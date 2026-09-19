Prep Rally: Friday’s football scores

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Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football scores from across the Southland.

CITY SECTION

Central League

Roybal 18, Belmont 0

Eastern League

Bell 45, South East 22

Garfield 42, Huntington Park 29

South Gate 30, Legacy 23

East Valley League

Arleta 47, Grant 0

Sun Valley Poly 49, Fulton 0

North Hollywood 35, Monroe 6

Verdugo Hills 35, San Fernando Arroyo 13

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 49, Van Nuys 0

Panorama 29, Canoga Park 0

San Fernando 38, Reseda 0

Nonleague

Angelou 28, Locke 6

Chatsworth 41, Sylmar 27

Fremont 28, Diego Rivera 26

Lincoln 22, Manual Arts 0

Los Angeles Hamilton 31, Washington Prep 6

Los Angeles Marshall 28, Marquez 27

Santee d. Los Angeles Jordan, forfeit

SOUTHERN SECTION

Channel League

Ventura 42, Buena 3

Foothill League

West Ranch 26, Canyon Country Canyon 20

Valencia 69, Castaic 7

Saugus 49, Golden Valley 21

Manzanita League

Anza Hamilton 40, California Military 0

Nuview Bridge 20, San Jacinto Valley Academy 7

Tango League

Bolsa Grande 42, Century 8

Godinez 34, Savanna 26

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Nonleague

Agoura 35, Heritage Christian 7

Alemany 48, Bishop Diego 44

Anaheim 28, Gardne Grove 13

Anaheim Canyon 58, Diamond Bar 16

Banning 54, Fontana 16

Barstow 31, Ridgecrest Burroughs 7

Bellflower 55, Dominguez 10

Bell Gardens 29, California 26

Bonita 35, Schurr 6

Brea Olinda d. Victor Valley, forfeit

Camarillo 35, Rio Mesa 28

Cantwell-Sacred Heart 61, St. Genevieve 31

Carter 23, Linfield Christian 20

Cathedral 21, Loyola 16

Chaminade 27, St. Bonaventure 24

Charter Oak 57, Long Beach Jordan 0

Chino Hills 37, St. Pius X-St. Matthias Academy 0

Claremont 49, Kaiser 7

Colton 56, Arlington 17

Corona 42, Costa Mesa 3

Corona Centennial 41, Rancho Cucamonga 7

Corona Santiago 38, Bishop Montgomery 6

Crespi 40, Oak Park 0

Culver City 48, Warren 48

Damien 38, Salesian 21

Dana Hills 70, Mayfair 7

Desert Christian Academy 61, Cathedral City 12

Dos Pueblos 23, Crescenta Valley 6

Duarte 15, Santa Clara 14

Eastside 28, Temple City 7

Estancia 37, Pioneer 21

Fillmore 48, Carpinteria 0

Gabrielino 38, Rosemead 7

Gardena Serra 41, Oaks Christian 0

Garden Grove Pacifica 35, Aliso Niguel 24

Glendale 34, El Monte Arroyo 28

Glendora 36, Fountain Valley 7

Grand Terrace 37. Perris 36

Heritage 53, Santa Rosa Academy 27

Hesperia 35, Eisenhower 8

Hillcrest 28, Patriot 13

Hoover 28, Garey 21

Hueneme 47, Channel Islands 7

Huntington Beach 29, Yorba Linda 25

Indian Springs 19, Citrus Hill 14

Indio 28, San Gorgonio 0

Inglewood 36, Long Beach Poly 10

Irvin 48, La Pama Kennedy 7

JSerra 37, Bishop Amat 28

La Habra 36, Orange Vista 7

La Mirada 19, El Rancho 18

Lancaster 49, Thousand Oaks 7

Lawndale 34, Monrovia 14

Liberty 33, Hemet 30

Los Altos 48, Hacienda Heights Wilson 12

Los Osos 27, Sultana 21

Lynwood 31, Compton Early College 0

Magnolia 20, Santa Ana Valley 14

Mary Star of the Sea 49, Verbum Dei 0

Montebello 41, El Monte 15

Murrieta Valley 41, Eastvale Roosevelt 13

Newbury Park 21, Muir 18

Newport Harbor 42, Colony 0

Nogales 47, Covina 22

Nordhoff 41, Beverly Hills 13

Norte Vista 21, Elsinore 20

Oak Hills 57, Cajon 26

Ocean View 19, Gahr 9

Orange 35, Etiwanda 28

Pacific 24, Arroyo Valley 20

Palm Desert 42, Redlands 6

Palm Springs at Yucaipa

Portola 31, Northwood 10

Quartz Hill 38, Esperanza 17

Rancho Alamitos 48k Garden Grove Santiago 6

Redondo Union 27, St. Paul 7

Rio Hondo Prep 35, Rowland 21

Royal 42, Del Sol 13

Rubidoux 62, Pomona 21

San Dimas 23, Western 21

San Jacinto 40, Great Oak 28

San Juan Hills 63, Mira Costa 21

San Marino 70, Ganesha 0

Santa Ana Foothill 21, Cypress 7

Santa Barbara 48, San Marcos 3

Santa Margarita 34, Norco 0

Santa Paula 37, Littlerock 0

Segerstrom at Troy

Serrano 42, Apple Valley Granite Hills 14

Sierra Canyon 28, Orange Lutheran 10

Simi Valley 49, Palmdale 0

South Hills 29, Santa Fe 22 (OT)

South Torrance 42, Adelanto 20

St. Francis 49, La Canada 19

St. Margaret’s 49, Capistrano Valley 14

St. Monica 48, Bosco Tech 0

Summit 17, El Toro 7

Temecula Valley 10, Temescal Canyon 7

Tesoro 35, Redlands East Valley 27

Torrance 38, Lakewood 13

Tustin 28, Westlake 21

Valencia 69, Castaic 7

Valley View 49, Upland 7

Villa Park 59, Long Beach Wilson 14

Vista Murrieta 31, Beaumont 21

Western Christian 56, Grace 47

Westminster 48, Saddleback 6

West Torrance 35, Peninsula 6

Woodbridge 29, Irvine University 22

Whittier Christian 42, Desert Mirage 22

Yucaipa 51, Palm Springs 7

INTERSECTIONAL

Alhambra 42, Los Angeles Wilson 21

Apple Valley 43, Oceanside El Camino 21

Baldwin Park 32, San Diego Morse 7

Bernstein 53, Bassett 28

Birmingham 23, Burbank 18

Brawley 44, Rancho Christian 29

Las Vegas Bishop Gorman 25, Mater Dei 8

Capistrano Valley 40, Venice 0

Carson 48, North Torrance 14

Compton 34, Narbonne 6

Crean Lutheran 38, Oakdale 21

Dorsey 33, Rialto 6

El Cajon Granite Hills 35, Los Alamitos 7

El Camino Real 35, Knight 18

Escondido Charter 38, Silver Valley 0

Firebaugh 33, West Adams 0

Fullerton 34, Rancho Buena Vista 28

Herriman Mountain Ridge (Utah) 41, Chaparral 41

Katella 33, Rancho Dominguez 0

La Costa Canyon 31, Murrieta Mesa 12

La Salle 48, Taft 13

Mission Viejo 42, Pittsburg 35

Moorpark 44, Elk Grove 28

Oceanside 51, Leuzinger 0

Palos Verdes 34, Wilmington Banning 0

Paraclete 30, Crenshaw 8

Paramount 65, Dymally 0

Riverside Prep 12, California City 9

Santa Monica 42, Gardena 8

South Pasadena 49, Franklin 13

Stockdale 39, Antelope Valley 18

Viewpoint 56, Hawkins 6

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

East Valley 38, Animo Robinson 32

Valley Oaks CES 48, New Designs University Park 12

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Calvary Baptist 54, Downey Calvary Chapel 6

Faith Baptist 51, Avalon 7

Hesperia Christian 40, Entrepreneur 0

INTERSECTIONAL

Alpaugh d. Coast Union, forfeit

Orcutt Academy 60, Maricopa 22

Until next time....

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