Prep Rally: Friday’s football playoff scores

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Hi, and welcome to another edition of Prep Rally. I’m Eric Sondheimer. Here are Friday’s high school football playoff scores.

CITY SECTION

First Round

DIVISION I

#1 Granada Hills Kennedy 57, #16 Fairfax 22

#9 L.A. University 28, #8 Granada Hills 26

#12 Sun Valley Poly 20, #5 L.A. Marshall 0

#4 Wilmington Banning 62, #13 Chatsworth 6

#3 Venice 37, #14 Huntington Park 0

#6 Garfield 49, #11 Taft 7

#10 El Camino Real 30, #7 Bell 0

#2 L.A. Hamilton 49, #15 South Gate 18

DIVISION II

#1 Jefferson 43, #16 Gardena 0

#8 Arleta 19, #9 Washington Prep 12

#12 Marquez 36, #5 Legacy 8

#4 Franklin 47, #13 Hollywood 13

#3 San Fernando 27, #14 Maywood CES 20

#11 Eagle Rock 37, #6 North Hollywood 34

#10 Panorama 49, #7 Verdugo Hills 34

#2 Sylmar 50, #15 Santee 20

DIVISION III

#1 L.A. Roosevelt 56, #16 Diego Rivera 20

#8 Contreras 31, #9 Monroe 14

#5 San Fernando Arroyo 57, #12 Canoga Park 30

#4 Lincoln 35, #13 Manual Arts 0

#3 Van Nuys 20, #14 Angelou 15

#7 L.A. Wilson 48, #10 Bernstein 8

#2 South East 40, #15 Fremont 7

8-MAN

Quarterfinals

#8 TEACH Tech 38, #1 East Valley 34

#5 Stella 22, #4 South L.A. College Prep 16

#3 Animo Robinson 34, #6 New Designs University Park 10

#2 Valley Oaks CES 52, #7 SOCES 0

SOUTHERN SECTION

First Round

DIVISION 2

Chaparral 56, Orange 35

Sherman Oaks Notre Dame 20, Capistrano Valley 19

Rancho Cucamonga 33, Crean Lutheran 24

San Juan Hills 13, Tustin 10

Inglewood 44, Huntington Beach 35

Palos Verdes 38, Gardena Serra 20

Chaminade 20, Corona del Mar 17

Oxnard Pacifica 56, Bishop Amat 50

DIVISION 3

La Serna 42, Valencia 28

San Jacinto 13, St. Bonaventure 6

Villa Park 35, Apple Valley 21

Newport Harbor 28, El Modena 7

Great Oak 34, Bonita 30

Murrieta Valley 41, Crespi 39

Edison 29, Oak Hills 25

Long Beach Poly 39, Norco 17

DIVISION 4

Chino Hills 28, Culver City 21

Dana Hills 28, Westlake 17

Cajon 50, Victor Valley 27

Downey 33, Newbury Park 21

Cathedral 41, Cypress 21

La Habra 42, Etiwanda 35 (Thursday)

Riverside King 15, Alta Loma 7

Quartz Hill 35, Hart 14

DIVISION 5

Mary Star of the Sea, bye

Muir 52, Hillcrest 21

Moorpark 38, Trabuco Hills 21

Aquinas 42, Salesian 13

Charter Oak 42, Vista Del Lago 35

Agoura 35, Torrance 10

Temecula Valley 38, Oaks Christian 31

Simi Valley 42, El Dorado 23

Get our high school sports newsletter Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular. By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads. Login or register with email Agree & Continue

DIVISION 6

St. Francis 46, Valley View 22

Calabasas 38, Glendora 25

Laguna Beach 45, Lancaster 30

Santa Ana Foothill 26, Hesperia 20

Beaumont 26, Brea Olinda 7

Summit 45, Paraclete 43

Baldwin Park 35, Ventura 34

Santa Barbara 45, Fullerton 7

DIVISION 7

Paramount 40, San Dimas 35

St. Monica 33, Los Altos 13

La Mirada 27, Paloma Valley 6

Desert Christian Academy 28, Laguna Hills 21

Citrus Valley 35, Saugus 11

Oak Park 41, Serrano 29

Millikan 28, La Canada 17

Barstow 41, Garden Grove Pacifica 14 (Thursday)

DIVISION 8

Segerstrom 34, South Pasadena 17

Fillmore 20, Irvine 19

El Rancho 21, Anaheim Canyon 14

Rio Hondo Prep 42, Harvard-Westlake 14

Corona Santiago 31, Elsinore 14

Santa Monica 37, Portola 15

Rancho Verde 34, La Quinta 18

Bellflower 37, Cerritos Valley Christian 35

DIVISION 9

Ocean View 34, Lawndale 28

West Covina 35, Western Christian 34

Riverside North 48, Marina 41

Fountain Valley 41, La Salle 21

Moreno Valley 24, Claremont 6

Northwood 16, Liberty 15

Compton 30, Ramona 13

San Marino 37, Colton 27

DIVISION 10

Nogales 49, Royal 27

Norte Vista 19, Gahr 14

Desert Hot Springs 31, Sonora 0

South Hills 35, Yucca Valley 0

Ontario Christian 29, West Torrance 28

Rancho Mirage 27, St. Bernard 19

Dos Pueblos 14, Brentwood 7

Granite Hills 43, Grace 40

DIVISION 11

South Torrance 34, Riverside Notre Dame 33

Los Amigos 54, Nordhoff 50

Crescenta Valley 15, Canyon Springs 3

Schurr 14, Westminster 7

Montclair 20, Jurupa Hills 6

Dominguez 17, Pacific 13

Viewpoint 21, Hemet 20

Xavier Prep 27, Banning 14

DIVISION 12

Ontario 35, Arcadia 14

Lakeside 25, Don Lugo 23

Arroyo Valley 30, Peninsula 15

Costa Mesa 38, Rancho Alamitos 10

Loara 23, Rubidoux 20

Artesia 24, Heritage 19

Big Bear 37, Arlington 16

Carter 35, Antelope Valley 12

DIVISION 13

Rialto 41, El Monte Arroyo 23

Hacienda Heights Wilson at Webb, Saturday at 1 p.m.

Montebello 49, Del Sol 24

Irvine University 50, Twentynine Palms 33

Whittier 38, Bolsa Grande 0

Whittier Christian 40, La Sierra 36

Fontana 27, Santa Rosa Academy 26

Anaheim 42, Garden Grove 7

DIVISION 14

San Gabriel 35, Mountain View 0

Silver Valley 28, Sierra Vista 7

Knight 27, Desert Mirage 14

Compton Centennial 19, Pioneer 0

Anza Hamilton 13, Riverside Prep 6

Bassett 13, Pomona 7

Westminster La Quinta 24, Santa Ana Valley 0

Hoover 42, Nuview Bridge 6

8-MAN

First Round

DIVISION 2

Lancaster Baptist 41, Downey Calvary Chapel 21

United Christian Academy 56, California Lutheran 48

Hesperia Christian 61, Avalon 36

Until next time...

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