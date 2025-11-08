Prep Rally: Friday’s high school football playoff scores

Share via

Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. Here are Friday’s high school football playoff scores from around the Southland.

CITY SECTION

First Round

DIVISION I

#1 Venice 38, #16 Bell 0

#8 Franklin 35, #9 Westchester 15

#5 Marquez 17, #12 Granada Hills 12

#13 Van Nuys 36, #4 Wilmington Banning 15

#3 Eagle Rock 62, #14 Taft 37

#11 Dorsey 26, #6 El Camino Real 8

#7 Gardena 30, #10 L.A. Hamilton 26

#2 South Gate 47, #15 Lincoln 21

DIVISION II

#1 Cleveland 24, #16 Legacy 3

#9 North Hollywood 42, #8 Sylmar 35

#5 L.A. University 16, #12 Washington 12

#4 Fairfax 55, #13 Panorama 22

#14 Chatsworth 40, #3 L.A. Roosevelt 12

#10 Arleta 35, #7 Huntington Park 32

#2 San Fernando 33, #15 South East 14

DIVISION III

#1 Santee 40, #16 Locke 8

#8 Maywood CES 34, #9 Fremont 16

#5 Contreras 35, #12 Sun Valley Poly 28

#4 Jefferson 57, #13 Canoga Park 7

#3 L.A. Wilson 42, #14 Rancho Dominguez 14

#11 Chavez 36, #6 Manual Arts 14

#7 Roybal 34, #10 Verdugo Hills 14

#2 Hawkins 34, #15 Los Angeles 0

SOUTHERN SECTION

First Round

DIVISION 2

Murrieta Valley 35, Corona del Mar 14

Rancho Cucamonga 45, Tustin 8

Los Alamitos 35, Yorba Linda 28

San Juan Hills 28, Downey 27

San Clemente 38, Beaumont 21

Vista Murrieta 36, Damien 31

Leuzinger 34, Crean Lutheran 17

Chaparral 63, Chaminade 42

DIVISION 3

Bishop Amat 28, Murrieta Mesa 9

Oxnard Pacifica 42, Oak Hills 21

Sherman Oaks Notre Dame 44, Laguna Beach 28

Chino Hills 42, Mira Costa 35

Dana Hills 27, Aquinas 26

Palos Verdes 42, Valencia 34

Edison 31, Huntington Beach 19

Inglewood 40, Capistrano Valley 16

DIVISION 4

Charter Oak 17, Muir 14

San Jacinto 30, Bishop Diego 29

Great Oak 38, Cajon 15

Villa Park 28, Westlake 24

Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13

Paraclete 54, Long Beach Wilson 48

Cathedral 40, Western 21

La Habra 41, El Modena 7

DIVISION 5

Redondo Union 21, Torrance 14

St. Paul 38, Etiwanda 19

Bonita 31, Northview 19

Loyola 17, Newbury Park 14

Aliso Niguel 7, Millikan 6

La Serna 7, Lakewood 0

Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34

Troy 49, Orange 27

DIVISION 6

Eastvale Roosevelt 33, Crespi 24

Burbank 52, Lancaster 43

St. Pius X-St. Matthias Academy 35, Alta Loma 6

Upland 42, Los Altos 21

Orange Vista 50, El Toro 31

Agoura 35, Summit 7

Ventura 42, Salesian 31

Moorpark 31, Riverside King 28

DIVISION 7

Palm Springs 33, Claremont 7

Hart 52, Mayfair 24

Barstow 34, Serrano 12

La Canada 30, West Covina 14

Apple Valley 21, North Torrance 20

Victor Valley 34, Segerstrom 14

Saugus 22, Schurr 19

Calabasas 31, El Segundo 24

DIVISION 8

Palm Desert 31, Marina 7

Patriot 48, Elsinore 28

Beckman 41, La Mirada 21

Fullerton 38, La Quinta 21

Irvine 24, Temecula Valley 7

Quartz Hill 41, Santa Ana Calvary Chapel 0

Brea Olinda 21, Mary Star of the Sea 12

St. Monica 28, St. Genevieve 18

DIVISION 9

Ramona 21, Silverado 14

Cerritos 16, Fillmore 7

Hesperia 27, Moreno Valley 21

Norte Vista 28, Vista del Lago 24

Warren 17, Norwalk 7

Cerritos Valley Christian 29, Chino 6

San Dimas 24, Rowland 22

Riverside Poly 34, Corona Santiago 24

DIVISION 10

Oak Park 17, Village Christian 15

Tahquitz 39, Heritage Christian 12

Brentwood 13, Portola 3

Santa Monica 42, Pasadena 16

Garden Grove Pacifica 35, El Rancho 14

Liberty 42, West Torrance 35

St. Margaret’s 16, Redlands East Valley 15

Hillcrest 41, Monrovia 14

DIVISION 11

El Monte 18, St. Anthony 13

Western Christian 27, Bell Gardens 20

Baldwin Park 42, Maranatha 28

Shadow Hills 37, Jurupa Hills 0

Gahr 21, Chaffey 16

Valley View 24, Dominguez 3

Palmdale 39, Diamond Bar 20

South Pasadena 42, San Marcos 17

DIVISION 12

Yucca Valley 43, Costa Mesa 17

Grace 28, Rialto 27

Perris 51, Citrus Hill 22

Coachella Valley 38, Banning 35

Bellflower 14, Nogales 7

Colton 73, Ganesha 53

Santa Paula 27, Ocean View 7

Arroyo Valley 26, Desert Christian Academy 24

DIVISION 13

Saddleback 21, Pacific 17

Santa Rosa Academy 35, Heritage 21

Woodbridge 28, Desert Hot Springs 13

Buena 42, Nordhoff 40

La Puente 26, Kaiser 19

Linfield Christian 47, Hacienda Heights Wilson 20

Montebello 19, Rancho Alamitos 17

DIVISION 14

South El Monte 46, Channel Islands 7

Indian Springs 27, Vasquez 20

Ontario 21, Bolsa Grande 0

Miller 39, San Jacinto Valley 13

Alhambra 25, Bassett 0

Trinity Classical Academy 47, Gabrielino 35

Pioneer 42, Godinez 21

8-MAN

CITY SECTION

Quarterfinals

#1 Sherman Oaks CES 66, #8 USC Hybrid 0

#4 East Valley 28, #5 Valley Oaks CES 22

#2 Animo Robinson 66, #7 New Designs University Park 21

SOUTHERN SECTION

First Round

DIVISION 1

Avalon 45, Thacher 14

DIVISION 2

Cal Lutheran 52, Maricopa 22

Desert Christian 34, Malibu 7

Hesperia Christian 26, Academy of Career and Exploration 13

Lancaster Baptist 57, Downey Calvary Chapel 14

