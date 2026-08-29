Prep Rally: Friday’s football scores

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Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s Week 1 high school football scores from around the Southland.

CITY SECTION

Nonleague

Arleta 42, Bernstein 6

Bell 26, Marquez 12

Belmont 19, Locke 6

Carson 31, Dorsey 8

Cleveland 53, Grant 0

Chatsworth 50, Franklin 32

Los Angeles Wilson 36, Contreras 15

Hollywood 18, Canoga Park 14

Jefferson 43, Van Nuys 3

Los Angeles Marshall 53, Fairfax 0

Legacy 32, Lincoln 0

Maywood CES 27, Fremont 22

Panorama 48, Manual Arts 0

Santee 35, Diego Rivera 0

South East 34, Gardena 21

Sun Valley Poly 18, San Fernando 0

Venice 35, Granada Hills 0

Washington Prep 24, Roybal 0

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alta Loma 21, St, Francis 7

Anaheim 35, Savanna 20

Anaheim Canyon 19, Rancho Verde 0

Apple Valley 34, Highland 14

Arcadia 30, San Gabriel 6

Artesia 28, Hacienda Heights Wilson 12

Baldwin Park 45, Rowland 8

Banning 42, Redlands 26

Bell Gardens 14, Bishop Montgomery 13

Bishop Amat 22, Oak Hills 4

Bishop Diego 42, West Ranch 13

Bonita 48, Diamond Ranch 0

Calabasas 27, Rio Mesa 13

Cantwell-Sacred Heart 38, Montebello 31

Canyon Country Canyon 25, Glendale 24

Capistrano Valley 33, Downey 23

Carter 28, Don Lugo 13

Castaic 48, Littlerock 0

Cathedral 43, St. Monica 34

Cathedral City 22, San Bernardino 20

Chaminade 35, Valencia 10

Get our high school sports newsletter Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular. By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads. Login or register with email Agree & Continue

Chaparral 31, San Juan Hills 19

Charter Oak 27, Upland 10

Claremont 35, Diamond Bar 21

Compton Centennial 38, Beverly Hills 27

Corona del Mar 37, Santa Barbara 7

Corona Santiago 30, Temescal Canyon 14

Costa Mesa 41, Estancia 7

Crean Lutheran 31, Mira Costa 10

Crespi 38, Golden Valley 7

Cypress 24, Brea Olinda 12

Damien 27, Vista Murrieta 21

Dana Hills 62, Tesoro 7

Del Sol 22, San Marcos 21

Desert Hot Springs 20, Xavier Prep 6

Desert Mirage 24, San Jacinto Valley Academy 6

Dominguez 60, Hawthorne 0

El Dorado 35, Fullerton 17

El Modena 20, Segerstrom 6

El Monte 37, Ganesha 3

El Rancho 25, Santa Fe 0

Esperanza 9, Fountain Valley 3

Firebaugh 21, California Military 20

Garden Grove Pacifica 48, Garden Grove 0

Garey 14, Azusa 7

Glenn 31, Century 6

Grace 45, Santa Paula 30

Hart 21, Newbury Park 10

Hoover 35, Bassett 26

Irvine 8, Portola 0

Irvine University 43, Bolsa Grande 19

JSerra 63, Long Beach Wilson 0

Kaiser 29, Heritage 28

La Canada 28, Santa Monica 20

Laguna Hills 24, Aliso Niguel 10

Lakewood 12, Paramount 7

La Mirada 38, Norwalk 0

La Serna 56, Schurr 7

Lakeside 35, Loara 0

Loyola 28, Millikan 7

Magnolia 20, Compton Early College 7

Mary Star of the Sea 34, Cerritos Valley Christian 0

Mission Viejo 77, St. Paul 12

Montclair 17, Burbank Burroughs 0

Moorpark 40, Camarillo 36

Mountain View 28, Workman 6

Murrieta Mesa 35, Etiwanda 25

Lancaster 44, Newport Harbor 35

Norco 56, Colony 7

Northwood 23, El Segundo 14

La Habra 35, Northview 14

Oak Park 28, Fillmore 6

Ocean View 43, Peninsula 20

Ontario 62, La Sierra 24

Orange 28, Laguna Beach 21

Pacific 42, Rubidoux 12

Palmdale 42, Leuzinger 7

Ramona 41, Arlington 7

Rancho Alamitos 35, Godinez 14

Rancho Cucamonga 44, Oaks Christian 14

Rancho Mirage 28, Coachella Valley 6

Redondo Union 35, Torrance 14

Rio Hiondo Prep 7, Troy 0

Riverside Notre Dame 24, Bloomington 6

Riverside Poly 25, Riverside North 7

Royal 16, Carpinteria 9

San Jacinto 20, Riverside King 10

San Marino 27, La Salle 19

Santa Margarita 21, Corona Centennial 20

Serrano 14, Barstow 7

Servite 42, Murrieta Valley 10

Sherman Oaks Notre Dame 48, Alemany 20

Silverado 28, Yucaipa 21

Sonora 45, Rosemead 3

South El Monte 32, Saddleback 8

South Hills 21, Ayala 17

St. Bonaventure 34, St. Pius X-St. Matthias Academy 21

Summit 6, Eastvale Roosevelt 0

Tahquitz 14, Hemet 13

Temecula Valley 31, Elsinore 10

Thousand Oaks 27, Hueneme 20

Trabuco Hills 28, Bellflower 24

Ventura 61, Oxnard 7

Viewpoint 47, Channel Islands 7

West Covina 35, Chino 21

Westlake 38, Agoura 7

Westminster 21, Buena Park 7

Westminster La Quinta 40, Pioneer 20

Whittier Christian 32, Nuview Bridge 22

Yorba Linda 30, Long Beach Poly 13

INTERSECTIONAL

Anza Hamilton 41, Victory Christian Academy 0

Bakersfield 40, Paraclete 14

Bosco Tech 16, Rancho Dominguez 6

Brentwood 16, Los Angeles University 8

Cajon 35, Bakersfield Independence 14

Pleasant Hill College Park 28, Beckman 21

Boise Bishop Kelly (Idaho) 20, Aquinas 13

Las Vegas Centennial 74, Burbank 41

Silver Valley 38, California City 13

Chino Hills at Oceanside El Camino

Crenshaw 47, Long Beach Jordan 13

Eastside 16, Rosamond 12

Fresno Bullard 42, Mayfair 0

Harvard-Westlake 29, Palisades 23 (OT)

Hawkins 20, Verbum Dei 10

Heritage Christian 35, El Camino Real 6

Culver City 46, King/Drew 26

Los Altos 49, South Gate 20

Gardena Serra 49, Los Angeles Hamilton 12

Granada Hills Kennedy 44, Pasadena 0

Santa Clara 34, Los Angeles Jordan 0

Lawndale 69, Los Angeles Roosevelt 0

Lynwood 30, Dymally 0

Monrovia 42, Eagle Rock 7

Muir at Henderson Pinecrest Academy Sloane Canyon (Nev.)

Great Oak 27, North County San Marcos 21

North Torrance 32, Narbonne 14

Orange Lutheran 38, San Diego Cathedral Catholic 24

Oxnard Pacifica 52, San Diego Lincoln 27

St. John Bosco 45, Philadelphia Roman Catholic 25

Pomona 56, West Adams 0

San Marcos Mission Hills 35, Quartz Hill 0

Salesian 36, Mesa Westwood (Ariz.) 29

San Pedro 42, West Torrance 28

Saugus 37, Sylmar 0

Shadow Hills 26, Palo Verde Valley 6

St. Bernard 32, Westchester 0

Spanish Fork Maple Mountain (Utah) 36, South Pasadena 14

Nordhoff 59, Woodland Hills Taft 14

Mater Academy East Las Vegas 26, Victor valley 7

Tri-City Christian 26, Temecula Prep 20

Village Christian 34, North Hollywood 8

Warren 6, Scripps Ranch 6

Austin Westlake (Texas) 33, Inglewood 26

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Mammoth 45, Flintridge Prep 25

INTERSECTIONAL

Kings Christian 39, Coast Union 10

Laguna Blanca 36, Orcutt Academy 8

Until next time....

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