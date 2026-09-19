Prep Rally: Friday’s football scores
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Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football scores from across the Southland.
CITY SECTION
Central League
Roybal 18, Belmont 0
Eastern League
Bell 45, South East 22
Garfield 42, Huntington Park 29
South Gate 30, Legacy 23
East Valley League
Arleta 47, Grant 0
Sun Valley Poly 49, Fulton 0
North Hollywood 35, Monroe 6
Verdugo Hills 35, San Fernando Arroyo 13
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy 49, Van Nuys 0
Panorama 29, Canoga Park 0
San Fernando 38, Reseda 0
Nonleague
Angelou 28, Locke 6
Chatsworth 41, Sylmar 27
Fremont 28, Diego Rivera 26
Lincoln 22, Manual Arts 0
Los Angeles Hamilton 31, Washington Prep 6
Los Angeles Marshall 28, Marquez 27
Santee d. Los Angeles Jordan, forfeit
SOUTHERN SECTION
Channel League
Ventura 42, Buena 3
Foothill League
West Ranch 26, Canyon Country Canyon 20
Valencia 69, Castaic 7
Saugus 49, Golden Valley 21
Manzanita League
Anza Hamilton 40, California Military 0
Nuview Bridge 20, San Jacinto Valley Academy 7
Tango League
Bolsa Grande 42, Century 8
Godinez 34, Savanna 26
Nonleague
Agoura 35, Heritage Christian 7
Alemany 48, Bishop Diego 44
Anaheim 28, Gardne Grove 13
Anaheim Canyon 58, Diamond Bar 16
Banning 54, Fontana 16
Barstow 31, Ridgecrest Burroughs 7
Bellflower 55, Dominguez 10
Bell Gardens 29, California 26
Bonita 35, Schurr 6
Brea Olinda d. Victor Valley, forfeit
Camarillo 35, Rio Mesa 28
Cantwell-Sacred Heart 61, St. Genevieve 31
Carter 23, Linfield Christian 20
Cathedral 21, Loyola 16
Chaminade 27, St. Bonaventure 24
Charter Oak 57, Long Beach Jordan 0
Chino Hills 37, St. Pius X-St. Matthias Academy 0
Claremont 49, Kaiser 7
Colton 56, Arlington 17
Corona 42, Costa Mesa 3
Corona Centennial 41, Rancho Cucamonga 7
Corona Santiago 38, Bishop Montgomery 6
Crespi 40, Oak Park 0
Culver City 48, Warren 48
Damien 38, Salesian 21
Dana Hills 70, Mayfair 7
Desert Christian Academy 61, Cathedral City 12
Dos Pueblos 23, Crescenta Valley 6
Duarte 15, Santa Clara 14
Eastside 28, Temple City 7
Estancia 37, Pioneer 21
Fillmore 48, Carpinteria 0
Gabrielino 38, Rosemead 7
Gardena Serra 41, Oaks Christian 0
Garden Grove Pacifica 35, Aliso Niguel 24
Glendale 34, El Monte Arroyo 28
Glendora 36, Fountain Valley 7
Grand Terrace 37. Perris 36
Heritage 53, Santa Rosa Academy 27
Hesperia 35, Eisenhower 8
Hillcrest 28, Patriot 13
Hoover 28, Garey 21
Hueneme 47, Channel Islands 7
Huntington Beach 29, Yorba Linda 25
Indian Springs 19, Citrus Hill 14
Indio 28, San Gorgonio 0
Inglewood 36, Long Beach Poly 10
Irvin 48, La Pama Kennedy 7
JSerra 37, Bishop Amat 28
La Habra 36, Orange Vista 7
La Mirada 19, El Rancho 18
Lancaster 49, Thousand Oaks 7
Lawndale 34, Monrovia 14
Liberty 33, Hemet 30
Los Altos 48, Hacienda Heights Wilson 12
Los Osos 27, Sultana 21
Lynwood 31, Compton Early College 0
Magnolia 20, Santa Ana Valley 14
Mary Star of the Sea 49, Verbum Dei 0
Montebello 41, El Monte 15
Murrieta Valley 41, Eastvale Roosevelt 13
Newbury Park 21, Muir 18
Newport Harbor 42, Colony 0
Nogales 47, Covina 22
Nordhoff 41, Beverly Hills 13
Norte Vista 21, Elsinore 20
Oak Hills 57, Cajon 26
Ocean View 19, Gahr 9
Orange 35, Etiwanda 28
Pacific 24, Arroyo Valley 20
Palm Desert 42, Redlands 6
Palm Springs at Yucaipa
Portola 31, Northwood 10
Quartz Hill 38, Esperanza 17
Rancho Alamitos 48k Garden Grove Santiago 6
Redondo Union 27, St. Paul 7
Rio Hondo Prep 35, Rowland 21
Royal 42, Del Sol 13
Rubidoux 62, Pomona 21
San Dimas 23, Western 21
San Jacinto 40, Great Oak 28
San Juan Hills 63, Mira Costa 21
San Marino 70, Ganesha 0
Santa Ana Foothill 21, Cypress 7
Santa Barbara 48, San Marcos 3
Santa Margarita 34, Norco 0
Santa Paula 37, Littlerock 0
Segerstrom at Troy
Serrano 42, Apple Valley Granite Hills 14
Sierra Canyon 28, Orange Lutheran 10
Simi Valley 49, Palmdale 0
South Hills 29, Santa Fe 22 (OT)
South Torrance 42, Adelanto 20
St. Francis 49, La Canada 19
St. Margaret’s 49, Capistrano Valley 14
St. Monica 48, Bosco Tech 0
Summit 17, El Toro 7
Temecula Valley 10, Temescal Canyon 7
Tesoro 35, Redlands East Valley 27
Torrance 38, Lakewood 13
Tustin 28, Westlake 21
Valencia 69, Castaic 7
Valley View 49, Upland 7
Villa Park 59, Long Beach Wilson 14
Vista Murrieta 31, Beaumont 21
Western Christian 56, Grace 47
Westminster 48, Saddleback 6
West Torrance 35, Peninsula 6
Woodbridge 29, Irvine University 22
Whittier Christian 42, Desert Mirage 22
Yucaipa 51, Palm Springs 7
INTERSECTIONAL
Alhambra 42, Los Angeles Wilson 21
Apple Valley 43, Oceanside El Camino 21
Baldwin Park 32, San Diego Morse 7
Bernstein 53, Bassett 28
Birmingham 23, Burbank 18
Brawley 44, Rancho Christian 29
Las Vegas Bishop Gorman 25, Mater Dei 8
Capistrano Valley 40, Venice 0
Carson 48, North Torrance 14
Compton 34, Narbonne 6
Crean Lutheran 38, Oakdale 21
Dorsey 33, Rialto 6
El Cajon Granite Hills 35, Los Alamitos 7
El Camino Real 35, Knight 18
Escondido Charter 38, Silver Valley 0
Firebaugh 33, West Adams 0
Fullerton 34, Rancho Buena Vista 28
Herriman Mountain Ridge (Utah) 41, Chaparral 41
Katella 33, Rancho Dominguez 0
La Costa Canyon 31, Murrieta Mesa 12
La Salle 48, Taft 13
Mission Viejo 42, Pittsburg 35
Moorpark 44, Elk Grove 28
Oceanside 51, Leuzinger 0
Palos Verdes 34, Wilmington Banning 0
Paraclete 30, Crenshaw 8
Paramount 65, Dymally 0
Riverside Prep 12, California City 9
Santa Monica 42, Gardena 8
South Pasadena 49, Franklin 13
Stockdale 39, Antelope Valley 18
Viewpoint 56, Hawkins 6
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
East Valley 38, Animo Robinson 32
Valley Oaks CES 48, New Designs University Park 12
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Calvary Baptist 54, Downey Calvary Chapel 6
Faith Baptist 51, Avalon 7
Hesperia Christian 40, Entrepreneur 0
INTERSECTIONAL
Alpaugh d. Coast Union, forfeit
Orcutt Academy 60, Maricopa 22
Until next time....
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