Prep Rally: Friday’s high school football scores

Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland.

CITY SECTION

East Valley

Arleta 41, Chavez 0

Monroe 62, Fulton 24

North Hollywood 38, Verdugo Hills 16

Sun Valley Poly 42, Grant 24

Nonleague

Crenshaw 34, Cleveland 23

Eagle Rock 34, Marquez 10

Fremont d. L.A. Jordan, forfeit

King-Drew 33, Narbonne 0

L.A. Marshall 42, Jefferson 18

L.A. Wilson 40, Los Angeles 28

Lincoln 55, Hollywood 35

Washington 20, Roybal 8

SOUTHERN SECTION

Camino Real League

St. Monica 41, Bosco Tech 0

Cottonwood League

Riverside Prep 18, Webb 8

Foothill League

Canyon Country Canyon 42, Castaic 0

Hart 40, Golden Valley 28

Valencia 55, Saugus 14

Golden League

Highland 33, Knight 14

Lancaster 48, Eastside 6

Littlerock 26, Antelope Valley 6

Manzanita League

Vasquez 44, California Military Institute 0

Mesquite League

Big Bear 33, Whittier Christian 27

Mission Valley

Gabrielino 49, Mountain View 27

South El Monte 35, Arroyo 28

Moore League

Compton 48, Long Beach Cabrillo 27

Long Beach Poly 21, Lakewood 7

Long Beach Wilson 30, Millikan 7

Mountain Valley League

Indian Springs 20, Miller 14

Pacific 14, San Bernardino 7

Pacific League

Crescenta Valley 49, Hoover 26

Muir 58, Burbank 28

Nonleague

Alta Loma 20, Silverado 6

Anaheim 7, Magnolia 0

Aquinas 17, San Jacinto 7

Artesia 28, Estancia 21

Bassett 57, Savanna 20

Bellflower 16, Arrowhead Christian 14

Bishop Diego 43, Alemany 18

Camarillo 49, Oxnard 0

Canyon Springs 39, Montclair 13

Cathedral City 34, San Gorgonio 28

Charter Oak 42, Long Beach Jordan 7

Corona del Mar 35, Trabuco Hills 13

Corona Santiago 45, Adelanto 14

Covina 28, Santa Fe 27

Duarte 34, Desert Chapel 13

Eisenhower 28, Los Amigos 16

Esperanza 49, Peninsula 12

Gahr 33, Placentia Valencia 14

Garden Grove 20, Rancho Alamitos 10

Great Oak 49, Temescal Canyon 13

Irvine University 34, Glenn 7

Jurupa Hills 29, Colton 22

Katella 28, Godinez 20

La Canada 17, Village Christian 7

La Serna 23, Edison 21

Laguna Hills 31, St. Margaret’s 30

Leuzinger 61, Hawthorne 6

Los Alamitos 48, Calabasas 21

Mira Costa 34, Villa Park 23

Mission Viejo 36, Chaparral 21

Murrieta Valley 26, San Clemente 14

Newbury Park 43, Ventura 28

Rancho Verde 26, Tahquitz 0

Rim of the World 31, Grand Terrace 26

Rio Hondo Prep 52, St. Anthony 17

Royal 40, Hueneme 24

Rowland 22, Diamond Bar 21

Saddleback 54, Beverly Hills 6

Santa Ana Calvary Chapel 33, Trinity Classical 14

Santa Paula 43, Carpinteria 10

Servite 49, St. Paul 8

Sherman Oaks Notre Dame 57, Culver City 14

South Torrance 34, West Torrance 31

Summit 20, Barstow 14

Twentynine Palms 38, Desert Mirage 14

Valley View 21, Coachella Valley 18

Vista del Lago 40, Granite Hills 21

West Valley 47, Indio 0

Whittier 38, Pioneer 14

Yucca Valley 28, Desert Hot Springs 7

INTERSECTIONAL

Bernstein 50, Keppel 6

Brentwood 49, Rosamond 20

California City 26, Silver Valley 6

Carson 20, St. Pius X-St. Matthias 8

Dominguez 28, Gardena 21

El Centro Central 35, La Quinta 29

Franklin 28, San Marino 24

Laguna Beach 49, San Pedro 45

Locke 20, Verbum Dei 13

Las Vegas Shadow Ridge 40, Citrus Valley 20

Palisades 35, Mary Star of the Sea 28

Odessa (Texas) Permian 36, Cajon 25

Redondo Union 35, Wilmington Banning 6

Viewpoint 55, El Cajon Foothills Christian 12

Vista Murrieta 38, Oceanside El Camino 12

West Adams 26, Workman 6

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Chadwick 54, Santa Clarita Christian 14

Lucerne Valley 50, Noli Indian 0

Sage Hill 42, Hesperia Christian 7

INTERSECTIONAL

Lancaster Desert Christian 55, Desert 14

Until next time....

Have a question, comment or something you’d like to see in a future Prep Rally newsletter? Email me at eric.sondheimer@latimes.com , and follow me on Twitter at @latsondheimer .