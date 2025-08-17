Advertisement
High School Sports

Southern California Week 0 high school football schedule

Football on Yardage Marker. Low Angle. Horizontial View
(Getty Images)
By Los Angeles Times Staff

WEEK 0 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY

CITY SECTION

Nonleague

North Hollywood at Granada Hills

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Aliso Niguel at Beckman

Arrowhead Christian at Yucca Valley

Ayala at Summit, 7:30 p.m.

Bloomington at Perris, 7:30 p.m.

Bosco Tech at Rosemead

Century at Gabrielino

Citrus Hill at Redlands, 7:30 p.m.

Desert Hot Springs at Rubidoux, 7:30 p.m.

Eisenhower at Moreno Valley, 7:30 p.m.

El Cajon Christian at Rancho Mirage

El Segundo at South Pasadena

Estancia at West Covina, 5:30 p.m.

Foothill at Anaheim

Fontana at San Bernardino, 7:30 p.m.

Fullerton at Anaheim

Glendora at Chino Hills

Glenn at Mountain View

Hawthorne vs. Lawndale at SoFi Stadium, 8:30 p.m.

Heritage at Elsinore, 7:30 p.m.

Huntington Beach at Orange

Laguna Beach at Chino

La Puente at Covina

Mayfair vs. Yorba Linda at SoFi Stadium, 5 p.m.

Newport Harbor at Murrieta Mesa

Ocean View at Fountain Valley

Orange Vista at Apple Valley, 7:30 p.m.

Ramona at Riverside

Riverside Prep at Big Bear

Salesian at Western

San Jacinto at Beaumont, 7:30 p.m.

Santa Ana Foothill at Marina

Savanna at Bolsa Grande

Tahquitz at Hemet

Temple City at Whittier

Vista Murrieta at Great Oak, 7:30 p.m.

Warner at Public Safety Academy, 6 p.m.

Whittier Christian at San Gabriel

INTERSECTIONAL

Narbonne at Los Osos

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Santa Clarita Christian at Cornerstone Christian, 6 p.m.

INTERSECTIONAL

Milken at East Valley

FRIDAY

CITY SECTION

Nonleague

Arleta at Westchester

Banning at South East

Chatsworth at Monroe

Contreras at Rivera, 4 p.m.

Eagle Rock at Kennedy

Fairfax at Crenshaw

Fulton at Canoga Park

Hawkins at Bernstein, 7:30 p.m.

Jefferson at Reseda

King/Drew at Jordan, 7:30 p.m.

Manual Arts at Locke

Maywood CES at Legacy

Panorama at Chavez

Santee at Poly

University at Lincoln, 7:30 p.m.

Verdugo Hills at Marquez

Wilson at Grant

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alemany at Calabasas

Arcadia at El Monte, 6:30 p.m.

Arlington at St. Margaret’s

Barstow at Capistrano Valley

Beverly Hills at Vasquez

Bishop Diego at Lancaster

Bonita at Muir

Bosco Tech at Rosemead

Brentwood at Monrovia

Buena vs. Saugus at College of the Canyons

Burbank at San Dimas

Cajon at Norco

California Military Institute at Redlands East Valley

Cantwell-Sacred Heart of Mary at Pasadena

Capistrano Valley Christian at Claremont

Castaic at Adelanto

Cathedral at Loyola

Chaminade at Oaks Christian

Chaparral at San Juan Hills

Charter Oak at Canyon Country Canyon

Colony at Ontario Christian

Colton at Jurupa Valley

Compton Centennial at Compton Early College

Corona Santiago at Yucaipa

Cypress at Cerritos

Damien at Aquinas

Del Sol at San Marcos

Desert Chapel at Desert Mirage

Don Lugo at Buena Park

Downey at Sherman Oaks Notre Dame

Duarte at Azusa

El Modena at Troy

El Rancho vs. South Hills at SoFi Stadium, 8:30 p.m.

Fillmore at Royal

Firebaugh at Santa Clara

Gahr at Valley Christian

Ganesha at Diamond Ranch

Gardena Serra vs. Palos Verdes at El Camino College

Garden Grove at Los Amigos

Garden Grove Pacifica at La Palma Kennedy

Garden Grove Santiago at Saddleback

Golden Valley at Westlake

Grand Terrace at Etiwanda

Heritage Christian at San Marino

Highland at Oak Hills

Hillcrest vs. Corona at SoFi Stadium, 5 p.m.

Hueneme at Thousand Oaks

Indio at Shadow Hills

JSerra at Sierra Canyon

Kaiser at Carter

Keppel at Baldwin Park

Laguna Hills at Anaheim Canyon

Lakeside at Pomona

La Puente at Covina

La Salle at La Canada

La Sierra at Miller

Leuzinger vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium

Loara at Godinez

Long Beach Cabrillo at Artesia

Long Beach Wilson at Portola

Los Altos at Hacienda Heights Wilson

Magnolia at Costa Mesa

Maranatha at Arroyo

Marshall at Hoover, 5:30 p.m.

Mission Viejo at Santa Margarita

Montclair at Indian Springs

Moorpark at Rio Mesa

Newbury Park at Millikan

Nogales at California

Norte Vista at Silverado

Northwood at Irvine

Norwalk at Montebello

Oak Park at Agoura

Pacific at Nuview Bridge

Palmdale at Hesperia

Patriot at Chaffey

Peninsula at Alta Loma

Pioneer at Santa Fe

Rancho Cucamonga at Murrieta Valley

Rancho Verde at Corona del Mar

Rialto at Ontario

Riverside Notre Dame at Banning

Riverside Poly at Vista del Lago

Riverside Prep at Big Bear

Roosevelt at Riverside King

San Clemente at Tustin

San Gorgonio at Victor Valley

Santa Ana at Bellflower

Santa Ana Valley at Katella

Santa Barbara at Camarillo

Santa Paula at Grace

Schurr at Rio Hondo Prep

Segerstrom at Palm Springs

Servite at Corona Centennial

Simi Valley at Valencia

Sonora at Brea Olinda

St. Bonaventure at St. Francis

St. Paul at Bishop Amat

Sultana at Granite Hills

Sunny Hills at Westminster

Temescal Canyon at Paloma Valley

Temecula Valley at Liberty

Tesoro at El Toro

Upland at La Habra

Viewpoint at Channel Islands

Walnut at Garey

West Ranch at Oxnard Pacifica

West Valley at Valley View

Woodbridge at Santa Ana Calvary Chapel

Workman at Western Christian

Xavier Prep at Linfield Christian

INTERSECTIONAL

Bell at Bell Gardens

Brawley at Palm Desert

Cleveland at Harvard-Westlake

Clovis West at Edison

Coachella Valley at Vista

Crespi at Gardena, 4 p.m.

Desert Oasis (NV) at Dana Hills, 6 p.m.

El Centro Southwest at Canyon Springs

Franklin at Lynwood

Garces at Paraclete, 7:30 p.m.

Hart at Birmingham

Huntington Park at Village Christian

Imperial at Serrano

Inglewood at Central East

Jurupa Hills at Central

Knight at El Camino Real

Lakewood at Carlsbad

LA Marshall at Glendale

LA Roosevelt at Paramount

La Serna at Rancho Bernardo, 7:15 p.m.

Los Alamitos at Kapolei (HI), 10:30 p.m.

Mendez at Bassett

Mission Hills at Quartz Hill

Mountain Empire at Anza Hamilton

Mullen (CO) at Crean Lutheran

Nordhoff at Taft

Northview at Green Valley (NV), 6 p.m.

Oxnard at Mission College Prep

Rancho Christian at University City

Rancho Dominguez at Compton

Ridgecrest Burroughs at Tehachapi, 7:30 p.m.

Rosamond at Eastside

Santa Ynez at Dos Pueblos

South Gate at La Mirada

St. John Bosco at Manatee (FL), 4:30 p.m.

St. Monica at Venice

St. Pius X-St. Matthias Academy at Sierra Vista (NV), 6 p.m.

Summit Academy (UT) at North Torrance

Torrance at San Pedro

Valhalla at San Jacinto Valley Academy

Warren (Downey, CA) at Farrington (HI), 10 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Calvary Baptist at Victor Valley Christian

Desert Christian at Vista Meridian, 5 p.m.

INTERSECTIONAL

Academy of Careers & Exploration at Horizon Prep

Avalon at Fresno Christian

Cuyama Valley at Frazier Mountain, 7:30 p.m.

New Designs University Park at Southlands Christian, 4 p.m.

Tehillah Christian Academy at Valley Oaks CES

SATURDAY

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Cathedral City at Santa Rosa Academy, 6 p.m.

El Dorado at Diamond Bar

South El Monte at Alhambra

INTERSECTIONAL

San Fernando vs. Trinity Classical Academy at College of the Canyons, 6 p.m.

Bishop Montgomery vs. St. Louis (HI) at Radford, 10 p.m.

Carson vs. Villa Park at Fred Kelly Stadium

Mater Dei at Aquinas (FL), 12:30 p.m.

Orange Lutheran at Northwestern (FL), 4 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

California Lutheran at Temecula Prep

Downey Calvary Chapel at Entrepreneur
