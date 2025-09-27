Prep Rally: Friday’s high school football scores
Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland.
CITY SECTION
East Valley
Arleta 41, Chavez 0
Monroe 62, Fulton 24
North Hollywood 38, Verdugo Hills 16
Sun Valley Poly 42, Grant 24
Nonleague
Crenshaw 34, Cleveland 23
Eagle Rock 34, Marquez 10
Fremont d. L.A. Jordan, forfeit
King-Drew 33, Narbonne 0
L.A. Marshall 42, Jefferson 18
L.A. Wilson 40, Los Angeles 28
Lincoln 55, Hollywood 35
Washington 20, Roybal 8
SOUTHERN SECTION
Camino Real League
St. Monica 41, Bosco Tech 0
Cottonwood League
Riverside Prep 18, Webb 8
Foothill League
Canyon Country Canyon 42, Castaic 0
Hart 40, Golden Valley 28
Valencia 55, Saugus 14
Golden League
Highland 33, Knight 14
Lancaster 48, Eastside 6
Littlerock 26, Antelope Valley 6
Manzanita League
Vasquez 44, California Military Institute 0
Mesquite League
Big Bear 33, Whittier Christian 27
Mission Valley
Gabrielino 49, Mountain View 27
South El Monte 35, Arroyo 28
Moore League
Compton 48, Long Beach Cabrillo 27
Long Beach Poly 21, Lakewood 7
Long Beach Wilson 30, Millikan 7
Mountain Valley League
Indian Springs 20, Miller 14
Pacific 14, San Bernardino 7
Pacific League
Crescenta Valley 49, Hoover 26
Muir 58, Burbank 28
Nonleague
Alta Loma 20, Silverado 6
Anaheim 7, Magnolia 0
Aquinas 17, San Jacinto 7
Artesia 28, Estancia 21
Bassett 57, Savanna 20
Bellflower 16, Arrowhead Christian 14
Bishop Diego 43, Alemany 18
Camarillo 49, Oxnard 0
Canyon Springs 39, Montclair 13
Cathedral City 34, San Gorgonio 28
Charter Oak 42, Long Beach Jordan 7
Corona del Mar 35, Trabuco Hills 13
Corona Santiago 45, Adelanto 14
Covina 28, Santa Fe 27
Duarte 34, Desert Chapel 13
Eisenhower 28, Los Amigos 16
Esperanza 49, Peninsula 12
Gahr 33, Placentia Valencia 14
Garden Grove 20, Rancho Alamitos 10
Great Oak 49, Temescal Canyon 13
Irvine University 34, Glenn 7
Jurupa Hills 29, Colton 22
Katella 28, Godinez 20
La Canada 17, Village Christian 7
La Serna 23, Edison 21
Laguna Hills 31, St. Margaret’s 30
Leuzinger 61, Hawthorne 6
Los Alamitos 48, Calabasas 21
Mira Costa 34, Villa Park 23
Mission Viejo 36, Chaparral 21
Murrieta Valley 26, San Clemente 14
Newbury Park 43, Ventura 28
Rancho Verde 26, Tahquitz 0
Rim of the World 31, Grand Terrace 26
Rio Hondo Prep 52, St. Anthony 17
Royal 40, Hueneme 24
Rowland 22, Diamond Bar 21
Saddleback 54, Beverly Hills 6
Santa Ana Calvary Chapel 33, Trinity Classical 14
Santa Paula 43, Carpinteria 10
Servite 49, St. Paul 8
Sherman Oaks Notre Dame 57, Culver City 14
South Torrance 34, West Torrance 31
Summit 20, Barstow 14
Twentynine Palms 38, Desert Mirage 14
Valley View 21, Coachella Valley 18
Vista del Lago 40, Granite Hills 21
West Valley 47, Indio 0
Whittier 38, Pioneer 14
Yucca Valley 28, Desert Hot Springs 7
INTERSECTIONAL
Bernstein 50, Keppel 6
Brentwood 49, Rosamond 20
California City 26, Silver Valley 6
Carson 20, St. Pius X-St. Matthias 8
Dominguez 28, Gardena 21
El Centro Central 35, La Quinta 29
Franklin 28, San Marino 24
Laguna Beach 49, San Pedro 45
Locke 20, Verbum Dei 13
Las Vegas Shadow Ridge 40, Citrus Valley 20
Palisades 35, Mary Star of the Sea 28
Odessa (Texas) Permian 36, Cajon 25
Redondo Union 35, Wilmington Banning 6
Viewpoint 55, El Cajon Foothills Christian 12
Vista Murrieta 38, Oceanside El Camino 12
West Adams 26, Workman 6
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Chadwick 54, Santa Clarita Christian 14
Lucerne Valley 50, Noli Indian 0
Sage Hill 42, Hesperia Christian 7
INTERSECTIONAL
Lancaster Desert Christian 55, Desert 14
