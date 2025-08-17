Southern California Week 0 high school football schedule
WEEK 0 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY
CITY SECTION
Nonleague
North Hollywood at Granada Hills
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Aliso Niguel at Beckman
Arrowhead Christian at Yucca Valley
Ayala at Summit, 7:30 p.m.
Bloomington at Perris, 7:30 p.m.
Bosco Tech at Rosemead
Century at Gabrielino
Citrus Hill at Redlands, 7:30 p.m.
Desert Hot Springs at Rubidoux, 7:30 p.m.
Eisenhower at Moreno Valley, 7:30 p.m.
El Cajon Christian at Rancho Mirage
El Segundo at South Pasadena
Estancia at West Covina, 5:30 p.m.
Foothill at Anaheim
Fontana at San Bernardino, 7:30 p.m.
Fullerton at Anaheim
Glendora at Chino Hills
Glenn at Mountain View
Hawthorne vs. Lawndale at SoFi Stadium, 8:30 p.m.
Heritage at Elsinore, 7:30 p.m.
Huntington Beach at Orange
Laguna Beach at Chino
La Puente at Covina
Mayfair vs. Yorba Linda at SoFi Stadium, 5 p.m.
Newport Harbor at Murrieta Mesa
Ocean View at Fountain Valley
Orange Vista at Apple Valley, 7:30 p.m.
Ramona at Riverside
Riverside Prep at Big Bear
Salesian at Western
San Jacinto at Beaumont, 7:30 p.m.
Santa Ana Foothill at Marina
Savanna at Bolsa Grande
Tahquitz at Hemet
Temple City at Whittier
Vista Murrieta at Great Oak, 7:30 p.m.
Warner at Public Safety Academy, 6 p.m.
Whittier Christian at San Gabriel
INTERSECTIONAL
Narbonne at Los Osos
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Santa Clarita Christian at Cornerstone Christian, 6 p.m.
INTERSECTIONAL
Milken at East Valley
FRIDAY
CITY SECTION
Nonleague
Arleta at Westchester
Banning at South East
Chatsworth at Monroe
Contreras at Rivera, 4 p.m.
Eagle Rock at Kennedy
Fairfax at Crenshaw
Fulton at Canoga Park
Hawkins at Bernstein, 7:30 p.m.
Jefferson at Reseda
King/Drew at Jordan, 7:30 p.m.
Manual Arts at Locke
Maywood CES at Legacy
Panorama at Chavez
Santee at Poly
University at Lincoln, 7:30 p.m.
Verdugo Hills at Marquez
Wilson at Grant
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alemany at Calabasas
Arcadia at El Monte, 6:30 p.m.
Arlington at St. Margaret’s
Barstow at Capistrano Valley
Beverly Hills at Vasquez
Bishop Diego at Lancaster
Bonita at Muir
Bosco Tech at Rosemead
Brentwood at Monrovia
Buena vs. Saugus at College of the Canyons
Burbank at San Dimas
Cajon at Norco
California Military Institute at Redlands East Valley
Cantwell-Sacred Heart of Mary at Pasadena
Capistrano Valley Christian at Claremont
Castaic at Adelanto
Cathedral at Loyola
Chaminade at Oaks Christian
Chaparral at San Juan Hills
Charter Oak at Canyon Country Canyon
Colony at Ontario Christian
Colton at Jurupa Valley
Compton Centennial at Compton Early College
Corona Santiago at Yucaipa
Cypress at Cerritos
Damien at Aquinas
Del Sol at San Marcos
Desert Chapel at Desert Mirage
Don Lugo at Buena Park
Downey at Sherman Oaks Notre Dame
Duarte at Azusa
El Modena at Troy
El Rancho vs. South Hills at SoFi Stadium, 8:30 p.m.
Fillmore at Royal
Firebaugh at Santa Clara
Gahr at Valley Christian
Ganesha at Diamond Ranch
Gardena Serra vs. Palos Verdes at El Camino College
Garden Grove at Los Amigos
Garden Grove Pacifica at La Palma Kennedy
Garden Grove Santiago at Saddleback
Golden Valley at Westlake
Grand Terrace at Etiwanda
Heritage Christian at San Marino
Highland at Oak Hills
Hillcrest vs. Corona at SoFi Stadium, 5 p.m.
Hueneme at Thousand Oaks
Indio at Shadow Hills
JSerra at Sierra Canyon
Kaiser at Carter
Keppel at Baldwin Park
Laguna Hills at Anaheim Canyon
Lakeside at Pomona
La Puente at Covina
La Salle at La Canada
La Sierra at Miller
Leuzinger vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium
Loara at Godinez
Long Beach Cabrillo at Artesia
Long Beach Wilson at Portola
Los Altos at Hacienda Heights Wilson
Magnolia at Costa Mesa
Maranatha at Arroyo
Marshall at Hoover, 5:30 p.m.
Mission Viejo at Santa Margarita
Montclair at Indian Springs
Moorpark at Rio Mesa
Newbury Park at Millikan
Nogales at California
Norte Vista at Silverado
Northwood at Irvine
Norwalk at Montebello
Oak Park at Agoura
Pacific at Nuview Bridge
Palmdale at Hesperia
Patriot at Chaffey
Peninsula at Alta Loma
Pioneer at Santa Fe
Rancho Cucamonga at Murrieta Valley
Rancho Verde at Corona del Mar
Rialto at Ontario
Riverside Notre Dame at Banning
Riverside Poly at Vista del Lago
Riverside Prep at Big Bear
Roosevelt at Riverside King
San Clemente at Tustin
San Gorgonio at Victor Valley
Santa Ana at Bellflower
Santa Ana Valley at Katella
Santa Barbara at Camarillo
Santa Paula at Grace
Schurr at Rio Hondo Prep
Segerstrom at Palm Springs
Servite at Corona Centennial
Simi Valley at Valencia
Sonora at Brea Olinda
St. Bonaventure at St. Francis
St. Paul at Bishop Amat
Sultana at Granite Hills
Sunny Hills at Westminster
Temescal Canyon at Paloma Valley
Temecula Valley at Liberty
Tesoro at El Toro
Upland at La Habra
Viewpoint at Channel Islands
Walnut at Garey
West Ranch at Oxnard Pacifica
West Valley at Valley View
Woodbridge at Santa Ana Calvary Chapel
Workman at Western Christian
Xavier Prep at Linfield Christian
INTERSECTIONAL
Bell at Bell Gardens
Brawley at Palm Desert
Cleveland at Harvard-Westlake
Clovis West at Edison
Coachella Valley at Vista
Crespi at Gardena, 4 p.m.
Desert Oasis (NV) at Dana Hills, 6 p.m.
El Centro Southwest at Canyon Springs
Franklin at Lynwood
Garces at Paraclete, 7:30 p.m.
Hart at Birmingham
Huntington Park at Village Christian
Imperial at Serrano
Inglewood at Central East
Jurupa Hills at Central
Knight at El Camino Real
Lakewood at Carlsbad
LA Marshall at Glendale
LA Roosevelt at Paramount
La Serna at Rancho Bernardo, 7:15 p.m.
Los Alamitos at Kapolei (HI), 10:30 p.m.
Mendez at Bassett
Mission Hills at Quartz Hill
Mountain Empire at Anza Hamilton
Mullen (CO) at Crean Lutheran
Nordhoff at Taft
Northview at Green Valley (NV), 6 p.m.
Oxnard at Mission College Prep
Rancho Christian at University City
Rancho Dominguez at Compton
Ridgecrest Burroughs at Tehachapi, 7:30 p.m.
Rosamond at Eastside
Santa Ynez at Dos Pueblos
South Gate at La Mirada
St. John Bosco at Manatee (FL), 4:30 p.m.
St. Monica at Venice
St. Pius X-St. Matthias Academy at Sierra Vista (NV), 6 p.m.
Summit Academy (UT) at North Torrance
Torrance at San Pedro
Valhalla at San Jacinto Valley Academy
Warren (Downey, CA) at Farrington (HI), 10 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Calvary Baptist at Victor Valley Christian
Desert Christian at Vista Meridian, 5 p.m.
INTERSECTIONAL
Academy of Careers & Exploration at Horizon Prep
Avalon at Fresno Christian
Cuyama Valley at Frazier Mountain, 7:30 p.m.
New Designs University Park at Southlands Christian, 4 p.m.
Tehillah Christian Academy at Valley Oaks CES
SATURDAY
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Cathedral City at Santa Rosa Academy, 6 p.m.
El Dorado at Diamond Bar
South El Monte at Alhambra
INTERSECTIONAL
San Fernando vs. Trinity Classical Academy at College of the Canyons, 6 p.m.
Bishop Montgomery vs. St. Louis (HI) at Radford, 10 p.m.
Carson vs. Villa Park at Fred Kelly Stadium
Mater Dei at Aquinas (FL), 12:30 p.m.
Orange Lutheran at Northwestern (FL), 4 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
California Lutheran at Temecula Prep
Downey Calvary Chapel at Entrepreneur
