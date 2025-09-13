Prep Rally: Friday’s high school football scores
-
-
- Share via
Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland:
CITY SECTION
Nonleague
Canoga Park 27, Rancho Dominguez 18
Carson 56, Huntington Park 0
Chatsworth 44, Fairfax 34
Crenshaw 57, Angelou 0
El Camino Real 13, Panorama 0
Franklin 31, Cleveland 28
Granada Hills Kennedy 23, Granada Hills 16
Hawkins 20, Los Angeles 16
L.A. Roosevelt 27, North Hollywood 16
L.A. University 36, Bernstein 8
Legacy 25, L.A. Wilson 6
Manual Arts 38, Rivera 6
Roybal 40, L.A. Jordan 14
San Pedro 41, Bell 8
Sylmar 52, Sun Valley Poly 6
Taft 48, Verdugo Hills 13
Van Nuys 63, Fulton 8
Washington 41, Locke 0
Westchester 68, South East 16
Wilmington Banning 21, Garfield 20
SOUTHERN SECTION
Manzanita League
Desert Christian Academy 58, San Jacinto Valley Academy 7
Nonleague
Adelanto 6, La Sierra 0
Agoura 31, Calabasas 17
Alhambra 55, Azusa 19
Alta Loma 31, Glendora 24
Arroyo Valley 35, Miller 12
Banning 28, Perris 18
Beaumont 27, Chaminade 14
Big Bear 43, Long Beach Cabrillo 0
Bonita 28, San Dimas 14
Brea Olinda 38, Jurupa Hills 0
Buena 47, San Marcos 41
Buena Park 14, Artesia 0
California 49, El Monte 34
Cantwell-Sacred Heart 33, St. Bernard 18
Capistrano Valley 35, Aliso Niguel 14
Century 34, Garden Grove Santiago 20
Chaffey 28, Yucca Valley 21
Chaparral 54, Rancho Cucamonga 42
Claremont 37, Kaiser 0
Colony 24, Valley View 7
Compton Centennial 49, Firebaugh 0
Corona 35, Lakeside 34
Corona Centennial 43, Mater Dei 36
Corona Del Mar 28, Charter Oak 21
Corona Santiago 23, Silverado 14
Crean Lutheran 34, El Modena 0
Crespi 58, Canyon Country Canyon 0
Damien 24, Tustin 7
Dana Hills 41, Long Beach Wilson 7
Diamond Ranch 42, Ontario Christian 13
Dominguez 45, Castaic 0
Dos Pueblos 56, Del Sol 0
Eastvale Roosevelt 35, Palmdale 20
Edison 21, Palos Verdes 20
Eisenhower 8, Carter 7
El Dorado 36, Placentia Valencia 0
El Rancho 34, Montebello 0
El Segundo 44, South Torrance 14
Elsinore 21, Liberty 20
El Toro 56, Trabuco Hills 14
Estancia 14, Irvine University 10
Fillmore 54, Grace 40
Fontana 17, Ontario 0
Fullerton 35, Santa Fe 7
Glenn 48, Compton Early College 13
Godinez 20, Santa Ana Valley 0
Golden Valley 34, South Pasadena 13
Grand Terrace 34, Diamond Bar 32
Granite Hills 53, Hawthorne 0
Hacienda Heights Wilson 17, Montclair 7
Hart 49, Heritage Christian 34
Harvard-Westlake 52, Royal 16
Huntington Beach 19, Redondo Union 17
JSerra 24, Oak Hills 21
Katella 35, Magnolia 0
La Canada 42, Crescenta Valley 14
Laguna Beach 36,Tesoro 15
Lakewood 35, Mayfair 7
La Palma Kennedy 42, Pioneer 7
La Puente 31, Arcadia 6
La Quinta 22, Hesperia 21
Long Beach Jordan 16, Bell Gardens 6
Los Alamitos 48, St. Paul 14
Los Altos 52, Burbank Burroughs 7
Marina 21, Garden Grove Pacifica 17
Mira Costa 35, La Habra 33
Monrovia 56, Don Lugo 0
Moorpark 24, Santa Barbara 14
Mountain View 19, Westminster La Quinta 8
Muir 22, St. Francis 21
Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 6
Norco 56, Etiwanda 23
Nordhoff 47, Desert Chapel 13
Norte Vista 26, Santa Monica 15
North Torrance 41, West Torrance 7
Northview 28, La Sera 23
Northwood 38, Woodbridge 7
Oak Park 28, Peninsula 6
Ocean View 35, Anaheim 13
Orange 44, Paramount 0
Orange Lutheran 35, Gardena Serra 14
Orange Vista 13, Warren 10
Oxnard Pacifica 56, Rio Mesa 6
Patriot 33, Temescal Canyon 10
Portola 24, Beckman 21
Ramona 28, Rancho Mirage 21
Redlands 28, San Gorgonio 7
Rialto 38, Pomona 15
Rosemead 7, Bassett 6
Twentynine Palms 41, Rubidoux 12
Saddleback 31, Rancho Alamitos 13
Salesian 34, Culver City 21
San Gabriel 32, Carpinteria 7
San Jacinto 14, Rancho Verde 11
Santa Ana 49, Whittier Christian 20
Santa Ana Calvary Chapel 10, Capistrano Valley Christian 7
Santa Margarita 44, Oaks Christian 14
Schurr 28, Chino 23
Serrano 42, Los Osos 27
Servite 29, Sherman Oaks Notre Dame 23
Shadow Hills 44, Desert Hot Springs 10
Sierra Canyon 49, Downey 7
Simi Valley 56, Cathedral 54
St. Margaret’s 24, Fountain Valley 9
St. Monica 27, Lawndale 20
St. Pius X-St. Matthias 46, Newbury Park 41
Summit 21, St. Anthony 0
Sunny Hills 49, Anaheim Canyon 42
Temple City 45, Bosco Tech 14
Torrance 35, Cypress 17
Troy 49, Foothill 21
Upland 31, Citrus Valley 17
Valencia 47, Paraclete 44
Ventura 38, Camarillo 21
Victor Valley 21, Apple Valley 14
Villa Park 43, Ayala 7
Western Christian 47, Indio 6
Westlake 45, Channel Islands 7
Xavier Prep 48, Cathedral City 6
Yorba Linda 35, Esperanza 7
Yucaipa 37, Palm Desert 21
Get our high school sports newsletter
Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.
INTERSECTIONAL
Alemany 34, San Fernando 6
Boron 54, Beverly Hills 0
Dorsey 20, Compton 14
Hollywood 42, Santa Clara 8
La Costa Canyon 28, San Clemente 14
L.A. Lincoln 48, Ganesha 32
Loyola 42, L.A. Hamilton 21
Lynwood 18, Narbonne 12
Mary Star 36, South Gate 34
Mission Viejo 34, San Diego Lincoln 24
Norwalk 28, Venice 27
Palisades 49, Brentwood 34
Rio Hondo Prep 49, Marquez 20
Knight 39, Rosamond 26
Rockwall (Texas) Rockwall-Heath 34, San Juan Hills 26
Steele Canyon 84, Rancho Christian 21
St. John Bosco 42, San Mateo Serra 0
Modesto Central Catholic 15, St. Bonaventure 14
Viewpoint 47, California City 6
Vista Murrieta 29, Bishop Amat 10
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
Sherman Oaks CES 64, South LA College Prep 6
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Malibu 26, United Christian Academy 12
INTERSECTIONAL
Hillcrest Christian 56, New Designs 22
East Valley 28, Lighthouse Christian 24
Southlands Christian 26, San Diego Horizon Prep 14
Valley Oaks CES 46, Villanova Prep 20
Until next time....
Have a question, comment or something you’d like to see in a future Prep Rally newsletter? Email me at eric.sondheimer@latimes.com, and follow me on Twitter at @latsondheimer.
Did you get this newsletter forwarded to you? To sign up and get it in your inbox, click here.
Get our high school sports newsletter
Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.