Prep Rally: Friday’s football scores
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Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland.
CITY SECTION
Chatsworth 32, Arleta 0
Crenshaw 12, Los Angeles University 3
El Camino Real 28, Panorama 8
Fairfax 37, Eagle Rock 20
Fremont 48, Los Angeles Jordan 0
Granada Hills Kennedy 34, Granada Hills 24
Hawkins 19, Los Angeles 12
Huntington Park 49, Jefferson 36
Legacy 37, Los Angeles Wilson 0
Los Angeles Marshall d. Belmont, forfeit
North Hollywood 21, Los Angeles Roosevelt 8
Rancho Dominguez 20, Canoga Park 14
Rivera 36, Manual Arts 12
Roybal d. Monroe, forfeit
San Fernando 21, San Fernando Arroyo 6
San Pedro 49, Bell 7
Santee 41, Contreras 6
South East 38, Westchester 14
Sun Valley Poly 14, Sylmar 8
Verdugo Hills 26, Washington Prep 24
West Adams 8, Dymally 6
SOUTHERN SECTION
Alemany 40, Shadow Hills 7
Alhambra 35, Azusa 0
Aliso Niguel 35, Western 19
Alta Loma 14, Glendora 6
Anaheim 28, Irvine University 24
Anaheim Canyon 41, Rowland 10
Antelope Valley 35, Rim of the World 26
Arroyo Valley 62, Diamond Ranch 27
Artesia 17, Buena Park 7
Barstow 40, Sultana 0
Bassett 22, Rosemead 20
Bell Gardens 14, Long Beach Jordan 12
Bishop Amat 65, Culver City 13
Bonita 28, San Dimas 16
Bolsa Grande 17, Santa Ana Valley 10
Brea Olinda 49, La Mirada 28
Burbank Burroughs 28, El Monte Arroyo 23
Cajon 28, Aquinas 21
Camarillo 34, Ventura 19
Capistrano Valley 59, Millikan 14
Capistrano Valley Christian 48, Silver Valley 18
Chaminade 42, Beaumont 24
Chaparral 20, Rancho Cucamonga 13
Charter Oak 49, Tesoro 15
Chino 42, Temescal Canyon 14
Citrus Valley 35, Ayala 0
Colony 31, Grand Terrace 0
Colton 57, Palm Springs 34
Corona 28, Lakeside 21
Crescenta Valley 41, Hoover 14
Cypress 21, Torrance 19
Dana Hills 35, Long Beach Wilson 10
Dos Pueblos 35, Village Christian 0
Downey 28, Los Alamitos 21
Eastvale Roosevelt 41, Palmdale 14
Eisenhower 14, Carter 7
El Dorado 43, Placentia Valencia 13
El Rancho 47, Montebello 28
El Segundo 50, Leuzinger 14
Elsinore 47, Liberty 38
Fillmore 62, Grace 24
Fontana 27, Miller 13
Foothills Christian 25, Anza Hamilton 20
Fullerton 49, Santa Fe 28
Garden Grove Pacifica 21, Claremont 15
Glenn 26, Compton Early College 15
Granite Hills 27, Desert Hot Springs 23
Great Oak 37, Murrieta Mesa 34
Hart 49, Heritage Christian 14
Hemet 47, West Valley 0
Hesperia 29, La Quinta 22
Hesperia Christian 40, Southlands Christian 39
Indian Springs 41, Littlerock 0
Irvine 24, Laguna Hills 20
Kaiser 49, Cantwell-Sacred Heart 42
Keppel 26, Workman 20
La Canada 29, South Pasadena 22
La Habra 29, Mira Costa 24
Lakewood 24, Mayfair 17
La Palma Kennedy 35, Pioneer 0
La Puente 37, Ganesha 13
La Salle 41, St. Genevieve 0
La Sierra 28, Adelanto 21
Loara 40, Godinez 0
Los Amigos 27, Redlands 13
Mammoth 38, Avalon 0
Marina 66, Cerritos 56
Mater Dei 10, Corona Centennial 9
Monrovia d. Pasadena, forfeit
Montclair 26, Hacienda Heights Wilson 8
Muir 54, Bishop Montgomery 0
Nogales 42, Arcadia 26
Nordhoff 24, Santa Paula 17
Northwood 42, Woodbridge 6
Oak Ridge 28, Crean Lutheran 21
Ocean View 38, Linfield Christian 36
Orange Lutheran 35, Gardena Serra 0
Oxnard Pacifica 35, Highland 7
Pacific 27, Ontario 20
Palm Desert 31, Yucaipa 13
Paloma Valley 42, Heritage 0
Palos Verdes 28, Edison 3
Paramount 47, South Torrance 28
Patriot 20, Chaffey 12
Perris 56, San Gorgonio 6
Pomona 35, Rialto 8
Portola 14, Beckman 10
Quartz Hill 49, Silverado 21
Rancho Alamitos 20, Garden Grove 14
Riverside King 37, Riverside Poly 6
Riverside Prep 27, Duarte 0
Rosamond 12, Knight 6
San Juan Hills 67, St. Pius X St Matthias Academy 0
San Marcos 28, Buena 7
Santa Ana Calvary Chapel 14, Estancia 13
Santa Barbara 42, Righetti 0
Santa Monica 22, Norte Vista 15
Segerstrom 42, Arlington 12
Serrano 7, Rancho Verde 3
Servite 69, St. Paul 14
Sherman Oaks Notre Dame 48, Oaks Christian 16
Sonora 43, Saddleback 0
South El Monte 35, Garey 0
St. Francis 42, Bishop Diego 7
St. Monica 24, Lawndale 15
Temecula Prep 33, Firebaugh 27
Temecula Valley 33, Hillcrest 29
Trabuco Hills 42, El Toro 24
Troy 42, Sunny Hills 0
Victor Valley 19, Apple Valley 7
Warren 41, Orange Vista 2
Webb 49, Carpinteria 14
Western Christian 35, Indio 7
Westminster 21, Canyon Springs 12
Whittier Christian 28, Santa Ana 21
Xavier Prep 68, Cathedral City 0
Yorba Linda 42, Esperanza 7
INTERSECTIONAL
California City 42, Vasquez 6
Carson 17, Long Beach Poly 14
Central Catholic 28, St. Bonaventure 19
Glendale 49, Lincoln 19
Harvard-Westlake 24, Dorsey 12
King/Drew 13, Cathedral 12
Long Beach Cabrillo 35, Maywood CES 0
Loyola 29, Los Angeles Hamilton 0
Mission Viejo 56, San Diego Lincoln 0
Narbonne 26, Hawthorne 0
North Torrance 14, Wilmington Banning 9
Palo Verde Valley 61, Coachella Valley 23
Peninsula 50, Angelou 14
Ridgecrest Burroughs 37, Bishop Union 13
Rio Hondo Prep 27, Marquez 7
Salesian 55, South Gate 0
Schurr 21, Garfield 12
San Clemente 31, La Costa Canyon 21
Santa Clara 31, Hollywood 6
Simi Valley 28, Sparks Spanish Springs (Nevada) 6
St. John Bosco 49, Kahuku (Hawaii) 13
Taft 42, Channel Islands 12
Valley Christian Academy 64, San Luis Obispo Classical 38
Vanden 28, West Covina 21
Van Nuys 13, Lynwood 0
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Faith Baptist 46, Flintridge Prep 7
Malibu 50, Vista Meridian 12
United Christian Academy 56, California Lutheran 36
INTERSECTIONAL
Chadwick 35, Animo Robinson 0
Cornerstone Christian 60, SOCES 0
Orcutt Academy d. Coast Union (forfeit)
Tri-City Christian 31, Nuview Bridge 30
Valley Oaks CES 30, Lighthouse Christian 30
Until next time....
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