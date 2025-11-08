Prep Rally: Friday’s high school football playoff scores
Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football playoff scores from around the Southland.
CITY SECTION
First Round
DIVISION I
#1 Venice 38, #16 Bell 0
#8 Franklin 35, #9 Westchester 15
#5 Marquez 17, #12 Granada Hills 12
#13 Van Nuys 36, #4 Wilmington Banning 15
#3 Eagle Rock 62, #14 Taft 37
#11 Dorsey 26, #6 El Camino Real 8
#7 Gardena 30, #10 L.A. Hamilton 26
#2 South Gate 47, #15 Lincoln 21
DIVISION II
#1 Cleveland 24, #16 Legacy 3
#9 North Hollywood 42, #8 Sylmar 35
#5 L.A. University 16, #12 Washington 12
#4 Fairfax 55, #13 Panorama 22
#14 Chatsworth 40, #3 L.A. Roosevelt 12
#10 Arleta 35, #7 Huntington Park 32
#2 San Fernando 33, #15 South East 14
DIVISION III
#1 Santee 40, #16 Locke 8
#8 Maywood CES 34, #9 Fremont 16
#5 Contreras 35, #12 Sun Valley Poly 28
#4 Jefferson 57, #13 Canoga Park 7
#3 L.A. Wilson 42, #14 Rancho Dominguez 14
#11 Chavez 36, #6 Manual Arts 14
#7 Roybal 34, #10 Verdugo Hills 14
#2 Hawkins 34, #15 Los Angeles 0
SOUTHERN SECTION
First Round
DIVISION 2
Murrieta Valley 35, Corona del Mar 14
Rancho Cucamonga 45, Tustin 8
Los Alamitos 35, Yorba Linda 28
San Juan Hills 28, Downey 27
San Clemente 38, Beaumont 21
Vista Murrieta 36, Damien 31
Leuzinger 34, Crean Lutheran 17
Chaparral 63, Chaminade 42
DIVISION 3
Bishop Amat 28, Murrieta Mesa 9
Oxnard Pacifica 42, Oak Hills 21
Sherman Oaks Notre Dame 44, Laguna Beach 28
Chino Hills 42, Mira Costa 35
Dana Hills 27, Aquinas 26
Palos Verdes 42, Valencia 34
Edison 31, Huntington Beach 19
Inglewood 40, Capistrano Valley 16
DIVISION 4
Charter Oak 17, Muir 14
San Jacinto 30, Bishop Diego 29
Great Oak 38, Cajon 15
Villa Park 28, Westlake 24
Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13
Paraclete 54, Long Beach Wilson 48
Cathedral 40, Western 21
La Habra 41, El Modena 7
DIVISION 5
Redondo Union 21, Torrance 14
St. Paul 38, Etiwanda 19
Bonita 31, Northview 19
Loyola 17, Newbury Park 14
Aliso Niguel 7, Millikan 6
La Serna 7, Lakewood 0
Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34
Troy 49, Orange 27
DIVISION 6
Eastvale Roosevelt 33, Crespi 24
Burbank 52, Lancaster 43
St. Pius X-St. Matthias Academy 35, Alta Loma 6
Upland 42, Los Altos 21
Orange Vista 50, El Toro 31
Agoura 35, Summit 7
Ventura 42, Salesian 31
Moorpark 31, Riverside King 28
DIVISION 7
Palm Springs 33, Claremont 7
Hart 52, Mayfair 24
Barstow 34, Serrano 12
La Canada 30, West Covina 14
Apple Valley 21, North Torrance 20
Victor Valley 34, Segerstrom 14
Saugus 22, Schurr 19
Calabasas 31, El Segundo 24
DIVISION 8
Palm Desert 31, Marina 7
Patriot 48, Elsinore 28
Beckman 41, La Mirada 21
Fullerton 38, La Quinta 21
Irvine 24, Temecula Valley 7
Quartz Hill 41, Santa Ana Calvary Chapel 0
Brea Olinda 21, Mary Star of the Sea 12
St. Monica 28, St. Genevieve 18
DIVISION 9
Ramona 21, Silverado 14
Cerritos 16, Fillmore 7
Hesperia 27, Moreno Valley 21
Norte Vista 28, Vista del Lago 24
Warren 17, Norwalk 7
Cerritos Valley Christian 29, Chino 6
San Dimas 24, Rowland 22
Riverside Poly 34, Corona Santiago 24
DIVISION 10
Oak Park 17, Village Christian 15
Tahquitz 39, Heritage Christian 12
Brentwood 13, Portola 3
Santa Monica 42, Pasadena 16
Garden Grove Pacifica 35, El Rancho 14
Liberty 42, West Torrance 35
St. Margaret’s 16, Redlands East Valley 15
Hillcrest 41, Monrovia 14
DIVISION 11
El Monte 18, St. Anthony 13
Western Christian 27, Bell Gardens 20
Baldwin Park 42, Maranatha 28
Shadow Hills 37, Jurupa Hills 0
Gahr 21, Chaffey 16
Valley View 24, Dominguez 3
Palmdale 39, Diamond Bar 20
South Pasadena 42, San Marcos 17
DIVISION 12
Yucca Valley 43, Costa Mesa 17
Grace 28, Rialto 27
Perris 51, Citrus Hill 22
Coachella Valley 38, Banning 35
Bellflower 14, Nogales 7
Colton 73, Ganesha 53
Santa Paula 27, Ocean View 7
Arroyo Valley 26, Desert Christian Academy 24
DIVISION 13
Saddleback 21, Pacific 17
Santa Rosa Academy 35, Heritage 21
Woodbridge 28, Desert Hot Springs 13
Buena 42, Nordhoff 40
La Puente 26, Kaiser 19
Linfield Christian 47, Hacienda Heights Wilson 20
Montebello 19, Rancho Alamitos 17
DIVISION 14
South El Monte 46, Channel Islands 7
Indian Springs 27, Vasquez 20
Ontario 21, Bolsa Grande 0
Miller 39, San Jacinto Valley 13
Alhambra 25, Bassett 0
Trinity Classical Academy 47, Gabrielino 35
Pioneer 42, Godinez 21
8-MAN
CITY SECTION
Quarterfinals
#1 Sherman Oaks CES 66, #8 USC Hybrid 0
#4 East Valley 28, #5 Valley Oaks CES 22
#2 Animo Robinson 66, #7 New Designs University Park 21
SOUTHERN SECTION
First Round
DIVISION 1
Avalon 45, Thacher 14
DIVISION 2
Cal Lutheran 52, Maricopa 22
Desert Christian 34, Malibu 7
Hesperia Christian 26, Academy of Career and Exploration 13
Lancaster Baptist 57, Downey Calvary Chapel 14
Until next time....
