparral 33
San Marcos 35, Del Sol 0
Santa Ana Calvary Chapel 35, Woodbridge 0
Santa Fe 16, Pioneer 12
Santa Paula 45, Grace 34
Sierra Canyon 35, JSerra 0
St. Bonaventure 19, St. Francis 7
St. Margaret’s 38, Arlington 6
Sunny Hills 28, Westminster 20
Temescal Canyon 15, Paloma Valley 14
Temecula Valley 28, Liberty 21
Tesoro 24, El Toro 14
Thousand Oaks 44, Hueneme 0
Troy 35, El Modena 21
Tustin 30, San Clemente 17
Valencia 28, Simi Valley 7
Valley Christian 34, Gahr 0
Vasquez 49, Beverly Hills 21
Victor Valley 66, San Gorgonio 0
Vista del Lago 21, Riverside Poly 14 (OT)
Walnut 21, Garey 7
Western Christian 56, Workman 6
Westlake 38, Golden Valley 14
Xavier Prep 46, Linfield Christian 14
INTERSECTIONAL
Bassett 46, Mendez 7
Bell Gardens 40, Bell 6
Birmingham 24, Hart 14
Canyon Springs 49, El Centro Southwest 0
Carlsbad 43, Lakewood 0
Coachella Valley 33, Vista 21
Compton 41, Rancho Dominguez 0
Crean Lutheran 30, Mullen (CO) 14
Crespi 34, Gardena 0
Central East 41, Inglewood 12
Central 27, Jurupa Hills 0
Dana Hills 10, Desert Oasis (Nev.) 6
Edison 20, Clovis West 13
El Camino Real 34, Knight 0
Franklin 41, Lynwood 14
Harvard-Westlake 21, Cleveland 0
Imperial 49, Serrano 35
LA Marshall 27, Glendale 23
La Mirada 34, South Gate 16
Mission College Prep 22, Oxnard 19
Mission Hills 31, Quartz Hill 0
Mountain Empire 28, Anza Hamilton 25
North Torrance 28, Summit Academy (Utah) 6
Northview 35, Green Valley (Nev.) 10
Paraclete 35, Garces 28
Paramount 56, L.A. Roosevelt 0
Rancho Bernardo 15, La Serna 13
Santa Ynez 43, Dos Pueblos 22
St. John Bosco 31, Manatee (Fla.) 0 (called at halftime because of lightning)
St. Monica 23, Venice 16
Taft 20, Nordhoff 17
Tehachapi 21, Ridgecrest Burroughs 13
Torrance 37, San Pedro 13
Valley View 29, West Valley 18
Village Christian 57, Huntington Park 22
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Desert Christian 50, Vista Meridian 0
INTERSECTIONAL
Fresno Christian 49, Avalon 16
Frazier Mountain 45, Cuyama Valley 0
Horizon Prep 26, Academy of Careers & Exploration 18
Valley Oaks CES 62, Tehillah Christian Academy 0
Until next time....
Have a question, comment or something you’d like to see in a future Prep Rally newsletter? Email me at eric.sondheimer@latimes.com, and follow me on Twitter at @latsondheimer.
Did you get this newsletter forwarded to you? To sign up and get it in your inbox, click here.
