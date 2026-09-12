Prep Rally: Friday’s football scores

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See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland.

CITY SECTION

Chatsworth 32, Arleta 0

Crenshaw 12, Los Angeles University 3

El Camino Real 28, Panorama 8

Fairfax 37, Eagle Rock 20

Fremont 48, Los Angeles Jordan 0

Granada Hills Kennedy 34, Granada Hills 24

Hawkins 19, Los Angeles 12

Huntington Park 49, Jefferson 36

Legacy 37, Los Angeles Wilson 0

Los Angeles Marshall d. Belmont, forfeit

North Hollywood 21, Los Angeles Roosevelt 8

Rancho Dominguez 20, Canoga Park 14

Rivera 36, Manual Arts 12

Roybal d. Monroe, forfeit

San Fernando 21, San Fernando Arroyo 6

San Pedro 49, Bell 7

Santee 41, Contreras 6

South East 38, Westchester 14

Sun Valley Poly 14, Sylmar 8

Verdugo Hills 26, Washington Prep 24

West Adams 8, Dymally 6

SOUTHERN SECTION

Alemany 40, Shadow Hills 7

Alhambra 35, Azusa 0

Aliso Niguel 35, Western 19

Alta Loma 14, Glendora 6

Anaheim 28, Irvine University 24

Anaheim Canyon 41, Rowland 10

Antelope Valley 35, Rim of the World 26

Arroyo Valley 62, Diamond Ranch 27

Artesia 17, Buena Park 7

Barstow 40, Sultana 0

Bassett 22, Rosemead 20

Bell Gardens 14, Long Beach Jordan 12

Bishop Amat 65, Culver City 13

Bonita 28, San Dimas 16

Bolsa Grande 17, Santa Ana Valley 10

Brea Olinda 49, La Mirada 28

Burbank Burroughs 28, El Monte Arroyo 23

Cajon 28, Aquinas 21

Camarillo 34, Ventura 19

Capistrano Valley 59, Millikan 14

Capistrano Valley Christian 48, Silver Valley 18

Chaminade 42, Beaumont 24

Chaparral 20, Rancho Cucamonga 13

Charter Oak 49, Tesoro 15

Chino 42, Temescal Canyon 14

Citrus Valley 35, Ayala 0

Colony 31, Grand Terrace 0

Colton 57, Palm Springs 34

Corona 28, Lakeside 21

Crescenta Valley 41, Hoover 14

Cypress 21, Torrance 19

Dana Hills 35, Long Beach Wilson 10

Dos Pueblos 35, Village Christian 0

Downey 28, Los Alamitos 21

Eastvale Roosevelt 41, Palmdale 14

Eisenhower 14, Carter 7

El Dorado 43, Placentia Valencia 13

El Rancho 47, Montebello 28

El Segundo 50, Leuzinger 14

Elsinore 47, Liberty 38

Fillmore 62, Grace 24

Fontana 27, Miller 13

Foothills Christian 25, Anza Hamilton 20

Fullerton 49, Santa Fe 28

Garden Grove Pacifica 21, Claremont 15

Glenn 26, Compton Early College 15

Granite Hills 27, Desert Hot Springs 23

Great Oak 37, Murrieta Mesa 34

Hart 49, Heritage Christian 14

Hemet 47, West Valley 0

Hesperia 29, La Quinta 22

Hesperia Christian 40, Southlands Christian 39

Indian Springs 41, Littlerock 0

Irvine 24, Laguna Hills 20

Kaiser 49, Cantwell-Sacred Heart 42

Keppel 26, Workman 20

La Canada 29, South Pasadena 22

La Habra 29, Mira Costa 24

Lakewood 24, Mayfair 17

La Palma Kennedy 35, Pioneer 0

La Puente 37, Ganesha 13

La Salle 41, St. Genevieve 0

La Sierra 28, Adelanto 21

Loara 40, Godinez 0

Los Amigos 27, Redlands 13

Mammoth 38, Avalon 0

Marina 66, Cerritos 56

Mater Dei 10, Corona Centennial 9

Monrovia d. Pasadena, forfeit

Montclair 26, Hacienda Heights Wilson 8

Muir 54, Bishop Montgomery 0

Nogales 42, Arcadia 26

Nordhoff 24, Santa Paula 17

Northwood 42, Woodbridge 6

Oak Ridge 28, Crean Lutheran 21

Ocean View 38, Linfield Christian 36

Orange Lutheran 35, Gardena Serra 0

Oxnard Pacifica 35, Highland 7

Pacific 27, Ontario 20

Palm Desert 31, Yucaipa 13

Paloma Valley 42, Heritage 0

Palos Verdes 28, Edison 3

Paramount 47, South Torrance 28

Patriot 20, Chaffey 12

Perris 56, San Gorgonio 6

Pomona 35, Rialto 8

Portola 14, Beckman 10

Quartz Hill 49, Silverado 21

Rancho Alamitos 20, Garden Grove 14

Riverside King 37, Riverside Poly 6

Riverside Prep 27, Duarte 0

Rosamond 12, Knight 6

San Juan Hills 67, St. Pius X St Matthias Academy 0

San Marcos 28, Buena 7

Santa Ana Calvary Chapel 14, Estancia 13

Santa Barbara 42, Righetti 0

Santa Monica 22, Norte Vista 15

Segerstrom 42, Arlington 12

Serrano 7, Rancho Verde 3

Servite 69, St. Paul 14

Sherman Oaks Notre Dame 48, Oaks Christian 16

Sonora 43, Saddleback 0

South El Monte 35, Garey 0

St. Francis 42, Bishop Diego 7

St. Monica 24, Lawndale 15

Temecula Prep 33, Firebaugh 27

Temecula Valley 33, Hillcrest 29

Trabuco Hills 42, El Toro 24

Troy 42, Sunny Hills 0

Victor Valley 19, Apple Valley 7

Warren 41, Orange Vista 2

Webb 49, Carpinteria 14

Western Christian 35, Indio 7

Westminster 21, Canyon Springs 12

Whittier Christian 28, Santa Ana 21

Xavier Prep 68, Cathedral City 0

Yorba Linda 42, Esperanza 7

Get our high school sports newsletter Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular. By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads. Login or register with email Agree & Continue

INTERSECTIONAL

California City 42, Vasquez 6

Carson 17, Long Beach Poly 14

Central Catholic 28, St. Bonaventure 19

Glendale 49, Lincoln 19

Harvard-Westlake 24, Dorsey 12

King/Drew 13, Cathedral 12

Long Beach Cabrillo 35, Maywood CES 0

Loyola 29, Los Angeles Hamilton 0

Mission Viejo 56, San Diego Lincoln 0

Narbonne 26, Hawthorne 0

North Torrance 14, Wilmington Banning 9

Palo Verde Valley 61, Coachella Valley 23

Peninsula 50, Angelou 14

Ridgecrest Burroughs 37, Bishop Union 13

Rio Hondo Prep 27, Marquez 7

Salesian 55, South Gate 0

Schurr 21, Garfield 12

San Clemente 31, La Costa Canyon 21

Santa Clara 31, Hollywood 6

Simi Valley 28, Sparks Spanish Springs (Nevada) 6

St. John Bosco 49, Kahuku (Hawaii) 13

Taft 42, Channel Islands 12

Valley Christian Academy 64, San Luis Obispo Classical 38

Vanden 28, West Covina 21

Van Nuys 13, Lynwood 0

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Faith Baptist 46, Flintridge Prep 7

Malibu 50, Vista Meridian 12

United Christian Academy 56, California Lutheran 36

INTERSECTIONAL

Chadwick 35, Animo Robinson 0

Cornerstone Christian 60, SOCES 0

Orcutt Academy d. Coast Union (forfeit)

Tri-City Christian 31, Nuview Bridge 30

Valley Oaks CES 30, Lighthouse Christian 30

Until next time....

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