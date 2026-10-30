Prep Rally: Friday’s football scores

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See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football scores from around the Southland.

CITY SECTION

Central League

Bernstein 42, Roybal 0

Contreras 34, Mendez 6

Hollywood 32, Maywood CES 10

Coliseum League

Crenshaw 25, Washington Prep 0

Dorsey 22, King/Drew 6

Eastern League

Garfield 28, L.A. Roosevelt 24

Huntington Park 41, South Gate 24

South East 22, Legacy 19

East Valley League

Sun Valley Poly 14, Arleta 6

North Hollywood 55, Fulton 28

San Fernando Arroyo 28, Monroe 21

Verdugo Hills 39, Grant 3

Exposition League

Santee 27, Fremont 0

Marine League

San Pedro 62, Narbonne 13

Metro League

Hawkins 8, Dymally 6

Rancho Dominguez 26, L.A. Jordan 6

Northern League

Franklin 40, L.A. Wilson 6

L.A. Marshall 26, Eagle Rock 7

Southern League

Diego Rivera 36, West Adams 6

Jefferson 34, Angelou 0

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 48, Reseda 0

Sylmar 39, Panorama 37

Western League

L.A. Hamilton 43, Fairfax 14

Palisades 38, Westchester 0

Venice 21, L.A. University 7

West Valley League

Birmingham 17, El Camino Real 8

Cleveland 35, Chatsworth 0

Granada Hills 27, Taft 6

Nonleague

Lincoln 46, Locke 8

Belmont d. Los Angeles, forfeit

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SOUTHERN SECTION

Alliance League

Montebello 16, Alhambra 6

San Gabriel 28, South El Monte 14

Alpha League

Mission Viejo 54, San Juan Hills 44

San Clemente 21, Edison 14

Yorba Linda 17, Los Alamitos 0

Angelus League

Cathedral 34, St. Pius X-St, Matthias Academy 28

Paraclete 31, St. Francis 14

St. Paul 41, Bishop Montgomery 7

Bay League

Mira Costa 28, Redondo Union 21

Palos Verdes 45, Leuzinger 0

Boulder League

South Pasadena 19, San Marino 14

Bravo League

Corona del Mar 29, La Habra 24

Crean Lutheran 49, Villa Park 21

Camino Real League

St. Genevieve 43, Bosco Tech 0

St. Monica 49, St. Bernard 20

Channel League

Moorpark 29, Westlake 27

Oak Park 42, Oxnard 7

Santa Barbara 28, Thousand Oaks 14

Ventura 35, Rio Mesa 16

Citrus Coast League

Del Sol 49, Santa Clara 14

Grace 42, Channel Islands 10

Nordhoff 41, Carpinteria 0

Coastal 101 League

Agoura 35, Calabasas 21

Camarillo 48, Buena 18

Oak Park 42, Oxnard 7

Conference 12 League

Rosemead 34, Keppel 12

Cottonwood League

Arrowhead Christian 13, Vasquez 6

Riverside Notre Dame 27, Riverside Prep 0

Whittier Christian 27, Webb 18

Crest League

Glendale 36, Hoover 3

Del Rey League

Crespi 24, Salesian 10

Harvard-Westlake 45, St. Anthony 33

La Salle 42, Alemany 41

Del Rio League

Santa Fe 37, California 32

Delta League

Dana Hills 28, Troy 10

Huntington Beach 35, Laguna Beach 14

Desert Empire League

La Quinta 36, Palm Desert 28

Rancho Mirage 28, Palm Springs 14

Xavier Prep 28, Shadow Hills 0

Desert Sky League

Silverado 19, Granite Hills 13

Desert Valley League

Yucca Valley 13, Desert Hot Springs 6

Epsilon League

Brea Olinda 37, Tesoro 14

Newport Harbor 37, Trabuco Hills 7

Santa Ana Foothill 28, Aliso Niguel 10

Foothill League

Golden Valley 28, West Ranch 20

Saugus 42, Castaic 14

Valencia 45, Hart 26

Foxtrot League

Orange 57, El Toro 31

Segerstrom 42, Beckman 28

Gano League

Don Lugo 42, Chaffey 16

Montclair 30, Walnut 20

Nogales 61, Rowland 44

Gateway League

Cerritos 34, Warren 28

La Mirada 40, Mayfair 14

La Serna 20, Downey 14

Gold Coast League

Brentwood 3, Viewpoint 0

Golden League

Knight 46, Littlerock 0

Highland 42, Palmdale 27

Quartz Hill 62, Lancaster 14

Hacienda League

Los Altos 45, Diamond Bar 27

West Covina 34, Covina 7

Hub City League

Dominguez 24, Compton Centennial 8

Inland Valley League

Canyon Springs 21, Arlington 13

Lakeside 42, Citrus Hill 0

Iota League

Cypress 25, Northwood 21

Marina 28, La Palma Kennedy 0

Ironwood League

Aquinas 52, Capistrano Valley Christian 0

Heritage Christian 70, Cerritos Valley Christian 68

Western Christian 49, Village Christian 7

Ivy League

Liberty 13, Riverside Poly 3

Rancho Verde 19, Orange Vista 7

Vista del Lago 35, Rancho Christian 21

Kappa League

Anaheim Canyon 40, Sunny Hills 0

Fullerton 27, St. Margaret’s 34

Lambda League

Sonora 33, Placentia Valencia 7

Westminster 26, Woodbridge 15

Manzanita League

Anza Hamilton 25, San Jacinto Valley Academy 7

Marmonte League

Oaks Christian 51, Bishop Diego 7

Oxnard Pacifica 42, Simi Valley 20

St. Bonaventure 44, Newbury Park 27

Mesquite League

Maranatha 21, Linfield Christian 13

Ontario Christian 36, Santa Rosa Academy 22

Metro League

El Rancho 55, El Monte 0

Schurr 9, Bell Gardens 6

Mid-Cities League

Paramount 52, Norwalk 0

Mission League

Chaminade 31, Loyola 28

Gardena Serra 20, Sherman Oaks Notre Dame 13

Sierra Canyon 56, Bishop Amat 7

Mojave River League

Apple Valley 40, Sultana 0

Oak Hills 28, Hesperia 15

Serrano 25, Ridgecrest Burroughs 14

Montview League

Duarte 14, La Puente 13

Ontario 42, Hacienda Heights Wilson 21

Sierra Vista 21, Azusa 0

Moore League

Long Beach Poly 58, Long Beach Jordan 0

Millikan 42, Long Beach Wilson 0

Mountain Pass League

Elsinore 41, Tahquitz 14

San Jacinto 21, West Valley 0

Mountain Valley League

Jurupa Valley 7, San Bernardino 0

Rubidoux 34, La Sierra 26

Ocean League

Lawndale 48, Hawthorne 8

South Torrance 21, Peninsula 7

Omicron League

Garden Grove 42, Buena Park 41

Los Amigos 34, Irvine University 31

Santa Ana 36, Estancia 21

Pioneer League

Culver City 31, Santa Monica 21

El Segundo 47, West Torrance 40

Torrance 27, North Torrance 7

Rio Vista League

Artesia 42, Lynwood 18

Whittier 48, Firebaugh 14

River Valley League

Big Bear 42, Patriot 21

Pacific 26, Miller 14

Ramona 34, Norte Vista 14

San Andreas League

Colton 33, Kaiser 25

Rialto 30, Rim of the World 7

Sierra League

Charter Oak 23, Northview 20

Sigma League

Anaheim 42, Saddleback 0

Costa Mesa 42, Katella 0

Ocean View 33, Rancho Alamitos 0

605 League

Pioneer 37, Glenn 20

Sunbelt League

Hillcrest 56, Valley View 41

Skyline League

Arroyo Valley 45, San Gorgonio 0

Bloomington 46, Indian Springs 20

Carter 39, Fontana 33

Sunbelt League

Riverside North 52, Perris 6

Sunkist League

Eisenhower 13, Grand Terrace 7

Summit 36, Jurupa Hills 0

Sun Valley League

Desert Mirage 52, Cathedral City 30

Twentynine Palms 48, Indio 22

Tango league

Bolsa Grande 35, Westminster La Quinta 26

Tri-County League

Dos Pueblos 16, San Marcos 15

Fillmore 56, Santa Paula 17

Royal 20, Hueneme 14

Trinity League

Santa Margarita 43, Orange Lutheran 21

Servite 38, JSerra 25

Mater Dei 36, St. John Bosco 35

Valle Vista League

Alta Loma 42, Claremont 0

Chino 21, Diamond Ranch 16

San Dimas 40, Los Osos 15

Nonleague

Burbank 38, Burbank Burroughs 21

Cantwell-Sacred Heart 55, Verbum Dei 0

Crescenta Valley 28, La Canada 27

Desert Christian Academy 41, Rio Hondo Prep 22

Muir d. Pasadena, forfeit

Temple City 13, Gabrielino 0

INTERSECTIONAL

Carson 45, Mary Star of the Sea 42

Victory Christian Academy 35, St. Jeanne de Lestonnac 14

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

East Valley 64, SOCES 24

Nonleague

TEACH Tech 65, Sotomayor 14

SOUTHERN SECTION

Agape League

Hesperia Christian 44, PAL Academy 20

Lucerne Valley 54, Academy of Careers & Exploration 40

Coast Valley league

Coastal Christian 46, San Luis Obispo Classical Academy 32

Heritage League

Lancaster Baptist 28, Santa Clarita Christian 22

Tri-Valley League

Sage Hill 34, Flintridge Prep 20

Nonleague

Trinity Classical Academy 35, Avalon 24

Malibu 55, Thousand Oaks Hillcrest Christian 44

Until next time...

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